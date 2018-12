Buchautor

Jens Thoger

Thøger Jensen wurde 1960 in Næsbjerg (Westjütland, Dänemark) geboren. Er absolvierte die Schriftstellerhochschule in Kopenhagen, 1998 erschien sein erstes Buch, die Novellensammlung "In unserer Familie sind U-Boote unbeliebt". Seitdem hat er sieben Romane und einen weiteren Erzählungsband veröffentlicht.