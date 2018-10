Buchautor

Jonathan Drori

Jonathan Drori ist Kurator von The Woodland Trust und The Eden Project, Botschafter für den WWF und war für neun Jahre Verwalter der Royal Botanic Gardens in Kew. Als BBC-Direktor und Produktionsleiter war er verantwortlich für mehr als fünfzig Wissenschaftssendungen der BBC und anschließend Programmleiter bei BBC Online.