Frankfurter Allgemeine Zeitung
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835360792, Gebunden, 562
Seiten,
34,00
EUR
Herausgegeben von Markus Fauser und Annkathrin Sonder. Mit ca. 43 farbigen Abbildungen. Vom Schulabbrecher zum Buchhändler, die frühen Jahre des Kultautors.Der Band erzählt in mehr als 100 Briefen und…
Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783803133885, Broschiert, 192
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Italienischen von Edoardo Costadura, Charlotte Eggers, Marco Menicacci, Olaf Müller, Simone Rude, Sandra Stuwe. 2.000 Partisanen nehmen im Oktober 1944 die Stadt Alba im Piemont ein. Aufgrund…
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN
9783462014846, Gebunden, 416
Seiten,
26,00
EUR
Die Drohungen des amerikanischen Präsidenten haben den Blick der Welt auf die Arktis gelenkt. In seinem neuen Buch zeigt Robert Habeck, welche Interessen die Weltmächte dort verfolgen - und was das für…
3 Notizen
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835361799, Gebunden, 440
Seiten,
40,00
EUR
Die organisierte Rettung Schiffbrüchiger war untrennbar mit einem neuen moralischen Gebot verbunden. Seit 1824 entstanden, zunächst in Großbritannien und den Niederlanden, humanitäre Freiwilligenvereinigungen…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518475362, Taschenbuch, 159
Seiten,
20,00
EUR
"Wenn ich die Jahre der Entstehung dieser Gedichte rückblickend überschaue, dann treten drei Erfahrungen hervor, die sie wahrscheinlich am stärksten geprägt haben: die ländliche Umgebung, in der ich seit…