Die Zeit
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783103977769, Gebunden, 128
Seiten,
28,00
EUR
Mit einem Nachwort von Peter Walther. Günter de Bruyns letztes abgeschlossenes Werk führt ins historische Berlin der Gründerzeit und in die Landschaft des Spreewalds. Es ist die verblüffende Nacherzählung…
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2004
ISBN
9783552060104, Gebunden, 208
Seiten,
18,00
EUR
Max will vor Weihnachten flüchten und auf die Malediven fliegen. Dabei ist ihm Kurt, sein Hund, im Weg. Kurt war leider eine Fehlinvestition. Er schläft meistens. Und wenn er sich bewegt, dann höchstens…
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783458646334, Gebunden, 525
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Englischen von Brigitte Heinrich und Christel Dormagen. Hochwertige Schmuckausgabe mit Farbschnitt. In einem Hotel an der Côte d'Azur lernt Maxim de Winter eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen…
Penguin Verlag, München 2026
ISBN
9783442316670, Gebunden, 384
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Nadine Mutz und Johanna Ott. Mit achtseitigem Bildtteil. Kim Kardashian ist eine Ikone unserer Zeit. Sie ist nicht nur die erste wahre - und beständigste - Berühmtheit des Reality-TV,…
Liebeskind Verlagsbuchhandlung, München 2026
ISBN
9783954381845, Gebunden, 112
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Barnett Trapp hat schon bessere Tage gesehen. Seine Firma für Krankentransporte befindet sich in Liquidation, und seine neue Geschäftsidee mit…
Cross Cult Verlag, Ludwigsburg 2026
ISBN
9783986669096, Kartoniert, 144
Seiten,
22,00
EUR
Wie weit kann die Menschheit gehen, bevor die Natur sich rächt? Eine beschauliche amerikanische Kleinstadt leidet an einem kollektiven Trauma: Vor zwei Jahren sind dutzende Menschen einfach verschwunden.…