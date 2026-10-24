Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné. Ungekürzte Lesung von Sandra Voss. 275 Minuten. M ist Schauspielerin, eine globale Ikone und existiert längst öffentlich in unendlich vielen Bildern - in Rollen,…

Das Leben der M .

Ungekürzte Lesung von Timo Weisschnur. Aus dem Englischen von Karin Schuler, Anja Lerz und Johanna Wais. Dauer 16 Stunden und 5 Minuten. 2023 wird Evan Gershkovich, Reporter des Wall Street Journal, in…

C.H. Beck Verlag, München 2026

ISBN 9783406844416, Gebunden, 285 Seiten, 24,00 EUR



Seit 2014 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Dennoch blicken immer noch viele Deutsche überraschend positiv auf das Land - im Osten, aber auch im Westen. Warum ist das so? Und warum sind bei uns…