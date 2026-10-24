Bücherbrief
Mit Gogol und Charms
Die besten Bücher des Monats12.10.2026. Ein Dorf kann ganz gewöhnlich deutsch sein und doch überwältigend: aber nur wenn es von der Buchpreis-Gewinnerin Shida Bazyar wie in ihrem Roman "Die Lücken" porträtiert wird. Die Kritiker bewundern ihr Spiel mit den Identitäten. Dora Kapralovas kleines Juwel "Die Mariborhypnose" und Jachym Topols barocker Unbildungsroman "Die Hölle gibt es nicht" vertreten würdig den tschechischen Buchmesseschwerpunkt. Manuela Müller schickt eine aufwühlende Reportage aus Sachsen, wo die Jugend wieder Hakenkreuze malt. Und eine Biografie wirft ungemütliches Licht auf den Spiegel-Gründer-Rudolf Augstein.
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Weitere Anregungen finden Sie in unserer täglichen Bücherschau, Marie Luise Knotts Lyrikkolumne "Tagtigall", dem "Fotolot" von Peter Truschner, Benita Berthmanns und Thekla Dannenbergs Weltliteraturkolumne "Wo wir nicht sind" und in den älteren Bücherbriefen.
Literatur
Shida Bazyar
Die Lücken
Roman
Kiepenheuer und Witsch Verlag. 512 Seiten, 25 Euro
(bestellen)
Selten waren sich Jury und Kritik bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises so einig: Shida Bazyar und ihr Roman "Die Lücken" haben diese Auszeichnung mehr als verdient. Die Kritiker jubelten schon im Vorfeld über diesen unkonventionellen Heimat-Roman: Es geht um ein kleines Dorf im Hunsrück, allerdings aus "exiliranischer Perspektive", erklärt Jens Uthoff in der taz. Und das hat es in sich, wie er und seine Kolleginnen finden: Es dreht sich alles um das fiktive Städtchen Heimesbach, angelehnt an den realen Ort Hermeskeil, in dem die Autorin aufgewachsen ist. Jolinde Hüchtker ist in der Zeit von der besonderen Erzählperspektive sofort eingenommen, denn geschildert wird die Geschichte des Ortes aus den Augen eines toten Mädchens, das quasi über der Geschichte schwebt, und von der NS-Vergangenheit erzählt, die die Dorfbewohner bis heute lieber verdrängen. Mit Fingerspitzengefühl schreibt die Autorin laut Hüchtker über Juden, die gerade noch fliehen konnten oder über Deutsche, die jede Schuld von sich weisen - das "überwältigende Porträt" eines typischen deutschen Dorfes, urteilt sie. Nicht minder begeistert ist Andreas Platthaus in der FAZ: Dass Bazyar ihre Migrations- und Ausgrenzungserfahrungen in ihr Buch anhand des Schicksals von zwei geflohenen persischen Familien einfließen lässt, macht für ihn dessen besonderen Stellenwert aus. Viel Lob gab's auch im Dlf, in der SZ, der NZZ und der FR.
Dora Kapralova
Die Mariborhypnose
Roman
Mikrotext Verlag. 160 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Tschechien war dieses Jahr Gastland bei der Deutschen Buchmesse. So besonders viel tschechische Literatur haben die deutschen Kritiker nicht besprochen, da freuen wir uns umso mehr über dieses kleine Juwel von Dora Kaprálová: Mit "insektenhafter Leichtigkeit", wie Holger Heimann im SWR schwärmt, schwebt ihre Erzählerin durch die slowenische Stadt Maribor, aber auch durch die osteuropäische Geschichte, vorbei an Tito, Rasputin oder dem tschechischen Satiriker Jaroslav Hašek. Und sieht dabei viel mehr als es ein Mensch je könnte, verrät Heimann, denn die Erzählerin ist eine Stubenfliege und nimmt mit ihren Facettenaugen die Welt ganz anders wahr. Poetische Reflexion, bizarre Figuren und eine originelle Perspektive - ein geglücktes "visuelles Experiment", jubelt Heimann. Auch Olga Hochweis ist im Dlf hingerissen von Kaprálovás träumerischer Reise durch die Geschichte der politischen Verführung im 20. und 21. Jahrhundert. Um Liebe geht es aber auch, verrät die Kritikerin, und zwar um die des Hypnotiseurs Leo Svengali zur "fliegenleichten Elis". Dieser "sanfte Glutkern" der Geschichte ist für Hochweis das Sahnehäubchen dieses Buches.
Jachym Topol
Die Hölle gibt es nicht
Roman
Suhrkamp Verlag. 480 Seiten. 28 Euro
(bestellen)
Erst diese Woche hatte uns Marko Martin in der SZ ans Herz gelegt, die von der politischen Gewaltgeschichte des Landes geprägte tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts zu lesen, weil sie uns viel für die Gegenwart lehren kann. Wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, wenn wir den Kritikern glauben: Denn Jachym Topols neustes Buch ist sein "Meisterstück", verspricht uns etwa Tilman Spreckelsen in der FAZ, allerdings schenkt es auch wenig Hoffnung: Der Roman setzt ein mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, bei vielen Tschechen werden sofort Erinnerungen an die Invasion der Sowjets in die Tschechoslowakei im August 1968 wach. An der Seite von Tomas, einem Prager Journalisten mit "dehnbarer Moral", so Spreckelsen, begegnen wir immer wieder Landsleuten, nicht selten Künstler, Intellektuelle und ehemalige Dissidenten, die um einen angemessene Haltung zu den Ereignissen ringen. Denn wie Held Tomas werden sie ganz plötzlich aus ihrer satten "marktwirtschaftliche Freiheit" gerissen, bemerkt Paul Jandl in der NZZ. Er liest einen "barocken Unbildungsroman", der auch anhand der privaten Querelen seines Helden die ganze Tragikomik des alternden Mannes vor der Kulisse von Krisen und Kriegen zeigt.
Tash AW
Der Süden
Roman
Luchterhand Literaturverlag. 288 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Die Geschichte einer schwulen Liebe im Süden Malaysias: Wann hat man das schonmal gelesen? Der malaiische Schriftsteller Tash Aw hat diese Lücke nun geschlossen und, den Kritikern zufolge, mit Bravour. Sein sechzehnjähriger Held heißt Jay und reist mit seiner Familie in den Süden, um die Farm des kürzlich verstorbenen Großvaters zu übernehmen. Julia Schröder ist ihm Dlf beeindruckt davon, wie Aw nun die Annäherung zwischen Jay und Chuan, dem Sohn des Farmvorstehers, schildert. Aber das ist noch "mehr als eine Geschichte von Coming of Age und Coming out", versichert sie: In vielfältigen, zersplitterten Perspektiven und Zeitsprüngen entfaltet der Autor ein Panorama der Geschichte Malaysias und großen Asienkrise 1997. Wie detailreich und atmosphärisch Aw die Orte, Lebenssituationen und die Konkurrenz- und Existenzkämpfe zwischen Malaien, Indonesen und Chinesen beschreibt, findet Schröder stark. Jan Behrs hält den Roman in der taz schlichtweg für brillant: Aw überzeugt ihn mit handwerklichem Können und einer "coolen" Sprache. Ob es um den tyrannischen Vater geht, der seine Frau betrügt oder um Jays Mutter, der der Schritt in die Unabhängigkeit schwer fällt: Aws Sprache ist ein Instrument, um feinste Gefühlsverschiebungen aufzeichnen zu können, lobt auch Dirk Fuhrig bei Dlf Kultur. Ein sensibles und eindringliches Familien - wie Gesellschaftsporträt, versichert er.
Valeria Gordeev
Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle
Roman
S. Fischer Verlag. 640 Seiten, 26 Euro
(bestellen)
Zwar hat die Shortlist-Nominierte Valeria Gordeev den Buchpreis nicht gewonnen, ihr Debüt wurde von der Kritik aber als heißer Kandidat gehandelt. Für Adam Soboczynski gibt es in der Zeit überhaupt keinen Zweifel: Diese komplexe Geschichte um das Geschwisterpaar Lada und Konstantin, dem wir durch Berlin, Moskau und Kyjiw folgen, ist echte "Weltliteratur". Die Geschwister arbeiten für einen zwielichtigen Oligarchen, der unterhalb des Lenin-Mausoleums in Moskau ein Forschungslabor für Langlebigkeitsforschung eingerichtet hat: ein Teufelspakt à la Faust, den Gordeev ungeniert, aber brillant vor dem Hintergrund der aktuellen russischen Diktatur und dem Krieg gegen die Ukraine aktualisiert, staunt Soboczynski, der auch den Vergleich mit Gogol und Charms nicht scheut. Andreas Platthaus rechnet Gordeev in der FAZ hohe Chancen auf den Buchpreis aus, denn so viel Erzählfreude und Einfallsreichtum liest er selten: Ob es um Putins frühzeitigen Tod beim Schneeleopardenfüttern geht, um das Streben nach Ewigem Leben oder die Berliner Wohnungskrise (ja, die kommt auch vor) - Gordeev verpackt alles so absurd-witzig und klug politisch grundiert, das Platthaus auch mit der großen Themenvielfalt gut umgehen kann. Spannend und kurzweilig findet Judith von Sternburg in der FR das Buch, das sie außerdem mit deutsch-russischen Wortkreationen, Text-Experimenten und unwahrscheinlichen Figuren positiv irritiert - wahnwitzig wie die Wirklichkeit selbst, staunt sie.
Oskar Roehler
Das weiße Blatt Papier
Roman
Ullstein Verlag. Berlin 2026. Gebunden, 240 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Oskar Roehler, vor allem bekannt als Filmregisseur, aber auch für so poetische Buchtitel wie "Mein Leben als Affenarsch", überzeugt die Kritiker mit seinem neuen Roman durch die Drastik und Schonungslosigkeit seiner Erzählung. Sein Held ist ein junger Mann, der sich, aus dem Internat geflohen, durch das Frankfurt der Siebziger treiben lässt und zwischen Verwahrlosung und Philosophie einen ästhetischen Ausweg aus seiner emotionalen Misere sucht. SZ-Kritiker David Steinitz bewundert Oskar Roehler dafür, dass es ihm gelingt, den Furor seiner Jugend im Frankfurter Bahnhofsviertel, zwischen Scheiße und Sartre immer wieder neu zu entfachen und zu erkunden. Roehlers neues Buch setzt laut Steinitz erneut bei der Familienaufstellung an, bei der verantwortungslosen Mutter und der kaputten Kindheit - eine böse wie unterhaltsame Schimpftirade über die alte BRD und selbstverständlich zu einem Teil fiktiv, ahnt Steinitz. Ein poetisches Wagnis hat Eberhard Falcke im Dlf vor sich: Fiebrig und drastisch, aber dennoch schlüssig und konsequent erzählt der Autor laut Falcke von den Prägungen durch die antibürgerlichen Eltern und den schonungslosen Kampf der Selbstbefreiung. Untergang und Selbstwerdung gehören hier unauflöslich zusammen, erkennt Falcke - ein halsbrecherischer Roman. Hingewiesen sei außerdem auf Ingo Schulzes DDR-Geschichte "Das Wasser im August" (bestellen), die die Kritiker als raffiniert verschachtelten und literarisch versierten Schriftstellerroman schätzten.
Sachbuch
Jill Lepore
Die Regierung der Maschinen
Aufstieg und Fall des Künstlichen Staates
C.H. Beck Verlag, München 2026. Gebunden, 381 Seiten, 29,90 Euro
Es ist wahrlich keine neue Frage, aber sie wird mit Lust am Katastrophenszenario derzeit wieder diskutiert: Gibt es bald eine Künstliche Superintelligenz? Und wenn ja, ist sie daran interessiert beziehungsweise dazu fähig, der Menschheit den Garaus zu machen? Die Historikerin Jill Lepore blickt im Zeit Online-Interview nicht ohne Amusement auf die Debatte, allerdings: Anlass zur Sorge gibt es durchaus, wie sie in ihrem neuen Buch festhält. Das Problem sieht sie weniger in mordlustigen Maschinen als in einem "Aufstieg der Automatokratie", wie sie schreibt, "einer Herrschaft durch Automatisierung, ein Regieren und Verwalten durch von Maschinen besorgte Rechenvorgänge, Vorhersagen und Überredungsprozesse." In der FAZ empfiehlt Alexander Armbruster das Buch als "konstruktive Digitalisierungskritik" zur rechten Zeit. Nachdem Lepore zunächst in "dichter" Schilderung den historischen Kontext und einen Überblick über wichtige Silicon-Valley Akteure liefert, kommt sie zu den Gefahren und Folgen. Sie warnt vor einem "künstlichen Staat", in dem parlamentarische Debatten und zwischenmenschliche Kommunikation von statistischer Vorhersage und Datenauswertung ersetzt, ja insgesamt zu einem "mechanisch-messbaren Optimierungsproblem", werden. Christoph Drösser findet es im Dlf hochinteressant, wie Lepore die ideologischen Wurzeln der Automatisierung aufzeigt, zum Beispiel die nordamerikanische Bewegung "Technocracy Incorporated", die sich in den 1930er Jahren als Alternative zu Faschismus und Kommunismus verstand.
Manuela Müller
Die Jugend malt wieder Hakenkreuze
Von der Radikalisierung einer Generation
Tropen Verlag 2026, 240 Seiten, 18 Euro
(bestellen)
Dies ist "keine akademische, wohltemperiert nüchterne soziologische Bestandsaufnahme, vielmehr eine lebendige, daher umso erschütterndere Reportage über den 'radical chic', der sich längst nicht mehr harmlos artikuliert", ruft Alexander Kluy im Standard. "Rechtsextreme Symbole sind im öffentlichen Raum unübersehbar. Auch und erst recht bei Jugendlichen." Auch taz-Kritikerin Rosa Budde attestiert der Chemnitzer Lokaljournalistin Manuela Müller Hellsichtigkeit. Müller hat mit zahlreichen jungen Menschen darüber gesprochen, wie leicht NS-Einflüsse ihren Teenager-Alltag durchziehen: der gutaussehende Crush aus der Parallelklasse ist auf Insta offener AfD-Anhänger; als einziger linker Junge des Dorfs trinkt man halt mit den Nazi-Jungs Bier, weil man sonst sozial abgehängt würde. Es ist wie ein "Tauchgang in die Unterwelt", beschreibt Claudia Fuchs im Dlf ihre Lektüreerfahrung, die auch offenbart, wie groß der Bedarf an Präventionsmaßnahmen ist, für die jedoch die Gelder fehlen. Aber es liegt nicht nur am Geld, lernt man aus den zahlreichen Interviews, die Müller zu ihrem Buch gegeben hat: Die frühe Sortierung und Trennung in der Schule ist auch ein Grund, meint sie im Tagesspiegel. In der Welt nennt sie außerdem Social Media und Abstiegsängste: "Aktuell bangt unsere Region um den VW-Standort Zwickau. Da hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Wir wollen nicht daran denken, was passiert, wenn das Werk wirklich schließt. Insofern sind das alles realistische Abstiegsängste." Müller spricht sich aber auch deutlich dafür aus, sich nicht von den Jugendlichen abzuwenden: Gerade bei ihnen sei es "wichtig, dass der Weg in die andere Richtung offen bleibt".
Rolf G. Heinze, Sebastian Kurtenbach
Die Wohnkrise
Wie sie Demokratie und Zusammenhalt bedroht
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Gebunden, 272 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Die Wohnkrise ist einer der größten sozialen und politischen Probleme unserer Gesellschaft. Wohnraum ist knapp und wird immer teurer, den Traum von Eigenheim oder von der geräumigen Berliner Altbauwohnung kann sich kaum jemand mehr erfüllen. Die politischen Lösungen changieren indes zwischen oberflächlicher Symptombekämpfung und Populismus: Soll man nun enteignen oder neubauen, Leerstand bekämpfen oder Mietenwucher verhindern? Da freuen sich die Kritiker, dass es dem Soziologen Rolf G. Heinze und dem Politologen Sebastian Kurtenbach gelungen ist, Ordnung in dieses Diskurs-Chaos zu bringen: Laut SZ-Kritikerin Claudia Henzler benennen die beiden klar die Fehler in der Wohnungspolitik, zum Beispiel, dass Städte und Länder in den Achtzigern und Neunzigern Wohnungen verkauften, um Haushaltslücken zu schließen. Die angebotenen Lösungen sind nicht neu, zum Beispiel mehr öffentlicher Wohnungsbau und mehr Genossenschaftswohnungen, aber die Autoren machen mit neuer Dringlichkeit klar, dass ihre Umsetzung ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Dass darüberhinaus die Demokratie darunter leidet, wird taz-Kritiker Gerrit ter Horst vor Augen geführt: die Wohnkrise wird über nicht weniger als die "Beziehung von Menschen zum Staat" entscheiden, hält er fest.
Roger de Weck
Glanz und Elend der Konservativen
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026, 184 Seiten, 20 Euro
(Bestellen)
Was Konservatismus ist, ist bekanntlich gar nicht so leicht zu definieren: Boshafte würden sagen, es sei das gelassene Aushalten von Widersprüchen, die einem nützen, ein Festhalten am Bewährten, zu dem man oft genug als Bürgermeister, Professor oder Pastor selbst gehörte. Aber das sind Tempi passati - selbst diese Positionen werden oft genug von Linken besetzt. Konservative erkennt man auch daran, dass sie sich in Krisen zum Nachdenken forciert fühlen - so entstanden etwa Edmond Burkes Schriften als Reaktion auf die Französische Revolution. Roger De Weck, lange Zeit Chefredakteur der behaglich linksliberalen Zeit, versteht sich ausdrücklich nicht als Konservativer, fühlt sich ihnen aber nah genug um zu erkennen: Auf sie kommt es an. Was SZ-Rezensent Jakob Schrenk mit De Weck erkennt, ist vor allem, dass die rechtspopulistische Agenda gegen das konservative Grundprogramm des Mäßigenden verstößt. Demgemäß müssten die Konservativen die Hauptbastion gegen das Abrutschen in den Exmtremismus bilde. Leichte Skepsis beim Rezensenten, die sich bei Thomas Ribi in der NZZ noch deutlicher artikuliert. Aber Stoff zum Nachdenken biete das Buch allen vom Sturm der Ereignisse Aufgestöberten allemal. Im Interview Bayerischen Rundfunk fordert De Weck eine grundsätzliche Neuorientierung der CDU.
Martin Doerry, Hauke Janssen
Augstein - Ein deutsches Leben
C.H. Beck Verlag, München 2026, 533 Seiten, 34 Euro
(Bestellen)
Was der Spiegel in der einstigen Bundesrepublik bedeutete, lässt sich im heutigen Tohwabohu kaum mehr ermessen. Politiker und Journalisten warteten auf sein montägliches Erscheinen wie auf ein Gottesurteil. Der Spiegel hat zahlreiche Affären aufgedeckt, etwa in mehrfolgigen Textwüsten den "Neue-Heimat"-Skandal, der eine ungeheure Korruption im Gewerkschaftskonzern offenbarte und dessen Ende herbeiführte (die Linkspartei will die einstigen Wohnungen des Konzerns zumindest in Berlin nun wieder vergesellschaften). Augstein war der Charismatiker an der Macht, viel mehr geprägt von der Nazizeit, als man sich seinerzeit bewusst war. Martin Doerry und Hauke Janssen schildern Augsteins Weg vom "traumatisierten Kriegsheimkehrer bis zum überzeugten Liberalen und streitbaren Anwalt der Demokratie", heißt es im Klappentext. War Augstein das jemals? Nun, zumindest in den ersten Jahrzehnten griff er doch sehr gern auf alte Nazis und SS-Männer in seiner Redaktion zurück, in noch größerem Umfang als in den Neunzigern schon von Lutz Hachmeister enthüllt, erzählt Majd El-Safadi in der FAZ. Er lobt wie Reinhard Mohr in der NZZ den nüchternen Ton der Biografie, die von zwei einstigen Untergebenen verfertigt wurde - politisch schenken sie ihm nichts, versichern beide Rezsenten. Unbedingt zu empfehlen die Biografie eines weiteren Granden der deutschen Pressegeschichte, "Joachim Fest" von Franz Walter (Buch im Perlentaucher und hier bestellen), der die Zwiespältigkeit der deutschen Nachkriegszeit zwischen Verdrängung und Liberalisierung ebenso überzeugend von konservativer Seite darstellt.
Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch per E-Mail betrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.
Weitere Anregungen finden Sie in unserer täglichen Bücherschau, Marie Luise Knotts Lyrikkolumne "Tagtigall", dem "Fotolot" von Peter Truschner, Benita Berthmanns und Thekla Dannenbergs Weltliteraturkolumne "Wo wir nicht sind" und in den älteren Bücherbriefen.
Literatur
Shida Bazyar
Die Lücken
Roman
Kiepenheuer und Witsch Verlag. 512 Seiten, 25 Euro
(bestellen)
Selten waren sich Jury und Kritik bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises so einig: Shida Bazyar und ihr Roman "Die Lücken" haben diese Auszeichnung mehr als verdient. Die Kritiker jubelten schon im Vorfeld über diesen unkonventionellen Heimat-Roman: Es geht um ein kleines Dorf im Hunsrück, allerdings aus "exiliranischer Perspektive", erklärt Jens Uthoff in der taz. Und das hat es in sich, wie er und seine Kolleginnen finden: Es dreht sich alles um das fiktive Städtchen Heimesbach, angelehnt an den realen Ort Hermeskeil, in dem die Autorin aufgewachsen ist. Jolinde Hüchtker ist in der Zeit von der besonderen Erzählperspektive sofort eingenommen, denn geschildert wird die Geschichte des Ortes aus den Augen eines toten Mädchens, das quasi über der Geschichte schwebt, und von der NS-Vergangenheit erzählt, die die Dorfbewohner bis heute lieber verdrängen. Mit Fingerspitzengefühl schreibt die Autorin laut Hüchtker über Juden, die gerade noch fliehen konnten oder über Deutsche, die jede Schuld von sich weisen - das "überwältigende Porträt" eines typischen deutschen Dorfes, urteilt sie. Nicht minder begeistert ist Andreas Platthaus in der FAZ: Dass Bazyar ihre Migrations- und Ausgrenzungserfahrungen in ihr Buch anhand des Schicksals von zwei geflohenen persischen Familien einfließen lässt, macht für ihn dessen besonderen Stellenwert aus. Viel Lob gab's auch im Dlf, in der SZ, der NZZ und der FR.
Dora Kapralova
Die Mariborhypnose
Roman
Mikrotext Verlag. 160 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Tschechien war dieses Jahr Gastland bei der Deutschen Buchmesse. So besonders viel tschechische Literatur haben die deutschen Kritiker nicht besprochen, da freuen wir uns umso mehr über dieses kleine Juwel von Dora Kaprálová: Mit "insektenhafter Leichtigkeit", wie Holger Heimann im SWR schwärmt, schwebt ihre Erzählerin durch die slowenische Stadt Maribor, aber auch durch die osteuropäische Geschichte, vorbei an Tito, Rasputin oder dem tschechischen Satiriker Jaroslav Hašek. Und sieht dabei viel mehr als es ein Mensch je könnte, verrät Heimann, denn die Erzählerin ist eine Stubenfliege und nimmt mit ihren Facettenaugen die Welt ganz anders wahr. Poetische Reflexion, bizarre Figuren und eine originelle Perspektive - ein geglücktes "visuelles Experiment", jubelt Heimann. Auch Olga Hochweis ist im Dlf hingerissen von Kaprálovás träumerischer Reise durch die Geschichte der politischen Verführung im 20. und 21. Jahrhundert. Um Liebe geht es aber auch, verrät die Kritikerin, und zwar um die des Hypnotiseurs Leo Svengali zur "fliegenleichten Elis". Dieser "sanfte Glutkern" der Geschichte ist für Hochweis das Sahnehäubchen dieses Buches.
Jachym Topol
Die Hölle gibt es nicht
Roman
Suhrkamp Verlag. 480 Seiten. 28 Euro
(bestellen)
Erst diese Woche hatte uns Marko Martin in der SZ ans Herz gelegt, die von der politischen Gewaltgeschichte des Landes geprägte tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts zu lesen, weil sie uns viel für die Gegenwart lehren kann. Wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, wenn wir den Kritikern glauben: Denn Jachym Topols neustes Buch ist sein "Meisterstück", verspricht uns etwa Tilman Spreckelsen in der FAZ, allerdings schenkt es auch wenig Hoffnung: Der Roman setzt ein mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, bei vielen Tschechen werden sofort Erinnerungen an die Invasion der Sowjets in die Tschechoslowakei im August 1968 wach. An der Seite von Tomas, einem Prager Journalisten mit "dehnbarer Moral", so Spreckelsen, begegnen wir immer wieder Landsleuten, nicht selten Künstler, Intellektuelle und ehemalige Dissidenten, die um einen angemessene Haltung zu den Ereignissen ringen. Denn wie Held Tomas werden sie ganz plötzlich aus ihrer satten "marktwirtschaftliche Freiheit" gerissen, bemerkt Paul Jandl in der NZZ. Er liest einen "barocken Unbildungsroman", der auch anhand der privaten Querelen seines Helden die ganze Tragikomik des alternden Mannes vor der Kulisse von Krisen und Kriegen zeigt.
Tash AW
Der Süden
Roman
Luchterhand Literaturverlag. 288 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Die Geschichte einer schwulen Liebe im Süden Malaysias: Wann hat man das schonmal gelesen? Der malaiische Schriftsteller Tash Aw hat diese Lücke nun geschlossen und, den Kritikern zufolge, mit Bravour. Sein sechzehnjähriger Held heißt Jay und reist mit seiner Familie in den Süden, um die Farm des kürzlich verstorbenen Großvaters zu übernehmen. Julia Schröder ist ihm Dlf beeindruckt davon, wie Aw nun die Annäherung zwischen Jay und Chuan, dem Sohn des Farmvorstehers, schildert. Aber das ist noch "mehr als eine Geschichte von Coming of Age und Coming out", versichert sie: In vielfältigen, zersplitterten Perspektiven und Zeitsprüngen entfaltet der Autor ein Panorama der Geschichte Malaysias und großen Asienkrise 1997. Wie detailreich und atmosphärisch Aw die Orte, Lebenssituationen und die Konkurrenz- und Existenzkämpfe zwischen Malaien, Indonesen und Chinesen beschreibt, findet Schröder stark. Jan Behrs hält den Roman in der taz schlichtweg für brillant: Aw überzeugt ihn mit handwerklichem Können und einer "coolen" Sprache. Ob es um den tyrannischen Vater geht, der seine Frau betrügt oder um Jays Mutter, der der Schritt in die Unabhängigkeit schwer fällt: Aws Sprache ist ein Instrument, um feinste Gefühlsverschiebungen aufzeichnen zu können, lobt auch Dirk Fuhrig bei Dlf Kultur. Ein sensibles und eindringliches Familien - wie Gesellschaftsporträt, versichert er.
Valeria Gordeev
Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle
Roman
S. Fischer Verlag. 640 Seiten, 26 Euro
(bestellen)
Zwar hat die Shortlist-Nominierte Valeria Gordeev den Buchpreis nicht gewonnen, ihr Debüt wurde von der Kritik aber als heißer Kandidat gehandelt. Für Adam Soboczynski gibt es in der Zeit überhaupt keinen Zweifel: Diese komplexe Geschichte um das Geschwisterpaar Lada und Konstantin, dem wir durch Berlin, Moskau und Kyjiw folgen, ist echte "Weltliteratur". Die Geschwister arbeiten für einen zwielichtigen Oligarchen, der unterhalb des Lenin-Mausoleums in Moskau ein Forschungslabor für Langlebigkeitsforschung eingerichtet hat: ein Teufelspakt à la Faust, den Gordeev ungeniert, aber brillant vor dem Hintergrund der aktuellen russischen Diktatur und dem Krieg gegen die Ukraine aktualisiert, staunt Soboczynski, der auch den Vergleich mit Gogol und Charms nicht scheut. Andreas Platthaus rechnet Gordeev in der FAZ hohe Chancen auf den Buchpreis aus, denn so viel Erzählfreude und Einfallsreichtum liest er selten: Ob es um Putins frühzeitigen Tod beim Schneeleopardenfüttern geht, um das Streben nach Ewigem Leben oder die Berliner Wohnungskrise (ja, die kommt auch vor) - Gordeev verpackt alles so absurd-witzig und klug politisch grundiert, das Platthaus auch mit der großen Themenvielfalt gut umgehen kann. Spannend und kurzweilig findet Judith von Sternburg in der FR das Buch, das sie außerdem mit deutsch-russischen Wortkreationen, Text-Experimenten und unwahrscheinlichen Figuren positiv irritiert - wahnwitzig wie die Wirklichkeit selbst, staunt sie.
Oskar Roehler
Das weiße Blatt Papier
Roman
Ullstein Verlag. Berlin 2026. Gebunden, 240 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Oskar Roehler, vor allem bekannt als Filmregisseur, aber auch für so poetische Buchtitel wie "Mein Leben als Affenarsch", überzeugt die Kritiker mit seinem neuen Roman durch die Drastik und Schonungslosigkeit seiner Erzählung. Sein Held ist ein junger Mann, der sich, aus dem Internat geflohen, durch das Frankfurt der Siebziger treiben lässt und zwischen Verwahrlosung und Philosophie einen ästhetischen Ausweg aus seiner emotionalen Misere sucht. SZ-Kritiker David Steinitz bewundert Oskar Roehler dafür, dass es ihm gelingt, den Furor seiner Jugend im Frankfurter Bahnhofsviertel, zwischen Scheiße und Sartre immer wieder neu zu entfachen und zu erkunden. Roehlers neues Buch setzt laut Steinitz erneut bei der Familienaufstellung an, bei der verantwortungslosen Mutter und der kaputten Kindheit - eine böse wie unterhaltsame Schimpftirade über die alte BRD und selbstverständlich zu einem Teil fiktiv, ahnt Steinitz. Ein poetisches Wagnis hat Eberhard Falcke im Dlf vor sich: Fiebrig und drastisch, aber dennoch schlüssig und konsequent erzählt der Autor laut Falcke von den Prägungen durch die antibürgerlichen Eltern und den schonungslosen Kampf der Selbstbefreiung. Untergang und Selbstwerdung gehören hier unauflöslich zusammen, erkennt Falcke - ein halsbrecherischer Roman. Hingewiesen sei außerdem auf Ingo Schulzes DDR-Geschichte "Das Wasser im August" (bestellen), die die Kritiker als raffiniert verschachtelten und literarisch versierten Schriftstellerroman schätzten.
Sachbuch
Jill Lepore
Die Regierung der Maschinen
Aufstieg und Fall des Künstlichen Staates
C.H. Beck Verlag, München 2026. Gebunden, 381 Seiten, 29,90 Euro
Es ist wahrlich keine neue Frage, aber sie wird mit Lust am Katastrophenszenario derzeit wieder diskutiert: Gibt es bald eine Künstliche Superintelligenz? Und wenn ja, ist sie daran interessiert beziehungsweise dazu fähig, der Menschheit den Garaus zu machen? Die Historikerin Jill Lepore blickt im Zeit Online-Interview nicht ohne Amusement auf die Debatte, allerdings: Anlass zur Sorge gibt es durchaus, wie sie in ihrem neuen Buch festhält. Das Problem sieht sie weniger in mordlustigen Maschinen als in einem "Aufstieg der Automatokratie", wie sie schreibt, "einer Herrschaft durch Automatisierung, ein Regieren und Verwalten durch von Maschinen besorgte Rechenvorgänge, Vorhersagen und Überredungsprozesse." In der FAZ empfiehlt Alexander Armbruster das Buch als "konstruktive Digitalisierungskritik" zur rechten Zeit. Nachdem Lepore zunächst in "dichter" Schilderung den historischen Kontext und einen Überblick über wichtige Silicon-Valley Akteure liefert, kommt sie zu den Gefahren und Folgen. Sie warnt vor einem "künstlichen Staat", in dem parlamentarische Debatten und zwischenmenschliche Kommunikation von statistischer Vorhersage und Datenauswertung ersetzt, ja insgesamt zu einem "mechanisch-messbaren Optimierungsproblem", werden. Christoph Drösser findet es im Dlf hochinteressant, wie Lepore die ideologischen Wurzeln der Automatisierung aufzeigt, zum Beispiel die nordamerikanische Bewegung "Technocracy Incorporated", die sich in den 1930er Jahren als Alternative zu Faschismus und Kommunismus verstand.
Manuela Müller
Die Jugend malt wieder Hakenkreuze
Von der Radikalisierung einer Generation
Tropen Verlag 2026, 240 Seiten, 18 Euro
(bestellen)
Dies ist "keine akademische, wohltemperiert nüchterne soziologische Bestandsaufnahme, vielmehr eine lebendige, daher umso erschütterndere Reportage über den 'radical chic', der sich längst nicht mehr harmlos artikuliert", ruft Alexander Kluy im Standard. "Rechtsextreme Symbole sind im öffentlichen Raum unübersehbar. Auch und erst recht bei Jugendlichen." Auch taz-Kritikerin Rosa Budde attestiert der Chemnitzer Lokaljournalistin Manuela Müller Hellsichtigkeit. Müller hat mit zahlreichen jungen Menschen darüber gesprochen, wie leicht NS-Einflüsse ihren Teenager-Alltag durchziehen: der gutaussehende Crush aus der Parallelklasse ist auf Insta offener AfD-Anhänger; als einziger linker Junge des Dorfs trinkt man halt mit den Nazi-Jungs Bier, weil man sonst sozial abgehängt würde. Es ist wie ein "Tauchgang in die Unterwelt", beschreibt Claudia Fuchs im Dlf ihre Lektüreerfahrung, die auch offenbart, wie groß der Bedarf an Präventionsmaßnahmen ist, für die jedoch die Gelder fehlen. Aber es liegt nicht nur am Geld, lernt man aus den zahlreichen Interviews, die Müller zu ihrem Buch gegeben hat: Die frühe Sortierung und Trennung in der Schule ist auch ein Grund, meint sie im Tagesspiegel. In der Welt nennt sie außerdem Social Media und Abstiegsängste: "Aktuell bangt unsere Region um den VW-Standort Zwickau. Da hängen wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Wir wollen nicht daran denken, was passiert, wenn das Werk wirklich schließt. Insofern sind das alles realistische Abstiegsängste." Müller spricht sich aber auch deutlich dafür aus, sich nicht von den Jugendlichen abzuwenden: Gerade bei ihnen sei es "wichtig, dass der Weg in die andere Richtung offen bleibt".
Rolf G. Heinze, Sebastian Kurtenbach
Die Wohnkrise
Wie sie Demokratie und Zusammenhalt bedroht
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Gebunden, 272 Seiten, 24 Euro
(bestellen)
Die Wohnkrise ist einer der größten sozialen und politischen Probleme unserer Gesellschaft. Wohnraum ist knapp und wird immer teurer, den Traum von Eigenheim oder von der geräumigen Berliner Altbauwohnung kann sich kaum jemand mehr erfüllen. Die politischen Lösungen changieren indes zwischen oberflächlicher Symptombekämpfung und Populismus: Soll man nun enteignen oder neubauen, Leerstand bekämpfen oder Mietenwucher verhindern? Da freuen sich die Kritiker, dass es dem Soziologen Rolf G. Heinze und dem Politologen Sebastian Kurtenbach gelungen ist, Ordnung in dieses Diskurs-Chaos zu bringen: Laut SZ-Kritikerin Claudia Henzler benennen die beiden klar die Fehler in der Wohnungspolitik, zum Beispiel, dass Städte und Länder in den Achtzigern und Neunzigern Wohnungen verkauften, um Haushaltslücken zu schließen. Die angebotenen Lösungen sind nicht neu, zum Beispiel mehr öffentlicher Wohnungsbau und mehr Genossenschaftswohnungen, aber die Autoren machen mit neuer Dringlichkeit klar, dass ihre Umsetzung ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Dass darüberhinaus die Demokratie darunter leidet, wird taz-Kritiker Gerrit ter Horst vor Augen geführt: die Wohnkrise wird über nicht weniger als die "Beziehung von Menschen zum Staat" entscheiden, hält er fest.
Roger de Weck
Glanz und Elend der Konservativen
Suhrkamp Verlag, Berlin 2026, 184 Seiten, 20 Euro
(Bestellen)
Was Konservatismus ist, ist bekanntlich gar nicht so leicht zu definieren: Boshafte würden sagen, es sei das gelassene Aushalten von Widersprüchen, die einem nützen, ein Festhalten am Bewährten, zu dem man oft genug als Bürgermeister, Professor oder Pastor selbst gehörte. Aber das sind Tempi passati - selbst diese Positionen werden oft genug von Linken besetzt. Konservative erkennt man auch daran, dass sie sich in Krisen zum Nachdenken forciert fühlen - so entstanden etwa Edmond Burkes Schriften als Reaktion auf die Französische Revolution. Roger De Weck, lange Zeit Chefredakteur der behaglich linksliberalen Zeit, versteht sich ausdrücklich nicht als Konservativer, fühlt sich ihnen aber nah genug um zu erkennen: Auf sie kommt es an. Was SZ-Rezensent Jakob Schrenk mit De Weck erkennt, ist vor allem, dass die rechtspopulistische Agenda gegen das konservative Grundprogramm des Mäßigenden verstößt. Demgemäß müssten die Konservativen die Hauptbastion gegen das Abrutschen in den Exmtremismus bilde. Leichte Skepsis beim Rezensenten, die sich bei Thomas Ribi in der NZZ noch deutlicher artikuliert. Aber Stoff zum Nachdenken biete das Buch allen vom Sturm der Ereignisse Aufgestöberten allemal. Im Interview Bayerischen Rundfunk fordert De Weck eine grundsätzliche Neuorientierung der CDU.
Martin Doerry, Hauke Janssen
Augstein - Ein deutsches Leben
C.H. Beck Verlag, München 2026, 533 Seiten, 34 Euro
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Was der Spiegel in der einstigen Bundesrepublik bedeutete, lässt sich im heutigen Tohwabohu kaum mehr ermessen. Politiker und Journalisten warteten auf sein montägliches Erscheinen wie auf ein Gottesurteil. Der Spiegel hat zahlreiche Affären aufgedeckt, etwa in mehrfolgigen Textwüsten den "Neue-Heimat"-Skandal, der eine ungeheure Korruption im Gewerkschaftskonzern offenbarte und dessen Ende herbeiführte (die Linkspartei will die einstigen Wohnungen des Konzerns zumindest in Berlin nun wieder vergesellschaften). Augstein war der Charismatiker an der Macht, viel mehr geprägt von der Nazizeit, als man sich seinerzeit bewusst war. Martin Doerry und Hauke Janssen schildern Augsteins Weg vom "traumatisierten Kriegsheimkehrer bis zum überzeugten Liberalen und streitbaren Anwalt der Demokratie", heißt es im Klappentext. War Augstein das jemals? Nun, zumindest in den ersten Jahrzehnten griff er doch sehr gern auf alte Nazis und SS-Männer in seiner Redaktion zurück, in noch größerem Umfang als in den Neunzigern schon von Lutz Hachmeister enthüllt, erzählt Majd El-Safadi in der FAZ. Er lobt wie Reinhard Mohr in der NZZ den nüchternen Ton der Biografie, die von zwei einstigen Untergebenen verfertigt wurde - politisch schenken sie ihm nichts, versichern beide Rezsenten. Unbedingt zu empfehlen die Biografie eines weiteren Granden der deutschen Pressegeschichte, "Joachim Fest" von Franz Walter (Buch im Perlentaucher und hier bestellen), der die Zwiespältigkeit der deutschen Nachkriegszeit zwischen Verdrängung und Liberalisierung ebenso überzeugend von konservativer Seite darstellt.
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