Süddeutsche Zeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433256, Gebunden, 296
Seiten,
22,00
EUR
Fleisch, Geld, Muskeln - diesen drei Mythen der Männlichkeit folgt Julia Ebner in die Kämpfe unserer Gegenwart. Wann werden Männer empfänglich für Gewalt? Wie wird aus gewaltvoller Männlichkeit ein lukratives…
3 Notizen
Hanser Berlin, Berlin 2026
ISBN
9783446288645, Gebunden, 288
Seiten,
24,00
EUR
Nach ihrem Bestseller "Toxische Weiblichkeit" formuliert Sophia Fritz eine empathische Kritik des Mannseins, die nicht anklagt, sondern verstehen will. Der Mann, ein Opfer? Nein - und ja. Noch immer sind…
Wallstein Verlag, Göttingen 2026
ISBN
9783835357662, Gebunden, 240
Seiten,
32,00
EUR
Dass Menschen hungern zählte und zählt zu den wiederkehrenden Erscheinungen in Kriegen und Besatzungen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch eskalierte eine Mangelversorgung häufig zu Aushungern…
Wahrheitsperlen Verlag, Kempten 2026
ISBN
9783982786797, Einband unbekannt, 368
Seiten,
24
EUR
Wie eine neue Bewegung ein politisches System wegfegte. Péter Magyar erzählt, wie der politische Herausforderer von Viktor Orbán, innerhalb von weniger als zwei Jahren eine Bewegung aus dem Nichts aufbaute…
Goldmann Verlag, München 2026
ISBN
9783442302680, Gebunden, 224
Seiten,
22,00
EUR
Wenn künstliche Intelligenz nicht nur schneller denkt, sondern auch schöpferischer arbeitet als der Mensch, was bleibt dann von Kultur? Wo früher Kunst, Bildung und Kreativität Sinn stifteten, herrscht…