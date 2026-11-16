Bücherbrief
Nackt im Moment des Briefeschreibens
Die besten Bücher des Monats16.11.2026. Wir haben die Literaturbeilagen der Zeitungen gesichtet und unsere zwölf Favoriten gekürt: Lucie Faulerová seziert auf einer Zugfahrt ihre gewaltvolle Familiengeschichte. Caroline Blackwood betrachtet aus männlicher Perspektive eine Mutter-Tochter-Beziehung. Daniel Kehlmann blickt mit bösem Humor auf die Afrika-Konferenz in Berlin 1884. Emmanuel Carrere räumt mit der Putinverehrung seiner Mutter auf. Christian Grataloup entführt uns auf einen berauschenden Trip durchs Weltall. Und Gal Beckermann erklärt, wie wie wir alle Dissidenten werden können. Dies alles und mehr in unseren besten Büchern vom November.
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Weitere Anregungen finden Sie in unserer täglichen Bücherschau, Marie Luise Knotts Lyrikkolumne "Tagtigall", dem "Fotolot" von Peter Truschner, Benita Berthmanns und Thekla Dannenbergs Weltliteraturkolumne "Wo wir nicht sind" und in den älteren Bücherbriefen.
Literatur
Lucie Faulerova
Ich habe den Tod gerettet
Roman
Frankfurter Verlagsanstalt. Gebunden. 256 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
An Übersetzungen aus dem Tschechischen mangelt es nicht, dennoch verdanken wir dem diesjährigen Gastauftritt tolle Neuerscheinungen. Auf einige haben wir in unserem letzten Bücherbrief bereits hingewiesen. Sehr gut besprochen wurde aber auch Lucie Faulerovás mit dem Europäischen Literaturpreis 2021 ausgezeichneter Roman, der uns auf eine Zugreise mit Marie schickt, die über ihre gewaltvoll zerbrochene Familie und den Suizid ihrer jüngeren Schwester nachdenkt. Die Mischung aus Drastik, Klugheit und Witz, mit der die tschechische Schriftstellerin davon erzählt, muss ihr erstmal jemand nachmachen, staunt Jörg Plath im Dlf Kultur. taz-Kritikerin Carola Ebeling hebt die "zarte Form" hervor, mit der die Autorin erzählt, ebenso wie die montageartige Anordnung "scharfer Schnitte" mit aufeinander aufbauenden, minimalistischen Figurencharakterisierungen. Auch Christiane Pöhlmann lobt in der FAZ die literarische Kunst Faulerovas und ihren bisweilen bitterbösen Humor. Sehr gut besprochen wurde außerdem Tereza Semotamovas Roman "Radikale Bedürfnisse" (bestellen), ein so komisches wie präzises "entlarvendes Porträt" eines selbstbezogenen Großstadt-Millennials, das Tino Schlench im Dlf empfiehlt.
Caroline Blackwood
Das Schicksal von Mary Rose
Roman
Insel Verlag. Gebunden. 284 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
Diese Wiederentdeckung hat im Literarischen Quartett wahre Begeisterungsstürme ausgelöst. Dabei ist der Roman zutiefst verstörend, wie die Kritiker versichern, aber eben auch einfach brillant. Geschrieben hat ihn Caroline Blackwood, Muse von Israel Citkowitz, Robert Lowell und Lucian Freud, mit den sie verheiratet war, vor allem aber Schriftstellerin von zehn Romanen. "Das Schicksal von Mary Rose" ist der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Er erzählt die kammerspielartige Geschichte um eine Mutter, die ihre Tochter nach der Ermordung eines jungen Mädchens im Dorf mit Fürsorge und Kontrolle erdrückt. Der Clou des Romans ist, dass hier aus der Perspektive eines Mannes, des Vaters und Ehemanns, geschrieben wird, der voller Verachtung auf die ihn umgebenden Frauen blickt. Dass keine der Figuren liebenswert ist, störte die Kritiker im Literarischen Quartett nicht: Viel zu sogkräftig fanden sie den Roman. Auch Zeit-Kritiker Benedikt Herber kann bei aller Beklemmung nur bewundern, wie Blackwood "menschliche Monster" schafft, die geradezu an Shirley Jackson erinnern.
Daniel Kehlmann
Afrika
Roman
Rowohlt Verlag. Gebunden. 256 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
Der neue Kehlmann spaltet die Rezensentengemüter gehörig. Kehlmann nimmt sich mit der sogenannten Afrika-Konferenz, auf der der Kontinent im Winter 1884 in Berlin zwischen den Kolonialmächten aufgeteilt wurde, wieder ein historisches Thema vor. Im Mittelpunkt steht allerdings der fiktive österreichische Diplomat Gustav Strinetzky, der meist mit privaten Angelegenheiten wie einer Liebschaft und der Duellforderung eines preußischen Offiziers beschäftigt ist. Einmal mehr erweist sich Kehlmann als "Meister der literarischen Hochkomik", ruft in der Zeit Ijoma Mangold, der sich vor allem prächtig amüsiert, wenn der Autor die ganze "Rivalitätsklaviatur" zwischen Preußen und Habsburgern bespielt. Wie Kehlmann den "moralischen Unernst" der kolonialen Ausbeutung auf die privaten "Schlamassel" seiner Figuren treffen lässt, zeigt dem Kritiker, was für ein souveräner Erzähler der Autor ist. Auch Dlf-Kultur-Rezensent Hans von Trotha findet, dass das Thema hervorragend als Komödie funktioniert, gerade durch die Distanz der österreichischen Perspektive: Mitunter fühlt er sich an Schlöndorff-Filme erinnert. Vor allem aber gefällt ihm, wie Kehlmann die Verlogenheit seiner Figuren in witzigen Dialogen offenlegt. Ein Geniestreich der Fantasie, lobt Andreas Platthaus in der FAZ. In der SZ moniert Sonja Zekri das Verschweigen der Gräueltaten im Kongo und die Abwesenheit von Afrikanern im Roman. Gerade deren Abwesenheit macht die Gewalt doch umso deutlicher, wendet Matthias Heine in der Welt ein.
Lutz Seiler
Das tickende Herz
Roman
Suhrkamp Verlag. Gebunden. 464 Seiten. 28 Euro
(bestellen)
In Lutz Seilers Romanen treffen die Kritiker zwar immer wieder auf schon bekannte Helden - vorhersehbar ist hier allerdings gar nichts. So auch nicht in seinem neuen Werk, in dem der Seiler-Fans schon geläufige Maurer Carl Bischoff zum Dichter avanciert ist und im Prenzlauer Berg lebt. Als Bischoff bei einer Lesung auf Aysha trifft, Tochter eines Schamanen, und mit magischen Fähigkeiten ausgestattet, beginnt eine verrückte Reise, bei der die Kritiker manchmal nicht so ganz wissen, wo ihnen der Kopf steht - begeistert sind sie dennoch: "erdenthoben" findet Paul Jandl in der NZZ. Für ihn ist Seiler selbst ein Schamane der Literatur, weil er so herrlich absurd und "politisch-magisch" über seine irrlichternde Figur berichtet. Auch Dlf-Kultur-Kritiker-Helmut Böttiger begibt sich gern auf diesen wilden poetischen Trip, der zu geheimen Dichterbünden in Berlin, in die kasachische Steppe und dann wieder in Seilers ostthüringische Heimat führt - eine surreale Reise von existenzieller Tiefe, die gleichzeitig mit zahlreichen literarischen Anspielungen auf Romantiker wie Novalis oder die Abenteurromane Jules Vernes "höhere Ironie" erreicht, so der Kritiker. FAZ-Kritiker Andreas Platthaus erkennt hier gar Dimensionen eines metaphysischen, "allegoriegetriebenen", animistischen Erlösungsromans. Viel Lob gabs auch in SZ und Zeit.
Wolf Biermann
Ihr löscht das Feuer mit Benzin
Tagebücher. Über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall
Penguin Verlag. Gebunden, 416 Seiten, 32 Euro
(bestellen)
Bisher haben sich nur die Kritiker der Frankfurter Allgemeinen an die Lektüre der Biermann-Tagebücher aus den Jahren 1961 bis 1990 gemacht. Vielleicht weil so schöne Biermann-Sätze fallen wie "Die Kritiker sind alle Wichser"? Bert Rebhandl (FAS) amüsiert sich jedenfalls bestens mit den von von Ilko-Sascha Kowalczuk zusammengestellten Texten, die ihn stets durch Offenheit und Spontaneität überzeugen: Revolutionsträume aus den Siebzigern sind hier hier ebenso zu finden wie schonungslose Blicke auf Westdeutschland oder Porträts von Weggefährten wie Ernst Bloch, Joan Baez, Rudi Dutschke oder Manès Sperber. Und wenn Biermann "das unlösbare Meinungsmikado" im real existierenden Sozialismus beschreibt, fühlt sich Rebhandl an die Gegenwart erinnert. Auch FAZ-Kollege Jan Wiele liest die Texte mit Vergnügen, etwa wenn Biermann die DDR-Literaturszene beschimpft: "O welches Stinkvolk! Welche Scheißliteratur!" Auffällig findet der Kritiker, wie lange Biermann noch an seinen kommunistischen Idealen festzuhalten versuchte, auch aus Schuldgefühl seinem von den Nazis ermordeten Vater gegenüber. Besonders aufschlussreich findet Wiele Biermanns Aufzeichnungen zu seinem Jüdischsein, hier kommt der Dichter auch auf den Antisemitismus im Sozialismus zu sprechen. Unter dem Titel "Mit uralten Kinderaugen" (bestellen) sind außerdem Gedichte von Biermann aus den Jahren 2006 bis 2026 erschienen.
Emmanuel Carrere
Kolchose
Roman
Matthes und Seitz. Gebunden. 512 Seiten. 28 Euro
(bestellen)
Emmanuel Carrère ist nun wirklich kein unbekannter Name mehr, zumindest in Frankreich war der Name seiner Mutter aber lange Zeit bekannter: Hélène Carrère d'Encausse war nicht nur die berühmteste Russland-Historikerin Frankreichs, sie war auch die erste weibliche Vorsitzende der (1634 gegründeten) Académie française. Eine Koryphäe ihres Fachs, geriet sie gleichzeitig wegen ihrer Putin-Anhängerschaft in die Kritik. Bis kurz vor Kriegsbeginn hielt sie einen russischen Angriff auf die Ukraine für unmöglich. Als sie 2023 stirbt, entdeckt ihr Sohn beim Ausräumen die Nachforschungen zur Familiengeschichte seines Vaters Louis. Aus Aufzeichnungen erschafft Carrére ein schonungloses Familienporträt mit Geschichtspanorama. Die Kritiker sind schwer beeindruckt: In der Zeit hebt Marianna Lieder die Tiefe und Weite hervor, mit der Carrère in die Historie hinausgreift. Wie er Ruhm und Glanz seiner Mutter, aber auch Härte, Lebenslügen und Irrwege auffächert, imponiert der Rezensentin umso mehr, als Carrère auch seine eigene intellektuelle Emanzipationsgeschichte selbstkritisch mit der Biografie seiner Mutter verwebt. In der FAZ staunt Niklas Bender über diesen "grausamen Liebesbeweis" und bewundert Emmanuel Carrères Sinn für das Graugetönte. Zelda Biller ist in der NZZ fasziniert von der russisch-georgischen Migrationsgeschichte der Mutter.
Sachbuch
Christian Grataloup
Das Weltall
Ein historischer Atlas
C.H. Beck Verlag. Gebunden. 251 Seiten. 34 Euro
(bestellen)
Dieses Buch des französischen Geohistorikers Christian Grataloup ruft geradezu: "Ich bin das perfekte Weihnachtsgeschenk!" Es ist aber auch toll, welche Fülle an Karten und historischem Wissen über das Weltall und seine Erschließung durch den Menschen Grataloup und die mitwirkenden Forscherinnen und Forscher zusammengetragen haben, versichert ein schier überwältigter Michael Hesse in der FR. Zahlreiche Grafiken klären nicht nur über den Aufbau der Milchstraße, Sternenbilder oder Planetenlaufbahnen auf, sondern rücken dabei auch immer wieder den Himmelsblick der Menschen quer durch sämtliche Epochen und Kulturen in den Fokus. Gegen Ende schlägt Grataloup auch kritische Töne an, wenn er auf Eroberungspläne fürs All zu sprechen kommt. Aber das geht für Hesse fast unter im Rausch der "wunderschönen" Bilder und der durch sie hindurch erzählten Kulturgeschichte. Von der Astronomie in die Astrologie führt uns die Kunsthistorikerin Ferren Gipson in ihrem Buch "Astrologie in der Kunst" (bestellen): Dlf-Kultur-Kritikerin Anne Kohlick, staunt, wieviel Kunst und Astrologie miteinander zu tun haben und freut sich über die bunte und überraschende Auswahl, die beim Königsportal der Kathedrale von Chartres beginnt und über Dürer, Dali und Warhol bis hin zu Kiki Smith reicht.
Moritz Weber
Chopins Männer
Schwabe Verlag. Gebunden. 547 Seiten. 39 Euro
(bestellen)
War Chopin schwul? Spielt das überhaupt eine Rolle? Ja und Ja, meint FAZ-Kritiker Jan Brachmann. Man mag als Leser seiner Kritik kaum noch Zweifel an der Hypothese Webers haben, so rührend sind Chopins Liebesbriefe an Tytus Woyciechowski, einen späteren wichtigen Pionier der Landwirtschaft in Polen, aus denen Brachmann zitiert. Es ist schon mehr als der in der Romantik übliche "überschwängliche Sprachgebrauch" unter Männern, wenn Chopin ihm schreibt, er sei gerade nackt im Moment des Briefeschreibens, oder sein "liebster Tytus" solle sich ihm nicht nähern, denn er sei noch nicht gewaschen, und überhaupt habe er, Tytus, ihm des nachts einen "widerwärtigen Traum" beschert. Natürlich ist diese Frage relevant, insistiert Brachmann: Die himmlische Melancholie der Musik Chopins war immer politisch, durchs Exil erklärt worden. Wäre unerfülltes Verlangen nicht ebenfalls plausibel? Aber, so Brachmann: "Politische Erklärungen gelten nicht als kunstfern, erotische schon." Im Tagesspiegel-Interview mit Josia Jordan spricht Weber darüber, warum Chopins Liebesbriefe erst jetzt ans Licht kommen. "Ich wollte meinen Beitrag leisten, indem ich diese nicht genutzten oder teils auch unbekannten Quellen einfließen lasse, für die es früher lange keinen Platz gegeben hat, weil es keine Worte dafür und keine breitere gesellschaftliche Akzeptanz für diese Art der Forschung gegeben hätte." Für Hannah Schmidt (SWR) erweist sich das Buch als aufschlussreicher Text über queeres Leben im 19. Jahrhundert.
Gwendolyn Sasse
Russland - Eine deutsche Erfindung
Warum so viele bei uns Putin falsch einschätzen
C.H. Beck Verlag. Gebunden. 285 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
Es ist unter anderem ihr geschöntes Russlandbild, das die Links- und Rechtsextremen in Ost und West eint. Die Politikwissenschaftlerin Gwendolyn Sasse hat die Deutschen zu ihrem Russlandbild befragt, um zu verstehen, warum sich gewisse Mythen über Russland und Putin hartnäckig halten. So fand sie in repräsentivativen Umfragen, die sie in ihrem Buch zusammenfasst, beispielsweise heraus, dass viele Deutsche, nicht nur, aber vor allem im Osten, immer noch einen nostalgischen Blick auf die DDR und die Sowjetunion haben. Gleichzeitig drücke sich in vielen Antworten eine "autoritäre Grundhaltung" aus, wenn Befragte beispielsweise der deutschen Politik Entscheidungsschwäche und Laschheit vorwerfen, aber die vermeintliche Führungsstärke Putins loben. Erstaunlich ist für Sasse auch, mit welcher Konsequenz viele Deutsche die Gräuel des Ukrainekriegs verdrängen, um ihr positives Russlandbild aufrecht erhalten zu können. Der größte Faktor ist allerdings, so der klare Befund, vor allem Unwissenheit. Diese zu beseitigen ist für die Autorin ein vorrangiges Ziel, um der deutschen Sicherheitspolitik eine Basis in der Gesellschaft zu verschaffen - Markus Wehner der das Buch in der Welt wärmstens empfiehlt, hofft auf baldiges Gelingen.
Eva Illouz
Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus
Suhrkamp Verlag. Gebunden. 279 Seiten. 22 Euro
(bestellen)
"Der Antisemitismus hat stets die moralisch renommierteste Sprache seiner jeweiligen Epoche gesprochen: im Mittelalter die der Religion, im 19. Jahrhundert die der Rassenlehre, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die des Nationalismus; heute ist es die des dekolonialen Antirassismus. Es handelt sich also nicht um einen zufälligen Widerspruch, sondern um eine strukturelle Affinität. Sagen Sie mir, wie Sie das Gute definieren, und ich werde Ihnen sagen, warum Sie die Juden hassen." Mit diesen Sätzen umreißt Illouz, ähnlich wie Maxim Biller in seinem Roman "Schwarze Samstage", die überzeitliche Dimension des Phänomens. Und doch schreibt sie aus einem akuten Schmerz, denn sie versteht sich selbst als Linke, hat einst die "Jerusalemer Erklärung" mit unterschrieben, die den israelbezogenen Antisemitismus verharmlost. Nun ist sie zu einer besten Analytikerinnen der aktuellsten Form des Antisemitismus geworden - finden auch die Kritiker. Sie geht weiter als in ihrem Buch über den "8. Oktober", erläutert Marc Reichwein in der Welt, und zeigt in einer ideengeschichtlichen Rekonstruktion auf, wie ein Denken, das alle Machtstrukturen unter Generalverdacht stellt, insbesondere in der französischen Geisteswelt die Vorherrschaft erlangt hat. Jens Balzer (Dlf Kultur) entdeckt hier Querverbindungen zwischen Historie und Politik und Erklärungsansätze für die unempathische Reaktion vieler Linker auf das Massaker 2023.
Gal Beckerman
Wie man Dissident wird
Propyläen Verlag. Gebunden. 224 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
Dissident zu sein, bedeutet für den amerikanischen Autor Gal Beckerman nicht unbedingt, die eigene Freiheit oder gar das Leben aufs Spiel zu setzen, wie er im NZZ-Interview erklärt. Auch kleine Widerstände gegen Ungerechtigkeiten bedeuten Dissidenz, so zum Beispiel die nachbarschaftlichen Hilfsaktionen von Nachbarn während der ICE-Razzien in den USA: Menschen brachten Essen zu jenen, die ihre Häuser aus Angst nicht verlassen wollten, oder dokumentierten die Geschehnisse ganz genau, um später als Zeuge auftreten zu können. Gespannt verfolgt Marko Martin (Welt) Beckermans Gedanken zu Charakter und Geschichte des zivilen Ungehorsams: Dissidenz bedeutet übrigens auf Latein "das Außerhalb-Sein", aber nicht als Überlegenheit, sondern als "Ferne gegenüber Tyrannei", lernt Martin. Interessant findet er, wie Beckerman verschiedenste Beispiele von Ossip Mandelstam unter Stalin bis hin zu frechen Pointen der Serie "South Park" verbindet und dabei insbesondere auf Dissidenten aufmerksam macht, die nicht nur reden, sondern auch handeln, wie Albert Camus in der Résistance. SZ-Kritiker Moritz Baumstieger macht das Buch Mut zum Aushalten von Verletzlichkeit und Außenseitertum. Es ist eine gute Medizin gegen Nihilismus, versichert er.
Tobias Lehmkuhl
Keine von uns
Das Leben der Irmgard Keun
Rowohlt Berlin Verlag. Gebunden. 304 Seiten. 26 Euro
(bestellen)
Irmgard Keun war weder eine besonders große Sympathieträgerin, noch nahm sie es mit der Wahrheit allzu genau. Keine leichte Aufgabe also für Tobias Lehmkuhl, eine Biografie über die Schriftstellerin zu schreiben. Aber er meistert sie vorbildlich, findet etwa Juliane Liebert in der SZ. Nicht nur, weil er nie in Schwärmerei verfällt oder ihren viele Lügen auf den Leim geht. Sondern auch, weil er Keuns Zeitgenossen in den Blick nimmt und anhand von deren Schicksalen Begriffe wie Exil, Nachkriegszeit oder Flucht in reale, nachvollziehbare Erfahrungen verwandelt, staunt Liebert, die gegen Lehmkuhls Übergründlichkeit nichts einzuwenden hat. Auch der in der Welt rezensierende Literaturwissenschaftler Erhard Schütz begrüßt die kenntnisreich und elegant geschriebene Biografie, die ihn nochmal daran erinnert, auf welch abenteuerlichen Wegen Keun den Krieg überlebte. Nur der ansonsten ebenfalls angetanen FAZ-Kritikerin Gisa Funck sind Lehmkuhls Schilderungen von Keuns Alkoholkonsum, ihren Manipulationen und zahlreichen Liebschaften zu zaghaft. Lust, Keun wiederzuentdecken, macht die Biografie aber allemal, findet sie.
Den Bücherbrief in seiner vollen Pracht können Sie auch per E-Mail betrachten. Dazu müssen Sie sich hier anmelden. Weiterempfehlen können Sie ihn natürlich auch.
Weitere Anregungen finden Sie in unserer täglichen Bücherschau, Marie Luise Knotts Lyrikkolumne "Tagtigall", dem "Fotolot" von Peter Truschner, Benita Berthmanns und Thekla Dannenbergs Weltliteraturkolumne "Wo wir nicht sind" und in den älteren Bücherbriefen.
Literatur
Lucie Faulerova
Ich habe den Tod gerettet
Roman
Frankfurter Verlagsanstalt. Gebunden. 256 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
An Übersetzungen aus dem Tschechischen mangelt es nicht, dennoch verdanken wir dem diesjährigen Gastauftritt tolle Neuerscheinungen. Auf einige haben wir in unserem letzten Bücherbrief bereits hingewiesen. Sehr gut besprochen wurde aber auch Lucie Faulerovás mit dem Europäischen Literaturpreis 2021 ausgezeichneter Roman, der uns auf eine Zugreise mit Marie schickt, die über ihre gewaltvoll zerbrochene Familie und den Suizid ihrer jüngeren Schwester nachdenkt. Die Mischung aus Drastik, Klugheit und Witz, mit der die tschechische Schriftstellerin davon erzählt, muss ihr erstmal jemand nachmachen, staunt Jörg Plath im Dlf Kultur. taz-Kritikerin Carola Ebeling hebt die "zarte Form" hervor, mit der die Autorin erzählt, ebenso wie die montageartige Anordnung "scharfer Schnitte" mit aufeinander aufbauenden, minimalistischen Figurencharakterisierungen. Auch Christiane Pöhlmann lobt in der FAZ die literarische Kunst Faulerovas und ihren bisweilen bitterbösen Humor. Sehr gut besprochen wurde außerdem Tereza Semotamovas Roman "Radikale Bedürfnisse" (bestellen), ein so komisches wie präzises "entlarvendes Porträt" eines selbstbezogenen Großstadt-Millennials, das Tino Schlench im Dlf empfiehlt.
Caroline Blackwood
Das Schicksal von Mary Rose
Roman
Insel Verlag. Gebunden. 284 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
Diese Wiederentdeckung hat im Literarischen Quartett wahre Begeisterungsstürme ausgelöst. Dabei ist der Roman zutiefst verstörend, wie die Kritiker versichern, aber eben auch einfach brillant. Geschrieben hat ihn Caroline Blackwood, Muse von Israel Citkowitz, Robert Lowell und Lucian Freud, mit den sie verheiratet war, vor allem aber Schriftstellerin von zehn Romanen. "Das Schicksal von Mary Rose" ist der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde. Er erzählt die kammerspielartige Geschichte um eine Mutter, die ihre Tochter nach der Ermordung eines jungen Mädchens im Dorf mit Fürsorge und Kontrolle erdrückt. Der Clou des Romans ist, dass hier aus der Perspektive eines Mannes, des Vaters und Ehemanns, geschrieben wird, der voller Verachtung auf die ihn umgebenden Frauen blickt. Dass keine der Figuren liebenswert ist, störte die Kritiker im Literarischen Quartett nicht: Viel zu sogkräftig fanden sie den Roman. Auch Zeit-Kritiker Benedikt Herber kann bei aller Beklemmung nur bewundern, wie Blackwood "menschliche Monster" schafft, die geradezu an Shirley Jackson erinnern.
Daniel Kehlmann
Afrika
Roman
Rowohlt Verlag. Gebunden. 256 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
Der neue Kehlmann spaltet die Rezensentengemüter gehörig. Kehlmann nimmt sich mit der sogenannten Afrika-Konferenz, auf der der Kontinent im Winter 1884 in Berlin zwischen den Kolonialmächten aufgeteilt wurde, wieder ein historisches Thema vor. Im Mittelpunkt steht allerdings der fiktive österreichische Diplomat Gustav Strinetzky, der meist mit privaten Angelegenheiten wie einer Liebschaft und der Duellforderung eines preußischen Offiziers beschäftigt ist. Einmal mehr erweist sich Kehlmann als "Meister der literarischen Hochkomik", ruft in der Zeit Ijoma Mangold, der sich vor allem prächtig amüsiert, wenn der Autor die ganze "Rivalitätsklaviatur" zwischen Preußen und Habsburgern bespielt. Wie Kehlmann den "moralischen Unernst" der kolonialen Ausbeutung auf die privaten "Schlamassel" seiner Figuren treffen lässt, zeigt dem Kritiker, was für ein souveräner Erzähler der Autor ist. Auch Dlf-Kultur-Rezensent Hans von Trotha findet, dass das Thema hervorragend als Komödie funktioniert, gerade durch die Distanz der österreichischen Perspektive: Mitunter fühlt er sich an Schlöndorff-Filme erinnert. Vor allem aber gefällt ihm, wie Kehlmann die Verlogenheit seiner Figuren in witzigen Dialogen offenlegt. Ein Geniestreich der Fantasie, lobt Andreas Platthaus in der FAZ. In der SZ moniert Sonja Zekri das Verschweigen der Gräueltaten im Kongo und die Abwesenheit von Afrikanern im Roman. Gerade deren Abwesenheit macht die Gewalt doch umso deutlicher, wendet Matthias Heine in der Welt ein.
Lutz Seiler
Das tickende Herz
Roman
Suhrkamp Verlag. Gebunden. 464 Seiten. 28 Euro
(bestellen)
In Lutz Seilers Romanen treffen die Kritiker zwar immer wieder auf schon bekannte Helden - vorhersehbar ist hier allerdings gar nichts. So auch nicht in seinem neuen Werk, in dem der Seiler-Fans schon geläufige Maurer Carl Bischoff zum Dichter avanciert ist und im Prenzlauer Berg lebt. Als Bischoff bei einer Lesung auf Aysha trifft, Tochter eines Schamanen, und mit magischen Fähigkeiten ausgestattet, beginnt eine verrückte Reise, bei der die Kritiker manchmal nicht so ganz wissen, wo ihnen der Kopf steht - begeistert sind sie dennoch: "erdenthoben" findet Paul Jandl in der NZZ. Für ihn ist Seiler selbst ein Schamane der Literatur, weil er so herrlich absurd und "politisch-magisch" über seine irrlichternde Figur berichtet. Auch Dlf-Kultur-Kritiker-Helmut Böttiger begibt sich gern auf diesen wilden poetischen Trip, der zu geheimen Dichterbünden in Berlin, in die kasachische Steppe und dann wieder in Seilers ostthüringische Heimat führt - eine surreale Reise von existenzieller Tiefe, die gleichzeitig mit zahlreichen literarischen Anspielungen auf Romantiker wie Novalis oder die Abenteurromane Jules Vernes "höhere Ironie" erreicht, so der Kritiker. FAZ-Kritiker Andreas Platthaus erkennt hier gar Dimensionen eines metaphysischen, "allegoriegetriebenen", animistischen Erlösungsromans. Viel Lob gabs auch in SZ und Zeit.
Wolf Biermann
Ihr löscht das Feuer mit Benzin
Tagebücher. Über Verbot, Ausbürgerung und Mauerfall
Penguin Verlag. Gebunden, 416 Seiten, 32 Euro
(bestellen)
Bisher haben sich nur die Kritiker der Frankfurter Allgemeinen an die Lektüre der Biermann-Tagebücher aus den Jahren 1961 bis 1990 gemacht. Vielleicht weil so schöne Biermann-Sätze fallen wie "Die Kritiker sind alle Wichser"? Bert Rebhandl (FAS) amüsiert sich jedenfalls bestens mit den von von Ilko-Sascha Kowalczuk zusammengestellten Texten, die ihn stets durch Offenheit und Spontaneität überzeugen: Revolutionsträume aus den Siebzigern sind hier hier ebenso zu finden wie schonungslose Blicke auf Westdeutschland oder Porträts von Weggefährten wie Ernst Bloch, Joan Baez, Rudi Dutschke oder Manès Sperber. Und wenn Biermann "das unlösbare Meinungsmikado" im real existierenden Sozialismus beschreibt, fühlt sich Rebhandl an die Gegenwart erinnert. Auch FAZ-Kollege Jan Wiele liest die Texte mit Vergnügen, etwa wenn Biermann die DDR-Literaturszene beschimpft: "O welches Stinkvolk! Welche Scheißliteratur!" Auffällig findet der Kritiker, wie lange Biermann noch an seinen kommunistischen Idealen festzuhalten versuchte, auch aus Schuldgefühl seinem von den Nazis ermordeten Vater gegenüber. Besonders aufschlussreich findet Wiele Biermanns Aufzeichnungen zu seinem Jüdischsein, hier kommt der Dichter auch auf den Antisemitismus im Sozialismus zu sprechen. Unter dem Titel "Mit uralten Kinderaugen" (bestellen) sind außerdem Gedichte von Biermann aus den Jahren 2006 bis 2026 erschienen.
Emmanuel Carrere
Kolchose
Roman
Matthes und Seitz. Gebunden. 512 Seiten. 28 Euro
(bestellen)
Emmanuel Carrère ist nun wirklich kein unbekannter Name mehr, zumindest in Frankreich war der Name seiner Mutter aber lange Zeit bekannter: Hélène Carrère d'Encausse war nicht nur die berühmteste Russland-Historikerin Frankreichs, sie war auch die erste weibliche Vorsitzende der (1634 gegründeten) Académie française. Eine Koryphäe ihres Fachs, geriet sie gleichzeitig wegen ihrer Putin-Anhängerschaft in die Kritik. Bis kurz vor Kriegsbeginn hielt sie einen russischen Angriff auf die Ukraine für unmöglich. Als sie 2023 stirbt, entdeckt ihr Sohn beim Ausräumen die Nachforschungen zur Familiengeschichte seines Vaters Louis. Aus Aufzeichnungen erschafft Carrére ein schonungloses Familienporträt mit Geschichtspanorama. Die Kritiker sind schwer beeindruckt: In der Zeit hebt Marianna Lieder die Tiefe und Weite hervor, mit der Carrère in die Historie hinausgreift. Wie er Ruhm und Glanz seiner Mutter, aber auch Härte, Lebenslügen und Irrwege auffächert, imponiert der Rezensentin umso mehr, als Carrère auch seine eigene intellektuelle Emanzipationsgeschichte selbstkritisch mit der Biografie seiner Mutter verwebt. In der FAZ staunt Niklas Bender über diesen "grausamen Liebesbeweis" und bewundert Emmanuel Carrères Sinn für das Graugetönte. Zelda Biller ist in der NZZ fasziniert von der russisch-georgischen Migrationsgeschichte der Mutter.
Sachbuch
Christian Grataloup
Das Weltall
Ein historischer Atlas
C.H. Beck Verlag. Gebunden. 251 Seiten. 34 Euro
(bestellen)
Dieses Buch des französischen Geohistorikers Christian Grataloup ruft geradezu: "Ich bin das perfekte Weihnachtsgeschenk!" Es ist aber auch toll, welche Fülle an Karten und historischem Wissen über das Weltall und seine Erschließung durch den Menschen Grataloup und die mitwirkenden Forscherinnen und Forscher zusammengetragen haben, versichert ein schier überwältigter Michael Hesse in der FR. Zahlreiche Grafiken klären nicht nur über den Aufbau der Milchstraße, Sternenbilder oder Planetenlaufbahnen auf, sondern rücken dabei auch immer wieder den Himmelsblick der Menschen quer durch sämtliche Epochen und Kulturen in den Fokus. Gegen Ende schlägt Grataloup auch kritische Töne an, wenn er auf Eroberungspläne fürs All zu sprechen kommt. Aber das geht für Hesse fast unter im Rausch der "wunderschönen" Bilder und der durch sie hindurch erzählten Kulturgeschichte. Von der Astronomie in die Astrologie führt uns die Kunsthistorikerin Ferren Gipson in ihrem Buch "Astrologie in der Kunst" (bestellen): Dlf-Kultur-Kritikerin Anne Kohlick, staunt, wieviel Kunst und Astrologie miteinander zu tun haben und freut sich über die bunte und überraschende Auswahl, die beim Königsportal der Kathedrale von Chartres beginnt und über Dürer, Dali und Warhol bis hin zu Kiki Smith reicht.
Moritz Weber
Chopins Männer
Schwabe Verlag. Gebunden. 547 Seiten. 39 Euro
(bestellen)
War Chopin schwul? Spielt das überhaupt eine Rolle? Ja und Ja, meint FAZ-Kritiker Jan Brachmann. Man mag als Leser seiner Kritik kaum noch Zweifel an der Hypothese Webers haben, so rührend sind Chopins Liebesbriefe an Tytus Woyciechowski, einen späteren wichtigen Pionier der Landwirtschaft in Polen, aus denen Brachmann zitiert. Es ist schon mehr als der in der Romantik übliche "überschwängliche Sprachgebrauch" unter Männern, wenn Chopin ihm schreibt, er sei gerade nackt im Moment des Briefeschreibens, oder sein "liebster Tytus" solle sich ihm nicht nähern, denn er sei noch nicht gewaschen, und überhaupt habe er, Tytus, ihm des nachts einen "widerwärtigen Traum" beschert. Natürlich ist diese Frage relevant, insistiert Brachmann: Die himmlische Melancholie der Musik Chopins war immer politisch, durchs Exil erklärt worden. Wäre unerfülltes Verlangen nicht ebenfalls plausibel? Aber, so Brachmann: "Politische Erklärungen gelten nicht als kunstfern, erotische schon." Im Tagesspiegel-Interview mit Josia Jordan spricht Weber darüber, warum Chopins Liebesbriefe erst jetzt ans Licht kommen. "Ich wollte meinen Beitrag leisten, indem ich diese nicht genutzten oder teils auch unbekannten Quellen einfließen lasse, für die es früher lange keinen Platz gegeben hat, weil es keine Worte dafür und keine breitere gesellschaftliche Akzeptanz für diese Art der Forschung gegeben hätte." Für Hannah Schmidt (SWR) erweist sich das Buch als aufschlussreicher Text über queeres Leben im 19. Jahrhundert.
Gwendolyn Sasse
Russland - Eine deutsche Erfindung
Warum so viele bei uns Putin falsch einschätzen
C.H. Beck Verlag. Gebunden. 285 Seiten. 24 Euro
(bestellen)
Es ist unter anderem ihr geschöntes Russlandbild, das die Links- und Rechtsextremen in Ost und West eint. Die Politikwissenschaftlerin Gwendolyn Sasse hat die Deutschen zu ihrem Russlandbild befragt, um zu verstehen, warum sich gewisse Mythen über Russland und Putin hartnäckig halten. So fand sie in repräsentivativen Umfragen, die sie in ihrem Buch zusammenfasst, beispielsweise heraus, dass viele Deutsche, nicht nur, aber vor allem im Osten, immer noch einen nostalgischen Blick auf die DDR und die Sowjetunion haben. Gleichzeitig drücke sich in vielen Antworten eine "autoritäre Grundhaltung" aus, wenn Befragte beispielsweise der deutschen Politik Entscheidungsschwäche und Laschheit vorwerfen, aber die vermeintliche Führungsstärke Putins loben. Erstaunlich ist für Sasse auch, mit welcher Konsequenz viele Deutsche die Gräuel des Ukrainekriegs verdrängen, um ihr positives Russlandbild aufrecht erhalten zu können. Der größte Faktor ist allerdings, so der klare Befund, vor allem Unwissenheit. Diese zu beseitigen ist für die Autorin ein vorrangiges Ziel, um der deutschen Sicherheitspolitik eine Basis in der Gesellschaft zu verschaffen - Markus Wehner der das Buch in der Welt wärmstens empfiehlt, hofft auf baldiges Gelingen.
Eva Illouz
Über die Ursprünge des neuen Antisemitismus
Suhrkamp Verlag. Gebunden. 279 Seiten. 22 Euro
(bestellen)
"Der Antisemitismus hat stets die moralisch renommierteste Sprache seiner jeweiligen Epoche gesprochen: im Mittelalter die der Religion, im 19. Jahrhundert die der Rassenlehre, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die des Nationalismus; heute ist es die des dekolonialen Antirassismus. Es handelt sich also nicht um einen zufälligen Widerspruch, sondern um eine strukturelle Affinität. Sagen Sie mir, wie Sie das Gute definieren, und ich werde Ihnen sagen, warum Sie die Juden hassen." Mit diesen Sätzen umreißt Illouz, ähnlich wie Maxim Biller in seinem Roman "Schwarze Samstage", die überzeitliche Dimension des Phänomens. Und doch schreibt sie aus einem akuten Schmerz, denn sie versteht sich selbst als Linke, hat einst die "Jerusalemer Erklärung" mit unterschrieben, die den israelbezogenen Antisemitismus verharmlost. Nun ist sie zu einer besten Analytikerinnen der aktuellsten Form des Antisemitismus geworden - finden auch die Kritiker. Sie geht weiter als in ihrem Buch über den "8. Oktober", erläutert Marc Reichwein in der Welt, und zeigt in einer ideengeschichtlichen Rekonstruktion auf, wie ein Denken, das alle Machtstrukturen unter Generalverdacht stellt, insbesondere in der französischen Geisteswelt die Vorherrschaft erlangt hat. Jens Balzer (Dlf Kultur) entdeckt hier Querverbindungen zwischen Historie und Politik und Erklärungsansätze für die unempathische Reaktion vieler Linker auf das Massaker 2023.
Gal Beckerman
Wie man Dissident wird
Propyläen Verlag. Gebunden. 224 Seiten. 24 Euro
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Dissident zu sein, bedeutet für den amerikanischen Autor Gal Beckerman nicht unbedingt, die eigene Freiheit oder gar das Leben aufs Spiel zu setzen, wie er im NZZ-Interview erklärt. Auch kleine Widerstände gegen Ungerechtigkeiten bedeuten Dissidenz, so zum Beispiel die nachbarschaftlichen Hilfsaktionen von Nachbarn während der ICE-Razzien in den USA: Menschen brachten Essen zu jenen, die ihre Häuser aus Angst nicht verlassen wollten, oder dokumentierten die Geschehnisse ganz genau, um später als Zeuge auftreten zu können. Gespannt verfolgt Marko Martin (Welt) Beckermans Gedanken zu Charakter und Geschichte des zivilen Ungehorsams: Dissidenz bedeutet übrigens auf Latein "das Außerhalb-Sein", aber nicht als Überlegenheit, sondern als "Ferne gegenüber Tyrannei", lernt Martin. Interessant findet er, wie Beckerman verschiedenste Beispiele von Ossip Mandelstam unter Stalin bis hin zu frechen Pointen der Serie "South Park" verbindet und dabei insbesondere auf Dissidenten aufmerksam macht, die nicht nur reden, sondern auch handeln, wie Albert Camus in der Résistance. SZ-Kritiker Moritz Baumstieger macht das Buch Mut zum Aushalten von Verletzlichkeit und Außenseitertum. Es ist eine gute Medizin gegen Nihilismus, versichert er.
Tobias Lehmkuhl
Keine von uns
Das Leben der Irmgard Keun
Rowohlt Berlin Verlag. Gebunden. 304 Seiten. 26 Euro
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Irmgard Keun war weder eine besonders große Sympathieträgerin, noch nahm sie es mit der Wahrheit allzu genau. Keine leichte Aufgabe also für Tobias Lehmkuhl, eine Biografie über die Schriftstellerin zu schreiben. Aber er meistert sie vorbildlich, findet etwa Juliane Liebert in der SZ. Nicht nur, weil er nie in Schwärmerei verfällt oder ihren viele Lügen auf den Leim geht. Sondern auch, weil er Keuns Zeitgenossen in den Blick nimmt und anhand von deren Schicksalen Begriffe wie Exil, Nachkriegszeit oder Flucht in reale, nachvollziehbare Erfahrungen verwandelt, staunt Liebert, die gegen Lehmkuhls Übergründlichkeit nichts einzuwenden hat. Auch der in der Welt rezensierende Literaturwissenschaftler Erhard Schütz begrüßt die kenntnisreich und elegant geschriebene Biografie, die ihn nochmal daran erinnert, auf welch abenteuerlichen Wegen Keun den Krieg überlebte. Nur der ansonsten ebenfalls angetanen FAZ-Kritikerin Gisa Funck sind Lehmkuhls Schilderungen von Keuns Alkoholkonsum, ihren Manipulationen und zahlreichen Liebschaften zu zaghaft. Lust, Keun wiederzuentdecken, macht die Biografie aber allemal, findet sie.
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