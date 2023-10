Buchautor

Smyth Ethel

Dame Ethel Mary Smyth, geboren 1858 in Sidcup, UK, setzte 1877 im Alter von 19 Jahren mittels eines Hungerstreiks den Wunsch gegen ihre Eltern durch, Komposition zu studieren und wurde zu einer der ersten professionellen Komponistinnen des modernen Europa. Einige ihrer Werke wurden trotz der damaligen Widerstände gegen weibliche Komponisten an großen Konzerthäusern uraufgeführt; ihr Werk "Der Wald" war über 100 Jahre lang die einzige Oper einer Komponistin an der Metropolitan Opera in New York. Smyth starb 1944 in Woking, UK.