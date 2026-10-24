Bücherschau des Tages

Auf der Suche nach einer neuen Sonne

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
22.10.2026. Die Zeit verneigt sich vor Botho Strauß, der Dinge zur Sprache bringt, für die es zuvor keine Worte gab. Mit all den einsamen Gestalten aus Philipp Oehmkes neuem Roman "Papenburg" zieht sie sich in den Atomschutzbunker zurück. Die FAZ lernt dank Walter Grasskamps Streifzug durch die Geschichte von Akademie und Avantgarde, wie die Kunst modern wurde. Eine ganz außergewöhnliche Wiederentdeckung macht die FR mit Ilse Losas Roman "Die Welt in der ich lebte". Und die FR erfährt von Jiri Dvorák, welches Tier in einer Blase aus Schleim schläft.

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Walter Grasskamp: Akademie und Avantgarde. Wie die Kunst modern wurde

Walter Grasskamp. Akademie und Avantgarde - Wie die Kunst modern wurde. C.H. Beck Verlag, München, 2026.
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN 9783406842986, Gebunden, 640 Seiten, 48,00 EUR
Mit 127 Abbildungen. Für die moderne Kunst lässt sich kein größerer Gegensatz vorstellen als der von Akademie und Avantgarde: Auf der einen Seite die weltfremde Hochburg autoritärer Traditionalisten,…
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Frankfurter Rundschau

Jiri Dvorak/Marie Stumpfova: So schlafen die Tiere.

Jiri Dvorak / Marie Stumpfova. So schlafen die Tiere. Moritz Verlag, Frankfurt am Main, 2026.
Moritz Verlag, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783895655081, Gebunden, 40 Seiten, 18,00 EUR
Aus dem Tschechischen von Andreas Tretner. Wie, wann oder wo schlafen Tiere? Wir erfahren, dass Giraffen nur zwei Stunden Schlaf benötigen, Robben unter Wasser ihre Nasenlöcher zuklappen und Papageienfische…
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Neue Zürcher Zeitung

Han Kang: Der goldene Faden.

Han Kang. Der goldene Faden. Claassen Verlag, Berlin, 2026.
Claassen Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783546101745, Gebunden, 176 Seiten, 23,00 EUR
Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee. Die Nobelpreisträgerin setzt sich der Gegenwart der Geister menschlicher Gewalt aus, um etwas jenseits dieser Gewalt zu finden: etwas Sanftes, Helles, das uns miteinander…
3 Notizen
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Süddeutsche Zeitung

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Die Tageszeitung

Ilse Losa: Die Welt in der ich lebte. Roman

Ilse Losa. Die Welt in der ich lebte - Roman. Weidle Verlag, Bonn, 2026.
Weidle Verlag, Bonn 2026
ISBN 9783835376045, Gebunden, 238 Seiten, 25,00 EUR
Aus dem Portugiesischen von Mara-lde Meyer-Minnemann. Anfang 1934 wird Rose Frankfurter ins Polizeipräsidium am Alexanderplatz in Berlin vorgeladen und wegen eines abgefangenen hitlerkritischen Briefes…
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Die Zeit

Philipp Oehmke: Papenburg. Roman

Philipp Oehmke. Papenburg - Roman . Piper Verlag, München, 2026.
Piper Verlag, München 2026
ISBN 9783492074940, Gebunden, 448 Seiten, 26,00 EUR
Emilia Papenburg hat ihren Mann Benni verlassen und ist mit den Kindern nach New York gegangen. Ein Neubeginn ohne Familie, an der sie gescheitert zu sein glaubt, genau wie schon ihre eigenen Eltern.…

Botho Strauß: Bleiben und Blicken.

Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
5 Notizen
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Deutschlandfunk

Helga Bansch: Das Glück ist ein Punkt. (Ab 3 Jahren)

Helga Bansch. Das Glück ist ein Punkt - (Ab 3 Jahren). Jungbrunnen Verlag, Wien, 2026.
Jungbrunnen Verlag, Wien 2026
ISBN 9783702660277, Gebunden, 32 Seiten, 18,00 EUR
Ich bin umgezogen, und in meinem Gartenhäuschen wohnt ein Eisbär. Er sammelt vieles, bald hat er auch ein Glücksbuch. Je größer der Glücksmoment, desto größer der bunte Punkt im Buch. Drachensteigen ist…

Maxim Biller: Schwarze Samstage. Roman eines Jahres

Maxim Biller. Schwarze Samstage - Roman eines Jahres. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2026.
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2026
ISBN 9783462012118, Gebunden, 304 Seiten, 24,00 EUR
Eigentlich dachte Ari, der Ich-Erzähler von Maxim Billers neuem Roman, Ende der siebziger Jahre sei das Schlimmste vorbei gewesen: Nach ihrer Flucht aus der kommunistischen Tschechoslowakei, wo sein Vater…
8 Notizen

Vera Gereke: Ein großer Affe. (Ab 5 Jahren)

Vera Gereke. Ein großer Affe - (Ab 5 Jahren). NordSüd Verlag, Zürich, 2026.
NordSüd Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783314107764, Gebunden, 48 Seiten, 18,00 EUR
Im Stadtpark steht ein großer Käfig - im Urwald lebt ein großer Affe. Als der sich im Käfig wiederfindet, entdeckt er das Malen für sich. Zuerst malt er Gitterstäbe, dann die Freiheit. Und plötzlich findet…
Heute leider keine Kritiken in FAS, WELT und Dlf Kultur.

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