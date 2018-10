Aus dem Englischen von Nicolai von Schweder-Schreiner. Seit ihrer Geburt lebt Pearl im Auto, sie vorne, ihre Ausreißer-Mutter auf der Rückbank. Vierzehn Jahre stehen die beiden jetzt schon am Rande eines…

November 1918 und der Aufbruch in eine neue Zeit

Reprodukt Verlag, Berlin 2018

ISBN 9783956401565, Kartoniert, 176 Seiten, 20,00 EUR



Aus dem Französischen von Volker Zimmermann. Paris in den 1950er Jahren: Sartre und der Geist des Existenzialismus liegen in der Luft und die Literatenszene tummelt sich in den Cafés des Künstlerviertels…