Deutschlandfunk

Carmen-Francesca Banciu: Angelus vor meiner Tür. Ein Roman in elf Begegnungen PalmArtPress, Berlin 2026

ISBN 9783962582500, Gebunden, 280 Seiten, 25,00 EUR

Maria-Maria will das Leben begreifen und in Worte fassen. Sie erzählt von sich und sammelt die Geschichten der anderen - Erinnerungen, Stimmen und Augenblicke, in denen sich das Gewöhnliche ins Wunderbare…

Andrea Rudorff: Auschwitz vor polnischen Gerichten. Ermittlungen, Urteile, Wirkungen Wallstein Verlag, Göttingen 2026

ISBN 9783835361645, Gebunden, 484 Seiten, 46,00 EUR

Die erste umfassende Monografie über die polnischen Strafverfahren gegen Angehörige der Lagerbesatzung von Auschwitz-Birkenau. Nach dem Krieg wurden in Polen über 700 Personen wegen ihrer Tätigkeit im…