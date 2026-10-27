Bücherschau des Tages

Ein lautes Nichts

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
27.10.2026. Die FAZ taucht mit einer neuen Briefedition ein in die Stürmer und Dränger-Jahre des Schriftstellers Rolf-Dieter Brinkmann. In den Gedichten von Michael Krüger bekommt sie den Krieg zu spüren, aber schöpft auch Hoffnung. Die NZZ empfiehlt Marlen Haushofers neu aufgelegte Novelle "Wir töten Stella". In Juli Zehs neuem Roman "Pony Show" sieht sie einen gelungenen Justiz-Thriller mit Gen-Z-Vibes. Die SZ spürt mit Sarah Wipauer Wiener Gespenstern nach und trauert mit Nao-Cola Yamazaki auf Japanisch. 

FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Beppe Fenoglio: Die 23 Tage der Stadt Alba. Erzählungen

Beppe Fenoglio. Die 23 Tage der Stadt Alba - Erzählungen. Klaus Wagenbach Verlag, Berlin, 2026.
Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783803133885, Broschiert, 192 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Italienischen von Edoardo Costadura, Charlotte Eggers, Marco Menicacci, Olaf Müller, Simone Rude, Sandra Stuwe. 2.000 Partisanen nehmen im Oktober 1944 die Stadt Alba im Piemont ein. Aufgrund…

Robert Habeck: Arctic Meltdown. Die Neuvermessung der Welt

Robert Habeck. Arctic Meltdown - Die Neuvermessung der Welt. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN 9783462014846, Gebunden, 416 Seiten, 26,00 EUR
Die Drohungen des amerikanischen Präsidenten haben den Blick der Welt auf die Arktis gelenkt. In seinem neuen Buch zeigt Robert Habeck, welche Interessen die Weltmächte dort verfolgen - und was das für…
3 Notizen

Michael Krüger: Die Wiedereinführung der Sanduhr. Gedichte

Michael Krüger. Die Wiedereinführung der Sanduhr - Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518475362, Taschenbuch, 159 Seiten, 20,00 EUR
"Wenn ich die Jahre der Entstehung dieser Gedichte rückblickend überschaue, dann treten drei Erfahrungen hervor, die sie wahrscheinlich am stärksten geprägt haben: die ländliche Umgebung, in der ich seit…
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Neue Zürcher Zeitung

Marlen Haushofer: Wir töten Stella. Novelle

Marlen Haushofer. Wir töten Stella - Novelle. Claassen Verlag, Berlin, 2026.
Claassen Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783546101721, Gebunden, 96 Seiten, 18,00 EUR
Anna ist allein, ihr Mann Richard und die Kinder sind bei seiner Mutter. Endlich ist wieder Ruhe eingekehrt. Doch Stella ist tot. Das Mädchen vom Land, das ein Schuljahr bei ihnen leben sollte und vor…

Botho Strauß: Bleiben und Blicken.

Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
6 Notizen

Juli Zeh: Pony Show. Roman

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN 9783630878652, Gebunden, 512 Seiten, 25,00 EUR
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet und Chefin eines großen Literaturverlags.…
4 Notizen
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Süddeutsche Zeitung

Sarah Wipauer: Fehlende Gespenster. Roman

Sarah Wipauer. Fehlende Gespenster - Roman. Residenz Verlag, Salzburg, 2026.
Residenz Verlag, Salzburg 2026
ISBN 9783701718290, Gebunden, 368 Seiten, 26 EUR
Was verbirgt sich unter einer Stadt? In "Fehlende  Gespenster" folgen wir einer raffinierten Erzählerin in das sagenumwobene Wiener Tunnelsystem. Nach der Eröffnung des Zentralfriedhofs 1874 wurde es…

Nao-Cola Yamazaki: Die Schönheit der Distanz. Roman

Nao-Cola Yamazaki. Die Schönheit der Distanz - Roman. DuMont Verlag, Köln, 2026.
DuMont Verlag, Köln 2026
ISBN 9783755800743, Gebunden, 160 Seiten, 23,00 EUR
Aus dem Japanischen von Katja Busson. Ein Mann sitzt in einem Café mit Blick auf den Bahnhof, nippt an einem grünen Saft und beobachtet die Menschen. Das Leben steht für einen Moment still, während er…
FAZ | FR | NZZ | SZ | TAZ | WELT | ZEIT | Dlf | Dlf Kultur

Deutschlandfunk

Heute leider keine Kritiken in FAS, FR, TAZ, WELT, ZEIT und Dlf Kultur.

Beliebte Bücher

Juli Zeh. Pony Show - Roman. Luchterhand Literaturverlag, München, 2026.Juli Zeh: Pony Show
Eine prominente Verlegerin unter Mordverdacht. Ein spektakulärer Schwurgerichtsprozess. Und die Frage: Wie verhandelbar ist die Wahrheit? Sie ist über fünfzig, verheiratet…
Shida Bazyar. Die Lücken - Roman. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.Shida Bazyar: Die Lücken
Heimesbach im Hunsrück ist ein fiktiver Ort, an dem sich neunzig Jahre deutscher Geschichte in die Mauern und Biografien eingenistet haben. Es ist eine Gemeinde, die ihre…
Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.Botho Strauß: Bleiben und Blicken
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen,…
Dana Vowinckel. Anton und Alma - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.Dana Vowinckel: Anton und Alma
Anton und Alma lernen sich bei einem Schüleraustausch in der Bretagne kennen. Jahre später treffen sie sich auf einer Party wieder. Beide kommen aus Berlin und studieren…