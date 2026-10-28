Bücherschau des Tages

Weltrettungsfuror

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
28.10.2026. Die FAZ vertieft sich begeistert in die Schriften des jungen Walter Benjamin. Die FR findet in Rebecca Solnits Buch "Höllenparadies" ihren Glauben an die Menschheit wieder. Die NZZ ist hingerissen davon, wie Mircea Cartarescu in seinen frühen Gedichten die "Melancholie des sterbenden Jahrhunderts" auszudrücken wusste. Die SZ studiert interessiert die Essays von Italo Calvino, die die Innovationen der KI-Sprachmodelle vorwegnehmen. Die Welt sucht mit Eva Illouz nach den Ursprüngen des neuen Antisemitismus. 

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Alexander Garcia Düttmann: Damit das Spiel beginnt. Über das Nichts

Alexander Garcia Düttmann. Damit das Spiel beginnt - Über das Nichts. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783465047513, Kartoniert, 130 Seiten, 24,80 EUR
Wo gespielt wird, beginnt schon das Denken. Warum ist aber in den vergangenen Jahrzehnten das spielerische Moment im Denken zunehmend zurückgetreten, zumindest in den beiden Gestalten, in die sich die…

Aaron Sahr: Fake Coins. Digitales Geld und analoge Freiheit

Aaron Sahr. Fake Coins - Digitales Geld und analoge Freiheit. Hamburger Edition, Hamburg, 2026.
Hamburger Edition, Hamburg 2026
ISBN 9783868543902, Gebunden, 464 Seiten, 35,00 EUR
Mit 15 Abbildungen. Als Donald Trump im Juli 2024 vor jubelnden Fans auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville die USA zur "Bitcoin-Supermacht" erklärt, ist eine digitale Währung endgültig im Zentrum der…
3 Notizen
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Frankfurter Rundschau

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Neue Zürcher Zeitung

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Süddeutsche Zeitung

Italo Calvino: Geschriebene und ungeschriebene Welt.

Italo Calvino. Geschriebene und ungeschriebene Welt. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446285804, Gebunden, 160 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Italienischen von Anna und Dietrich Leube. Warum braucht es so viele Tränen in der Literatur? Italo Calvinos Blick auf die Welt, die Literatur und das Lesen - eine zeitlose Inspiration."Werden…
4 Notizen
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Die Welt

Eva Illouz: Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus.

Eva Illouz. Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518475737, Gebunden, 279 Seiten, 22,00 EUR
Das alte Gespenst des Antisemitismus ist zurückgekehrt, stellt Eva Illouz mit Blick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre fest. Insbesondere die Reaktionen der globalen Linken auf das Massaker…
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Deutschlandfunk

Jochen Schimmang: Die Versehrten springen nicht vom Zehner. Erzählungen

Jochen Schimmang. Die Versehrten springen nicht vom Zehner - Erzählungen. Edition Nautilus, Hamburg, 2026.
Edition Nautilus, Hamburg 2026
ISBN 9783960545040, Gebunden, 208 Seiten, 24,00 EUR
"Nie an die bedeutenden Orte des eigenen Lebens zurückkehren! Nichts wiedergewinnen wollen! Die Bilder von damals sind wahrer als die Wirklichkeit von heute." Diesem Credo zum Trotz macht sich Jochen…
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Deutschlandfunk Kultur

Eva Baltasar: Boulder. Roman

Eva Baltasar. Boulder - Roman. Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783690970341, Gebunden, 128 Seiten, 20,00 EUR
Aus dem Katalanischen von Petra Zickmann. Flüchtige Begegnungen in fremden Häfen, eine enge Kabine und das Meer - mehr braucht sie nicht, um glücklich zu sein. Bis sie eines Tages Samsa begegnet, einer…
Heute leider keine Kritiken in FAS, TAZ und ZEIT.

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