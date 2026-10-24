Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433256, Gebunden, 296
Seiten,
22,00
EUR
Fleisch, Geld, Muskeln - diesen drei Mythen der Männlichkeit folgt Julia Ebner in die Kämpfe unserer Gegenwart. Wann werden Männer empfänglich für Gewalt? Wie wird aus gewaltvoller Männlichkeit ein lukratives…
3 Notizen
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN
9783518433102, Gebunden, 191
Seiten,
24,00
EUR
Sie sehen sich nur einmal im Jahr, und jedes Mal geraten sie in Streit. Der Vater, der als junger Mann nach Deutschland kam, hier eine Familie gründete, in der Gastwirtschaft arbeitete und das Land dreißig…
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446288362, Gebunden, 200
Seiten,
25,00
EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
4 Notizen
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN
9783446285781, Gebunden, 448
Seiten,
27,00
EUR
Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. Reagan-Jahre, Immobilienboom, entfesselter Kapitalismus, wilde Musik. In Harlem scheint Ray Carney angekommen zu sein: Möbelhändler des Monats, Familienmensch,…
5 Notizen