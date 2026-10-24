Bücherschau des Tages

Bestaunen all der Wortmonster

Notizen zu den Buchkritiken des Tages aus FAZ, FR, NZZ, SZ, taz, Zeit, Welt, DLF und DLF Kultur. Täglich ab 14 Uhr.
17.10.2026. Die FAZ spürt in Botho Strauß neuem Buch die Einsamkeit seines abgeschiedenen Lebens in der Uckermark, die FAS findet dort "poetisches Erkenntnispotential". Außerdem freut sie sich über Ilija Matuskos sanfte Vater-Sohn-Geschichte "Jugo". Die taz macht mit Martina Hefter Kunst in der Leipziger Tieflandsbucht und trifft missgünstige Künstlerkollegen. Dlf Kultur lernt von Simon Strick, warum Faschisierung und Digitalisierung Hand in Hand gehen. 

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Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sabrina Janesch: Territorium. Roman

Sabrina Janesch. Territorium - Roman. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin, 2026.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783737102544, Gebunden, 480 Seiten, 26,00 EUR
Hawai'i 1893: Noch wiegen sich Kokospalmen im Wind, stehen Regenbögen am Himmel, da braut sich am Horizont bereits ein Sturm zusammen. Amerikanische Großkapitalisten stürzen in einem Staatsstreich die…

Botho Strauß: Bleiben und Blicken.

Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
4 Notizen

Steven Uhly: Nichts als Freude!. Roman

Steven Uhly. Nichts als Freude! - Roman . Secession Verlag, Zürich, 2026.
Secession Verlag, Zürich 2026
ISBN 9783966391481, Gebunden, 154 Seiten, 22,00 EUR
Roman über die Kunst, einen Roman zu schreiben. Zum ersten Mal seit seinem Debüt Mein Leben in Aspik (2010) gibt uns Steven Uhly mit seinem neuen Roman Nichts als Freude! Einblick in seine Kunst. Er…

Hanns Zischler: Yumikos Paravent.

Hanns Zischler. Yumikos Paravent. Galiani Verlag, Berlin, 2026.
Galiani Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783869712765, Gebunden, 176 Seiten, 23,00 EUR
Gibt es Nähe, die (nur) in der Distanz überlebt? Hanns Zischler erzählt die Liebesgeschichte einer Modemacherin, die zwischen Berlin und Japan zwei Leben führt. Die Nachricht vom plötzlichen Tod ihrer…
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Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Ilija Matusko: Jugo. Roman

Ilija Matusko. Jugo - Roman . Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518433102, Gebunden, 191 Seiten, 24,00 EUR
Sie sehen sich nur einmal im Jahr, und jedes Mal geraten sie in Streit. Der Vater, der als junger Mann nach Deutschland kam, hier eine Familie gründete, in der Gastwirtschaft arbeitete und das Land dreißig…

Botho Strauß: Bleiben und Blicken.

Botho Strauß. Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR
In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden…
4 Notizen

Colson Whitehead: Cool Machine. Roman

Colson Whitehead. Cool Machine - Roman. Carl Hanser Verlag, München, 2026.
Carl Hanser Verlag, München 2026
ISBN 9783446285781, Gebunden, 448 Seiten, 27,00 EUR
Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingl. Reagan-Jahre, Immobilienboom, entfesselter Kapitalismus, wilde Musik. In Harlem scheint Ray Carney angekommen zu sein: Möbelhändler des Monats, Familienmensch,…
5 Notizen
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Frankfurter Rundschau

Christian Neef: Ruge. Der Reporter des 20. Jahrhunderts

Christian Neef. Ruge - Der Reporter des 20. Jahrhunderts. Propyläen Verlag, Berlin, 2026.
Propyläen Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783549110133, Gebunden, 496 Seiten, 29,00 EUR
Den Menschen zuhören und sie verstehen - kaum einer hat diese Prämisse mehr beherzigt als Gerd Ruge. Bis heute verkörpert er das, was man unter objektivem und dennoch empathischem Journalismus versteht.…
3 Notizen

Uwe Timm: Am Beispiel meines Bruders.

Uwe Timm. Am Beispiel meines Bruders. Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2024.
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln 2024
ISBN 9783462007862, Gebunden, 176 Seiten, 22,00 EUR
Vom Autor neu durchgesehene Ausgabe mit aktuellem Nachwort. Karl-Heinz Timm, geboren 1924 in Hamburg, gestorben 1943 in einem Lazarett in der Ukraine. Der Neunzehnjährige lebt weiter in der Trauer der…
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Die Tageszeitung

Eric Ehrhardt: Im Klauhof.

Eric Ehrhardt. Im Klauhof. Ritter Verlag, Klagenfurt, 2026.
Ritter Verlag, Klagenfurt 2026
ISBN 9783854157007, Broschiert, 152 Seiten, 21,00 EUR
Eric Ehrhardt entwirft mit "Im Klauhof" eine schauerliche Welt, in der das Einkaufszentrum überall ist und die Eigenlogik des "Wer- bekriegs" herrscht, die Menschen zu Waren macht. Im Schatten der großen…

Martina Hefter: Nach der Sonne schauen. Roman

Martina Hefter. Nach der Sonne schauen - Roman. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2026.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2026
ISBN 9783608967081, Gebunden, 256 Seiten, 25,00 EUR
Die Installationskünstlerin Iona Bartschok zieht sich den Sommer über ins Leipziger Umland zurück. Die Landschaft hier besitzt eine eigensinnige Lebendigkeit: eine ehemalige Tagebau-Region, künstlich…
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Deutschlandfunk Kultur

Simon Strick: Faschisierung. Fluchtlinie des Digitalen

Simon Strick. Faschisierung - Fluchtlinie des Digitalen. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2026.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026
ISBN 9783518128701, Broschiert, 300 Seiten, 20,00 EUR
Die Funktion einer Maschine ist, was sie tut. Die digitale Maschine spuckt seit über 20 Jahren regelmäßig und formelhaft Faschismen und Radikalisierung aus. Trumpisierung und Extremismus gewinnen, begegnen…
Heute leider keine Kritiken in NZZ, SZ, WELT, ZEIT und Dlf.

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