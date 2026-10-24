Bücherschau des Tages
Nicht langweilig, weil groovy
Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
20.10.2026. Die FAZ hört erschüttert dem Bericht des amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich zu, der in russischer Haft gequält wurde und nur durch einen Gefangenenaustausch freikam. Die FR genießt die Westberliner Atmo in Sven Regeners neuem Lehmann-Roman. Die Welt lernt von Alison Wood Brooks, wie man sich richtig unterhält. Dlf verfolgt gerne die "postromantischen" Beziehungen von Tereza Semotamovas geplagten Millenial-Helden.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Saga Egmont Verlag, München 2026
ISBN
9788727363127, Download, 14,73
EUR
Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné. Ungekürzte Lesung von Sandra Voss. 275 Minuten. M ist Schauspielerin, eine globale Ikone und existiert längst öffentlich in unendlich vielen Bildern - in Rollen,…
Der Audio Verlag (DAV), Berlin 2026
ISBN
9783742442857, Download, 29,95
EUR
Ungekürzte Lesung von Timo Weisschnur. Aus dem Englischen von Karin Schuler, Anja Lerz und Johanna Wais. Dauer 16 Stunden und 5 Minuten. 2023 wird Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, in…
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406844416, Gebunden, 285
Seiten,
24,00
EUR
Seit 2014 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Dennoch blicken immer noch viele Deutsche überraschend positiv auf das Land - im Osten, aber auch im Westen. Warum ist das so? Und warum sind bei uns…
Frankfurter Rundschau
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783869713199, Gebunden, 288
Seiten,
24,00
EUR
Zwei Brüder, Frankie und Freddie Lehmann. Eine verlorene Tasche. Schnee. Und das Hin und Her der Himmelsmacht. Frankie und Freddie Lehmann, zwei Brüder aus Bremen in Westberlin im Jahr 1980. Während der…
6 Notizen
Neue Zürcher Zeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433157, Gebunden, 464
Seiten,
28,00
EUR
Zu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten…
7 Notizen
Die Welt
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN
9783406851384, Gebunden, 343
Seiten,
29,90
EUR
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Obwohl wir täglich miteinander reden, sind wir oft erstaunlich schlecht darin. Selbst einfache Gespräche können ins Stocken geraten, oberflächlich bleiben oder…
Deutschlandfunk
Die Gestalten Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783967048131, Gebunden, 32
Seiten,
17,90
EUR
Vergiss leise Töne und dreh die Lautstärke auf! Oma ist ein Punk ist das zweite Buch einer Reihe, die Kindern ikonische Subkulturen näherbringt. Diese Geschichte handelt nicht vom Stillsitzen, sondern…
Voland und Quist Verlag, Dresden und Leipzig 2026
ISBN
9783863915025, Gebunden, 280
Seiten,
16,99
EUR
Aus dem Tschechischen von Martina Lisa. Hana ist Bildhauerin, Mitte dreißig, und mit ihren unerfüllten Wünschen und verdrängten Bedürfnissen gerade erst aus dem inneren "Schrank" in die Welt gestolpert.…
Deutschlandfunk Kultur
März Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783755000716, Gebunden, 276
Seiten,
25,00
EUR
Klaus Bärenfänger liest Gesichter. Er sieht in Stirnen, Nasen, Kiefern und Schädeln, was andere Menschen angeblich sind: ihre Begabungen, ihre Schwächen, ihren Platz in der Welt. Aufbauend auf Lehren…
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783458646266, Gebunden, 268
Seiten,
26,00
EUR
Aus dem Englischen von Thomas Mohr. Zwei Männer begegnen sich in Venedig. Der eine ist ein junger englischer Künstler, der mittellos aus London geflohen ist. Der andere ist der visionäre Danilo Donati,…
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433157, Gebunden, 464
Seiten,
28,00
EUR
Zu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten…
7 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAS
, SZ
, TAZ
und ZEIT
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