Bücherschau des Tages

Inseln entspannter Güte

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
29.10.2026. Die Zeit freut sich, in "Die neue Mittagsgöttin" noch einmal die weise Stimme von Günter de Bruyn vernehmen zu können. Die FAZ lässt sich auf die "peinigende Gemeinheit" ein, mit der Susan Choi vom Schicksal einer koreanischen Familie in Japan erzählt. Als grandiose Entdeckung würdigt die SZ Sebastian Haffners frühen Roman "Die Tochter", den sie auch als "Psychogramm des autoritären Charakters" liest. Und der Dlf durchbricht mit Per Petterson die Mystik der Liebe.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Susan Choi: Leuchtzeichen. Roman

Susan Choi. Leuchtzeichen - Roman. Piper Verlag, München, 2026.
Piper Verlag, München 2026
ISBN 9783492075046, Gebunden, 576 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Tanja Handels und Katharina Martl. Ein Mädchen am Strand, ein Licht im Dunkeln - und ein Vater, der nie zurückkehrt. Als die zehnjährige Louisa nach einem Spaziergang mit ihrem…

Hans-Joachim Gögl: Vatertag. Roman

Hans-Joachim Gögl. Vatertag - Roman. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967302, Gebunden, 288 Seiten, 25,00 EUR
Wer lebt besser, schöner? Zeitlebens sind sich ein Vater und ein Sohn darüber nicht einig. Als der Vater stirbt, probiert der Sohn von nun an montags, mittwochs und freitags das Vaterleben aus. Dabei…
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Neue Zürcher Zeitung

Alex Schulman: Jetzt beginnt das Leben. Roman

Alex Schulman. Jetzt beginnt das Leben - Roman. dtv, München, 2026.
dtv, München 2026
ISBN 9783423285797, Gebunden, 352 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Schwedischen von Hanna Granz. Ein Mann telefoniert mit seiner Vergangenheit. Vidars Leben ist aus den Fugen geraten. Nach einem gewalttätigen Vorfall in der Schule wird er vom Lehrdienst suspendiert.…
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Süddeutsche Zeitung

Sebastian Haffner: Die Tochter. Roman

Sebastian Haffner. Die Tochter - Roman. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288331, Gebunden, 464 Seiten, 28,00 EUR
Mit einem Nachwort von Annett Gröschner. Sebastian Haffners Roman über eine Familie, die sich vor der Freiheit fürchtet. Berlin im Oktober 1926: Die sechzehnjährige Lulli Langfuß will kurze Haare, ausgehen,…

Botho Strauß: Bleiben und Blicken.

Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
7 Notizen
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Die Zeit

Günter de Bruyn: Die neue Mittagsgöttin. Roman

Günter de Bruyn. Die neue Mittagsgöttin - Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783103977769, Gebunden, 128 Seiten, 28,00 EUR
Mit einem Nachwort von Peter Walther. Günter de Bruyns letztes abgeschlossenes Werk führt ins historische Berlin der Gründerzeit und in die Landschaft des Spreewalds. Es ist die verblüffende Nacherzählung…

Daniel Glattauer: Der Weihnachtshund. Roman

Daniel Glattauer. Der Weihnachtshund - Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2004.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2004
ISBN 9783552060104, Gebunden, 208 Seiten, 18,00 EUR
Max will vor Weihnachten flüchten und auf die Malediven fliegen. Dabei ist ihm Kurt, sein Hund, im Weg. Kurt war leider eine Fehlinvestition. Er schläft meistens. Und wenn er sich bewegt, dann höchstens…

Daphne du Maurier: Rebecca. Roman

Daphne du Maurier. Rebecca - Roman . Insel Verlag, Berlin, 2026.
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783458646334, Gebunden, 525 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Englischen von Brigitte Heinrich und Christel Dormagen. Hochwertige Schmuckausgabe mit Farbschnitt. In einem Hotel an der Côte d'Azur lernt Maxim de Winter eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen…

Jonathan van Meter: KIM. Kim Kardashian - die autorisierte Biografie

Jonathan van Meter. KIM - Kim Kardashian - die autorisierte Biografie. Penguin Verlag, München, 2026.
Penguin Verlag, München 2026
ISBN 9783442316670, Gebunden, 384 Seiten, 25,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Nadine Mutz und Johanna Ott. Mit achtseitigem Bildtteil. Kim Kardashian ist eine Ikone unserer Zeit. Sie ist nicht nur die erste wahre - und beständigste - Berühmtheit des Reality-TV,…

Yves Ravey: Nichts als heiße Luft. Roman

Yves Ravey. Nichts als heiße Luft - Roman. Liebeskind Verlagsbuchhandlung, München, 2026.
Liebeskind Verlagsbuchhandlung, München 2026
ISBN 9783954381845, Gebunden, 112 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Barnett Trapp hat schon bessere Tage gesehen. Seine Firma für Krankentransporte befindet sich in Liquidation, und seine neue Geschäftsidee mit…

Jacopo Staraca: The Devil in the Smiling Woods.

Jacopo Staraca. The Devil in the Smiling Woods. Cross Cult Verlag, Ludwigsburg, 2026.
Cross Cult Verlag, Ludwigsburg 2026
ISBN 9783986669096, Kartoniert, 144 Seiten, 22,00 EUR
Wie weit kann die Menschheit gehen, bevor die Natur sich rächt? Eine beschauliche amerikanische Kleinstadt leidet an einem kollektiven Trauma: Vor zwei Jahren sind dutzende Menschen einfach verschwunden.…
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Deutschlandfunk

Per Petterson: Nach Hause kommen. Roman

Per Petterson. Nach Hause kommen - Roman. Hanser Berlin, Berlin, 2026.
Hanser Berlin, Berlin 2026
ISBN 9783446288386, Gebunden, 208 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Jeden Abend nach der Spätschicht in der Fabrik fährt Kasper mit dem Nachtbus bis zur Endhaltestelle. Zu Hause warten seine Frau Inger und ihre beiden Kinder.…

Sven Regener: Frankie und Freddie. Roman

Sven Regener. Frankie und Freddie - Roman. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713199, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR
Zwei Brüder, Frankie und Freddie Lehmann. Eine verlorene Tasche. Schnee. Und das Hin und Her der Himmelsmacht. Frankie und Freddie Lehmann, zwei Brüder aus Bremen in Westberlin im Jahr 1980. Während der…
8 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Tan Twan Eng: Die Gabe des Regens. Roman

Tan Twan Eng. Die Gabe des Regens - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800194, Gebunden, 608 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Englischen von Simone Jakob. Penang 1939. Der 16-jährige Philip Hutton ist ein Einzelgänger. Halb englisch, halb chinesisch kommt er sich nach dem Tod seiner chinesischen Mutter in seiner reichen,…
Heute leider keine Kritiken in FAS, FR, TAZ und WELT.

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