Bücherschau des Tages

Polyphone Sprechkunst

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
21.10.2026. Die NZZ ist ganz verliebt in John Greenes Roman "Hollywood, Ending", der von zwei jungen Schauspielern in einem Film über Andy Warhol erzählt. Die FAZ attestiert Sven Regeners neuem Lehmann-Roman "Dickens-Niveau". Die SZ ist nicht vollständig überzeugt von Svenja Flaßpöhlers Beziehungstipps. Dlf fragt mit Vincent Delecroix, warum im Jahr 2001 siebenundzwanzig Flüchtlinge im Ärmelkanal ertrinken mussten. Dlf Kultur ist beeindruckt von Lucie Faulerova Roman "Ich habe den Tod gerettet" über den Suizid einer jungen Frau

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sven Regener: Frankie und Freddie. Roman

Sven Regener. Frankie und Freddie - Roman. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713199, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR
Zwei Brüder, Frankie und Freddie Lehmann. Eine verlorene Tasche. Schnee. Und das Hin und Her der Himmelsmacht. Frankie und Freddie Lehmann, zwei Brüder aus Bremen in Westberlin im Jahr 1980. Während der…
7 Notizen
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Neue Zürcher Zeitung

Martin Suter: Ein und Alles.

Martin Suter. Ein und Alles. Diogenes Verlag, Zürich, 2026.
Diogenes Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783257073966, Gebunden, 304 Seiten, 26,00 EUR
Sascha kommt eines Abends nicht nach Hause. Obwohl sich Mila sicher ist, dass ihr Mann nicht weit weg sein kann, fahndet bald schon die Polizei nach ihm, denn bei seiner Firma fehlt Geld. Ist Sascha untergetaucht,…
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Süddeutsche Zeitung

Svenja Flaßpöhler: Zusammenbleiben. Von der Freiheit fester Bindungen

Svenja Flaßpöhler. Zusammenbleiben - Von der Freiheit fester Bindungen. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608966466, Gebunden, 304 Seiten, 25,00 EUR
Was, wenn Zusammenbleiben die höchste Form der Freiheit ist? Die Wahlmöglichkeiten unserer Zeit stellen Beziehungen vor die Frage: Warum bleiben, wenn man doch immer gehen kann? Ausgehend von ihrer eigenen…
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Deutschlandfunk

Astrid Proll: Zwischen Sturm und Stille. Wie ich der RAF entkam

Astrid Proll. Zwischen Sturm und Stille - Wie ich der RAF entkam. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783751821407, Gebunden, 232 Seiten, 25,00 EUR
"Sie kennen mich von einem Fahndungsplakat." Astrid Proll wird die RAF nicht los. Als Gründungsmitglied der Roten Armee Fraktion gehörte sie zu den prägenden Figuren der frühen 1970er-Jahre. Nun erzählt…
4 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Caroline Blackwood: Das Schicksal von Mary Rose. Roman

Caroline Blackwood. Das Schicksal von Mary Rose - Roman. Insel Verlag, Berlin, 2026.
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783458646235, Gebunden, 284 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Englischen von Claudia Voit. Caroline Blackwood, Erbin des Guinness Vermögens und schillernde Figur der Londoner Bohème, hat aus ihrer Herkunft und ihrem Leben keine Legende gemacht, sondern Literatur.…

Lucie Faulerova: Ich habe den Tod gerettet. Roman

Lucie Faulerova. Ich habe den Tod gerettet - Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 2026.
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2026
ISBN 9783627003524, Gebunden, 256 Seiten, 24,00 EUR
Aus dem Tschechischen von Julia Miesenböck. Im Zugabteil sitzt eine junge Frau, das Ziel ihrer Reise ist unbekannt. Die Stirn gegen die Scheibe gelehnt, legen sich Maries Erinnerungen an ihre Familie…
Heute leider keine Kritiken in FAS, FR, TAZ, WELT und ZEIT.

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