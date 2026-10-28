Bücherschau des Tages
Weltrettungsfuror
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
28.10.2026. Die FAZ vertieft sich begeistert in die Schriften des jungen Walter Benjamin. Die FR findet in Rebecca Solnits Buch "Höllenparadies" ihren Glauben an die Menschheit wieder. Die NZZ ist hingerissen davon, wie Mircea Cartarescu in seinen frühen Gedichten die "Melancholie des sterbenden Jahrhunderts" auszudrücken wusste. Die SZ studiert interessiert die Essays von Italo Calvino, die die Innovationen der KI-Sprachmodelle vorwegnehmen. Die Welt sucht mit Eva Illouz nach den Ursprüngen des neuen Antisemitismus.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518587447, Gebunden, 998
Seiten,
98,00
EUR
Walter Benjamins früheste Arbeiten aus seiner Zeit als Vordenker der radikalen intellektuellen Jugendkulturbewegung stehen bis heute im Schatten seines späteren Werks. Zu Unrecht, wie dieser Band der…
Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783465047513, Kartoniert, 130
Seiten,
24,80
EUR
Wo gespielt wird, beginnt schon das Denken. Warum ist aber in den vergangenen Jahrzehnten das spielerische Moment im Denken zunehmend zurückgetreten, zumindest in den beiden Gestalten, in die sich die…
Hamburger Edition, Hamburg 2026
ISBN
9783868543902, Gebunden, 464
Seiten,
35,00
EUR
Mit 15 Abbildungen. Als Donald Trump im Juli 2024 vor jubelnden Fans auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville die USA zur "Bitcoin-Supermacht" erklärt, ist eine digitale Währung endgültig im Zentrum der…
3 Notizen
Frankfurter Rundschau
AB - Die Andere Bibliothek, Berlin 2026
ISBN
9783847720737, Gebunden, 456
Seiten,
28,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Nina Frey. Mit einem Vorwort von Ilija Trojanow. Rebecca Solnit untersucht, wie sich der Mensch angesichts der größten Katastrophe verhält, und zeigt, dass uns der Ausnahmezustand…
Neue Zürcher Zeitung
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2026
ISBN
9783552075559, Gebunden, 192
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner. Erstmals auf Deutsch: eine von Mircea Cărtărescu zusammengestellte Auswahl seiner Lyrik Dreißig Jahre lang hatte Mircea Cărtărescu Gedichte geschrieben, bevor er…
4 Notizen
Süddeutsche Zeitung
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446285804, Gebunden, 160
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Italienischen von Anna und Dietrich Leube. Warum braucht es so viele Tränen in der Literatur? Italo Calvinos Blick auf die Welt, die Literatur und das Lesen - eine zeitlose Inspiration."Werden…
4 Notizen
Die Welt
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518475737, Gebunden, 279
Seiten,
22,00
EUR
Das alte Gespenst des Antisemitismus ist zurückgekehrt, stellt Eva Illouz mit Blick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre fest. Insbesondere die Reaktionen der globalen Linken auf das Massaker…
Deutschlandfunk
PalmArtPress, Berlin 2026
ISBN
9783962582500, Gebunden, 280
Seiten,
25,00
EUR
Maria-Maria will das Leben begreifen und in Worte fassen. Sie erzählt von sich und sammelt die Geschichten der anderen - Erinnerungen, Stimmen und Augenblicke, in denen sich das Gewöhnliche ins Wunderbare…
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361645, Gebunden, 484
Seiten,
46,00
EUR
Die erste umfassende Monografie über die polnischen Strafverfahren gegen Angehörige der Lagerbesatzung von Auschwitz-Birkenau. Nach dem Krieg wurden in Polen über 700 Personen wegen ihrer Tätigkeit im…
Edition Nautilus, Hamburg 2026
ISBN
9783960545040, Gebunden, 208
Seiten,
24,00
EUR
"Nie an die bedeutenden Orte des eigenen Lebens zurückkehren! Nichts wiedergewinnen wollen! Die Bilder von damals sind wahrer als die Wirklichkeit von heute." Diesem Credo zum Trotz macht sich Jochen…
Deutschlandfunk Kultur
Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783690970341, Gebunden, 128
Seiten,
20,00
EUR
Aus dem Katalanischen von Petra Zickmann. Flüchtige Begegnungen in fremden Häfen, eine enge Kabine und das Meer - mehr braucht sie nicht, um glücklich zu sein. Bis sie eines Tages Samsa begegnet, einer…
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361645, Gebunden, 484
Seiten,
46,00
EUR
Die erste umfassende Monografie über die polnischen Strafverfahren gegen Angehörige der Lagerbesatzung von Auschwitz-Birkenau. Nach dem Krieg wurden in Polen über 700 Personen wegen ihrer Tätigkeit im…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, TAZ
und ZEIT
.