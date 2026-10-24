Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sabrina Janesch: Territorium. Roman Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2026

ISBN 9783737102544, Gebunden, 480 Seiten, 26,00 EUR

Hawai'i 1893: Noch wiegen sich Kokospalmen im Wind, stehen Regenbögen am Himmel, da braut sich am Horizont bereits ein Sturm zusammen. Amerikanische Großkapitalisten stürzen in einem Staatsstreich die…

Botho Strauß: Bleiben und Blicken. Carl Hanser Verlag, München 2026

ISBN 9783446288362, Gebunden, 200 Seiten, 25,00 EUR

In Botho Strauß' neuem Buch geht es um die Zeit und ihr Vergehen, um den Zauber der Kunst, um das Originale und das Eigentliche. Vor allem sind es Begegnungen und Nichtbegegnungen, die in ihrer schwebenden… 4 Notizen

Steven Uhly: Nichts als Freude!. Roman Secession Verlag, Zürich 2026

ISBN 9783966391481, Gebunden, 154 Seiten, 22,00 EUR

Roman über die Kunst, einen Roman zu schreiben. Zum ersten Mal seit seinem Debüt Mein Leben in Aspik (2010) gibt uns Steven Uhly mit seinem neuen Roman Nichts als Freude! Einblick in seine Kunst. Er…