Frankfurter Allgemeine Zeitung

Rolf-Dieter Brinkmann: Rolf-Dieter Brinkmann: Briefe. Band I: 1956 bis 1959 Wallstein Verlag, Göttingen 2026

ISBN 9783835360792, Gebunden, 562 Seiten, 34,00 EUR

Herausgegeben von Markus Fauser und Annkathrin Sonder. Mit ca. 43 farbigen Abbildungen. Vom Schulabbrecher zum Buchhändler, die frühen Jahre des Kultautors.Der Band erzählt in mehr als 100 Briefen und…

Beppe Fenoglio: Die 23 Tage der Stadt Alba. Erzählungen Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783803133885, Broschiert, 192 Seiten, 24,00 EUR

Aus dem Italienischen von Edoardo Costadura, Charlotte Eggers, Marco Menicacci, Olaf Müller, Simone Rude, Sandra Stuwe. 2.000 Partisanen nehmen im Oktober 1944 die Stadt Alba im Piemont ein. Aufgrund…

Robert Habeck: Arctic Meltdown. Die Neuvermessung der Welt Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026

ISBN 9783462014846, Gebunden, 416 Seiten, 26,00 EUR

Die Drohungen des amerikanischen Präsidenten haben den Blick der Welt auf die Arktis gelenkt. In seinem neuen Buch zeigt Robert Habeck, welche Interessen die Weltmächte dort verfolgen - und was das für… 3 Notizen

Henning Trüper: Rettung aus Seenot. Zur Geschichte eines moralisches Gebots Wallstein Verlag, Göttingen 2026

ISBN 9783835361799, Gebunden, 440 Seiten, 40,00 EUR

Die organisierte Rettung Schiffbrüchiger war untrennbar mit einem neuen moralischen Gebot verbunden. Seit 1824 entstanden, zunächst in Großbritannien und den Niederlanden, humanitäre Freiwilligenvereinigungen…