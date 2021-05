Kae Tempest, früher Kate Tempest , 1985 in South London geboren, ist eine englische Rapperin, Lyrikerin, Theater- und Romanautorin. Für ihre Spoken-Word-Performance "Brand New Ancients" ist sie 2013 als erste und einzige Künstlerin unter 40 mit dem renommierten Ted-Hughes-Preis ausgezeichnet worden. Tempest lebt in London.