Bücherschau des Tages

Die Adelung der Fliege

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
19.10.2026. Die FAZ erfährt vom Medienrechtler Moritz Köhler, wie KI von Richtern eingesetzt wird. Die FR gräbt sich mit Frank Ashwood in die Geheimnisse der Bodenökologie ein. Die NZZ lernt von Davide Giuriato, warum Fliegen politisch sind. Fasziniert taucht sie außerdem in die Erinnerungen der litauischen Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Žemaitė ab. Die SZ geht mit Sophia Fritz und Julia Ebner den Ursachen toxischer Männlichkeit auf den Grund. Die Welt studiert Michel Foucaults Band "Hermaphroditen". 

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Mithu M. Sanyal: Nein. Gegen die Militarisierung der Gegenwart

Mithu M. Sanyal. Nein - Gegen die Militarisierung der Gegenwart. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288560, Gebunden, 224 Seiten, 20,00 EUR
Was heißt die "Zeitenwende" gerade für linkes Denken, das sich doch vor Kurzem noch für Fürsorge, Gewaltkritik und Friedenspolitik starkmachte? Wenn Pazifismus inzwischen als lächerlich, verantwortungslos…
3 Notizen
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Frankfurter Rundschau

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Neue Zürcher Zeitung

Davide Giuriato: Die Fliege. Versuch über ein politisches Tier

Davide Giuriato. Die Fliege - Versuch über ein politisches Tier. Diaphanes Verlag, Zürich, 2026.
Diaphanes Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783035808377, Gebunden, 300 Seiten, 20,00 EUR
Eine einzige Fliege, so hat Leibniz einmal gesagt, kann den ganzen Staat verändern. Den überraschenden Wegen dieses eigensinnigen Insekts folgend, rekonstruiert Davide Giuriato eine noch ungeschriebene…

Žemaitė: Und ich dachte für mich. Autobiographie

Žemaitė. Und ich dachte für mich - Autobiographie. Guggolz Verlag, Berlin, 2026.
Guggolz Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783912259018, Gebunden, 304 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Litauischen von Claudia Sinnig. Žemaitė (1845-1921) wurde in eine polnischsprachige kleinadlige Familie in der westlitauischen Žemaitija geboren (nach der sie ihren Kunstnamen wählte) und fühlte…
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Süddeutsche Zeitung

Sophia Fritz: Der Mann, das Opfer.

Sophia Fritz. Der Mann, das Opfer. Hanser Berlin, Berlin, 2026.
Hanser Berlin, Berlin 2026
ISBN 9783446288645, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR
Nach ihrem Bestseller "Toxische Weiblichkeit" formuliert Sophia Fritz eine empathische Kritik des Mannseins, die nicht anklagt, sondern verstehen will. Der Mann, ein Opfer? Nein - und ja. Noch immer sind…
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Die Welt

Michel Foucault: Die Hermaphroditen.

Michel Foucault. Die Hermaphroditen. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518588574, Gebunden, 154 Seiten, 26,00 EUR
Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Mit einem Vorwort von Arianna Sforzini und einem Nachwort von Éric Fassin. Als Michel Foucault sein bahnbrechendes Unternehmen einer Geschichte der Sexualität…
3 Notizen
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Deutschlandfunk

Emmanuel Carrere: Kolchose. Roman

Emmanuel Carrere. Kolchose - Roman. Matthes und Seitz, Berlin, 2026.
Matthes und Seitz, Berlin 2026
ISBN 9783957575722, Gebunden, 512 Seiten, 28,00 EUR
Aus dem Französischen von Claudia Hamm. 2023 stirbt Hélène Carrère d'Encausse, die berühmteste Russland-Historikerin Frankreichs und Vorsitzende der Académie française, und kurz darauf ihr Mann Louis.…
5 Notizen
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Deutschlandfunk Kultur

Michael Sommer: Dirty Rome. Die schmutzige Seite der Antike

Michael Sommer. Dirty Rome - Die schmutzige Seite der Antike. C.H. Beck Verlag, München, 2026.
C.H. Beck Verlag, München 2026
ISBN 9783406850523, Gebunden, 352 Seiten, 26,00 EUR
MIt 13 Abbildungen und zwei Karten. In diesem Buch beleuchtet Michael Sommer nicht nur die schmutzigen Seiten der römischen Elite, der Senatoren und Kaiserinnen. Er führt uns auch mitten hinein ins laute,…
Heute leider keine Kritiken in FAS, TAZ und ZEIT.

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