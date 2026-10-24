Bücherschau des Tages
Polyphone Sprechkunst
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
21.10.2026. Die NZZ ist ganz verliebt in John Greenes Roman "Hollywood, Ending", der von zwei jungen Schauspielern in einem Film über Andy Warhol erzählt. Die FAZ attestiert Sven Regeners neuem Lehmann-Roman "Dickens-Niveau". Die SZ ist nicht vollständig überzeugt von Svenja Flaßpöhlers Beziehungstipps. Dlf fragt mit Vincent Delecroix, warum im Jahr 2001 siebenundzwanzig Flüchtlinge im Ärmelkanal ertrinken mussten. Dlf Kultur ist beeindruckt von Lucie Faulerova Roman "Ich habe den Tod gerettet" über den Suizid einer jungen Frau.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783869713199, Gebunden, 288
Seiten,
24,00
EUR
Zwei Brüder, Frankie und Freddie Lehmann. Eine verlorene Tasche. Schnee. Und das Hin und Her der Himmelsmacht. Frankie und Freddie Lehmann, zwei Brüder aus Bremen in Westberlin im Jahr 1980. Während der…
7 Notizen
Neue Zürcher Zeitung
Hanser Berlin, Berlin 2026
ISBN
9783446291461, Gebunden, 368
Seiten,
26,00
EUR
Übersetzt aus dem Englischen von Sophie Zeitz. Kai und Juniper sind Anfang zwanzig, als ihr Traum wahr wird. Beide bekommen eine Rolle im groß angekündigten Hollywood-Film über Andy Warhol, den Vater…
Diogenes Verlag, Zürich 2026
ISBN
9783257073966, Gebunden, 304
Seiten,
26,00
EUR
Sascha kommt eines Abends nicht nach Hause. Obwohl sich Mila sicher ist, dass ihr Mann nicht weit weg sein kann, fahndet bald schon die Polizei nach ihm, denn bei seiner Firma fehlt Geld. Ist Sascha untergetaucht,…
Süddeutsche Zeitung
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN
9783608966466, Gebunden, 304
Seiten,
25,00
EUR
Was, wenn Zusammenbleiben die höchste Form der Freiheit ist? Die Wahlmöglichkeiten unserer Zeit stellen Beziehungen vor die Frage: Warum bleiben, wenn man doch immer gehen kann? Ausgehend von ihrer eigenen…
Deutschlandfunk
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2026
ISBN
9783455022384, Gebunden, 528
Seiten,
28,00
EUR
Aus dem Englischen von Helmut Dierlamm, Sigrid Schmid, Moritz Langer und Sabine Reinhardus. Die Geschichte des Handels ist die Geschichte der Menschheit. Über Jahrtausende hinweg haben sich komplexe globale…
Luchterhand Literaturverlag, München 2026
ISBN
9783630878638, Gebunden, 160
Seiten,
23,00
EUR
Aus dem Französischen von Claudia Marquardt. Es ist eine kalte Novembernacht 2021: Ein Schlauchboot mit 29 Migrant:innen ist von Frankreich nach Großbritannien unterwegs und kentert. Trotz zahlreicher…
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN
9783751821407, Gebunden, 232
Seiten,
25,00
EUR
"Sie kennen mich von einem Fahndungsplakat." Astrid Proll wird die RAF nicht los. Als Gründungsmitglied der Roten Armee Fraktion gehörte sie zu den prägenden Figuren der frühen 1970er-Jahre. Nun erzählt…
4 Notizen
Deutschlandfunk Kultur
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783458646235, Gebunden, 284
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Englischen von Claudia Voit. Caroline Blackwood, Erbin des Guinness Vermögens und schillernde Figur der Londoner Bohème, hat aus ihrer Herkunft und ihrem Leben keine Legende gemacht, sondern Literatur.…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433256, Gebunden, 296
Seiten,
22,00
EUR
Fleisch, Geld, Muskeln - diesen drei Mythen der Männlichkeit folgt Julia Ebner in die Kämpfe unserer Gegenwart. Wann werden Männer empfänglich für Gewalt? Wie wird aus gewaltvoller Männlichkeit ein lukratives…
4 Notizen
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2026
ISBN
9783627003524, Gebunden, 256
Seiten,
24,00
EUR
Aus dem Tschechischen von Julia Miesenböck. Im Zugabteil sitzt eine junge Frau, das Ziel ihrer Reise ist unbekannt. Die Stirn gegen die Scheibe gelehnt, legen sich Maries Erinnerungen an ihre Familie…
Heute leider keine Kritiken in FAS
, FR
, TAZ
, WELT
und ZEIT
.