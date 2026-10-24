Süddeutsche Zeitung

Julia Ebner: Von Fitness zu Faschismus. Gefahren extremer Männlichkeit Suhrkamp Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783518433256, Gebunden, 296 Seiten, 22,00 EUR

Fleisch, Geld, Muskeln - diesen drei Mythen der Männlichkeit folgt Julia Ebner in die Kämpfe unserer Gegenwart. Wann werden Männer empfänglich für Gewalt? Wie wird aus gewaltvoller Männlichkeit ein lukratives… 3 Notizen

Sophia Fritz: Der Mann, das Opfer. Hanser Berlin, Berlin 2026

ISBN 9783446288645, Gebunden, 288 Seiten, 24,00 EUR

Nach ihrem Bestseller "Toxische Weiblichkeit" formuliert Sophia Fritz eine empathische Kritik des Mannseins, die nicht anklagt, sondern verstehen will. Der Mann, ein Opfer? Nein - und ja. Noch immer sind…

Birthe Kundrus/Tatjana Tönsmeyer: HungerZeiten. Nahrungsentzug als langsame Gewalt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Wallstein Verlag, Göttingen 2026

ISBN 9783835357662, Gebunden, 240 Seiten, 32,00 EUR

Dass Menschen hungern zählte und zählt zu den wiederkehrenden Erscheinungen in Kriegen und Besatzungen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch eskalierte eine Mangelversorgung häufig zu Aushungern…

Gergö Papp: Der Sturz Orbans. Wie eine neue Bewegung ein politisches System wegfegte Wahrheitsperlen Verlag, Kempten 2026

ISBN 9783982786797, Einband unbekannt, 368 Seiten, 24 EUR

Wie eine neue Bewegung ein politisches System wegfegte. Péter Magyar erzählt, wie der politische Herausforderer von Viktor Orbán, innerhalb von weniger als zwei Jahren eine Bewegung aus dem Nichts aufbaute…