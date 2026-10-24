Bücherschau des Tages
Auf der Suche nach einer neuen Sonne
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
22.10.2026. Die Zeit verneigt sich vor Botho Strauß, der Dinge zur Sprache bringt, für die es zuvor keine Worte gab. Mit all den einsamen Gestalten aus Philipp Oehmkes neuem Roman "Papenburg" zieht sie sich in den Atomschutzbunker zurück. Die FAZ lernt dank Walter Grasskamps Streifzug durch die Geschichte von Akademie und Avantgarde, wie die Kunst modern wurde. Eine ganz außergewöhnliche Wiederentdeckung macht die FR mit Ilse Losas Roman "Die Welt in der ich lebte". Und die FR erfährt von Jiri Dvorák, welches Tier in einer Blase aus Schleim schläft.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406842986, Gebunden, 640
Seiten,
48,00
EUR
Mit 127 Abbildungen. Für die moderne Kunst lässt sich kein größerer Gegensatz vorstellen als der von Akademie und Avantgarde: Auf der einen Seite die weltfremde Hochburg autoritärer Traditionalisten,…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518588567, Gebunden, 263
Seiten,
30,00
EUR
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. Von den banalsten Anwendungen im Internet bis zu den gravierendsten in Kriegen: Künstliche Intelligenz ist aus unserer Lebenswelt nicht mehr wegzudenken. Bisweilen…
Spector Books, Leipzig 2025
ISBN
9783959054416, Gebunden, 320
Seiten,
46,00
EUR
Die Wallfahrtskirche "Maria, Königin des Friedens" in Neviges (Nordrhein-Westfalen) gilt nicht nur als Hauptwerk des Pritzker Preisträgers Gottfried Böhm, sondern auch als wesentliches Beispiel skulpturaler…
Frankfurter Rundschau
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783895655081, Gebunden, 40
Seiten,
18,00
EUR
Aus dem Tschechischen von Andreas Tretner. Wie, wann oder wo schlafen Tiere? Wir erfahren, dass Giraffen nur zwei Stunden Schlaf benötigen, Robben unter Wasser ihre Nasenlöcher zuklappen und Papageienfische…
Neue Zürcher Zeitung
Claassen Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783546101745, Gebunden, 176
Seiten,
23,00
EUR
Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. Die Nobelpreisträgerin setzt sich der Gegenwart der Geister menschlicher Gewalt aus, um etwas jenseits dieser Gewalt zu finden: etwas Sanftes, Helles, das uns miteinander…
3 Notizen
Süddeutsche Zeitung
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751830751, Broschiert, 138
Seiten,
12,00
EUR
Die Religion kehrt zurück in Politik, Kultur und Philosophie - das ist die Signatur unserer Zeit. Apokalyptische Erlösungsvisionen findet man ebenso in der US-amerikanischen Rechten und bei den Tech-Libertären…
3 Notizen
Die Tageszeitung
Weidle Verlag, Bonn 2026
ISBN
9783835376045, Gebunden, 238
Seiten,
25,00
EUR
Aus dem Portugiesischen von Mara-lde Meyer-Minnemann. Anfang 1934 wird Rose Frankfurter ins Polizeipräsidium am Alexanderplatz in Berlin vorgeladen und wegen eines abgefangenen hitlerkritischen Briefes…
Die Zeit
Piper Verlag, München 2026
ISBN
9783492074940, Gebunden, 448
Seiten,
26,00
EUR
Emilia Papenburg hat ihren Mann Benni verlassen und ist mit den Kindern nach New York gegangen. Ein Neubeginn ohne Familie, an der sie gescheitert zu sein glaubt, genau wie schon ihre eigenen Eltern.…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446288362, Gebunden, 200
Seiten,
25,00
EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
5 Notizen
Deutschlandfunk
Jungbrunnen Verlag, Wien 2026
ISBN
9783702660277, Gebunden, 32
Seiten,
18,00
EUR
Ich bin umgezogen, und in meinem Gartenhäuschen wohnt ein Eisbär. Er sammelt vieles, bald hat er auch ein Glücksbuch. Je größer der Glücksmoment, desto größer der bunte Punkt im Buch. Drachensteigen ist…
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN
9783462012118, Gebunden, 304
Seiten,
24,00
EUR
Eigentlich dachte Ari, der Ich-Erzähler von Maxim Billers neuem Roman, Ende der siebziger Jahre sei das Schlimmste vorbei gewesen: Nach ihrer Flucht aus der kommunistischen Tschechoslowakei, wo sein Vater…
8 Notizen
NordSüd Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783314107764, Gebunden, 48
Seiten,
18,00
EUR
Im Stadtpark steht ein großer Käfig - im Urwald lebt ein großer Affe. Als der sich im Käfig wiederfindet, entdeckt er das Malen für sich. Zuerst malt er Gitterstäbe, dann die Freiheit. Und plötzlich findet…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, WELT
und Dlf Kultur
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