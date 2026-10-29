Die Zeit

Günter de Bruyn: Die neue Mittagsgöttin. Roman S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026

ISBN 9783103977769, Gebunden, 128 Seiten, 28,00 EUR

Mit einem Nachwort von Peter Walther. Günter de Bruyns letztes abgeschlossenes Werk führt ins historische Berlin der Gründerzeit und in die Landschaft des Spreewalds. Es ist die verblüffende Nacherzählung…

Daniel Glattauer: Der Weihnachtshund. Roman Paul Zsolnay Verlag, Wien 2004

ISBN 9783552060104, Gebunden, 208 Seiten, 18,00 EUR

Max will vor Weihnachten flüchten und auf die Malediven fliegen. Dabei ist ihm Kurt, sein Hund, im Weg. Kurt war leider eine Fehlinvestition. Er schläft meistens. Und wenn er sich bewegt, dann höchstens…

Daphne du Maurier: Rebecca. Roman Insel Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783458646334, Gebunden, 525 Seiten, 20,00 EUR

Aus dem Englischen von Brigitte Heinrich und Christel Dormagen. Hochwertige Schmuckausgabe mit Farbschnitt. In einem Hotel an der Côte d'Azur lernt Maxim de Winter eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen…

Jonathan van Meter: KIM. Kim Kardashian - die autorisierte Biografie Penguin Verlag, München 2026

ISBN 9783442316670, Gebunden, 384 Seiten, 25,00 EUR

Aus dem Amerikanischen von Nadine Mutz und Johanna Ott. Mit achtseitigem Bildtteil. Kim Kardashian ist eine Ikone unserer Zeit. Sie ist nicht nur die erste wahre - und beständigste - Berühmtheit des Reality-TV,…

Yves Ravey: Nichts als heiße Luft. Roman Liebeskind Verlagsbuchhandlung, München 2026

ISBN 9783954381845, Gebunden, 112 Seiten, 20,00 EUR

Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Barnett Trapp hat schon bessere Tage gesehen. Seine Firma für Krankentransporte befindet sich in Liquidation, und seine neue Geschäftsidee mit…