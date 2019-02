Buchautor

Terence Hanbury White

Terence Hanbury White, geboren 1906 in Bombay, Indien; gestorben 1964 in Piräus, Griechenland, international allgemein bekannt als T. H. White, war ein britischer Schriftsteller, der zeitweilig das Pseudonym James Aston benutzte. Geboren in Bombay, wo sein Vater Mitglied des Indian Civil Service war, verbrachte T. H. White die Schulzeit jedoch in Cheltenham (Gloucestershire), Großbritannien, und machte 1928 seinen Abschluss am Queens' College in Cambridge. Von 1930 bis 1936 war er Englischlehrer an einer staatlichen Grundschule. Ab 1936 widmete sich T. H. White ganz der Schriftstellerei, sein Buch England have my bones hatte kurz zuvor erste literarische Erfolge erzielt. Einher ging dies auch mit seinem Rückzug auf die Kanalinsel Alderney, auf der er bis zu seinem Tod lebte.