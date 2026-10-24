Übersetzt aus dem Englischen von Sophie Zeitz. Kai und Juniper sind Anfang zwanzig, als ihr Traum wahr wird. Beide bekommen eine Rolle im groß angekündigten Hollywood-Film über Andy Warhol, den Vater…

Roman. Limitierte Auflage mit farbigem Buchschnitt - nur solange der Vorrat reicht

Diogenes Verlag, Zürich 2026

ISBN 9783257073966, Gebunden, 304 Seiten, 26,00 EUR



Sascha kommt eines Abends nicht nach Hause. Obwohl sich Mila sicher ist, dass ihr Mann nicht weit weg sein kann, fahndet bald schon die Polizei nach ihm, denn bei seiner Firma fehlt Geld. Ist Sascha untergetaucht,…