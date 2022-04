März Desktop Verlag, Augsburg 2022

ISBN 9783755000020, Gebunden, 352 Seiten, 24.00 EUR

Aus dem Französischen von Christa Hunscha. Jules Vallès, ein Anarchist und Bohemian, widmete seinen Roman Das Kind all jenen, "die in der Schule vor Langeweile umkamen oder zu Haus weinten, die in der…