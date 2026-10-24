Bücherschau des Tages

Nicht langweilig, weil groovy

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
20.10.2026. Die FAZ hört erschüttert dem Bericht des amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich zu, der in russischer Haft gequält wurde und nur durch einen Gefangenenaustausch freikam. Die FR genießt die Westberliner Atmo in Sven Regeners neuem Lehmann-Roman. Die Welt lernt von Alison Wood Brooks, wie man sich richtig unterhält. Dlf verfolgt gerne die "postromantischen" Beziehungen von Tereza Semotamovas geplagten Millenial-Helden

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Rachel Cusk: Das Leben der M . (Download)

Rachel Cusk. Das Leben der M - (Download). Saga Egmont Verlag, München, 2026.
Saga Egmont Verlag, München 2026
ISBN 9788727363127, Download, 14,73 EUR
Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné.  Ungekürzte Lesung von Sandra Voss. 275 Minuten. M ist Schauspielerin, eine globale Ikone und existiert längst öffentlich in unendlich vielen Bildern - in Rollen,…
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Frankfurter Rundschau

Sven Regener: Frankie und Freddie. Roman

Sven Regener. Frankie und Freddie - Roman. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869713199, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR
Zwei Brüder, Frankie und Freddie Lehmann. Eine verlorene Tasche. Schnee. Und das Hin und Her der Himmelsmacht. Frankie und Freddie Lehmann, zwei Brüder aus Bremen in Westberlin im Jahr 1980. Während der…
6 Notizen
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Neue Zürcher Zeitung

Lutz Seiler: Das tickende Herz. Roman

Lutz Seiler. Das tickende Herz - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518433157, Gebunden, 464 Seiten, 28,00 EUR
Zu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten…
7 Notizen
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Die Welt

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Deutschlandfunk

Tereza Semotamova: Radikale Bedürfnisse.

Tereza Semotamova. Radikale Bedürfnisse. Voland und Quist Verlag, Dresden und Leipzig, 2026.
Voland und Quist Verlag, Dresden und Leipzig 2026
ISBN 9783863915025, Gebunden, 280 Seiten, 16,99 EUR
Aus dem Tschechischen von Martina Lisa. Hana ist Bildhauerin, Mitte dreißig, und mit ihren unerfüllten Wünschen und verdrängten Bedürfnissen gerade erst aus dem inneren "Schrank" in die Welt gestolpert.…
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Deutschlandfunk Kultur

Finn Job: Schädel. Roman

Finn Job. Schädel - Roman. März Verlag, Berlin, 2026.
März Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783755000716, Gebunden, 276 Seiten, 25,00 EUR
Klaus Bärenfänger liest Gesichter. Er sieht in Stirnen, Nasen, Kiefern und Schädeln, was andere Menschen angeblich sind: ihre Begabungen, ihre Schwächen, ihren Platz in der Welt. Aufbauend auf Lehren…

Olivia Laing: Buch der Träume. Roman

Olivia Laing. Buch der Träume - Roman . Insel Verlag, Berlin, 2026.
Insel Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783458646266, Gebunden, 268 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Englischen von Thomas Mohr. Zwei Männer begegnen sich in Venedig. Der eine ist ein junger englischer Künstler, der mittellos aus London geflohen ist. Der andere ist der visionäre Danilo Donati,…

Lutz Seiler: Das tickende Herz. Roman

Lutz Seiler. Das tickende Herz - Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518433157, Gebunden, 464 Seiten, 28,00 EUR
Zu Beginn des neuen Jahrtausends kehrt Carl Bischoff aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin zurück, doch nur, um bald wieder aufzubrechen. Seine Pilgerschaft folgt jener wie aus dem Nichts aufgetauchten…
7 Notizen
Heute leider keine Kritiken in FAS, SZ, TAZ und ZEIT.

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