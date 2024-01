Buchautor

Daniel Finkielstein

Daniel Finkelstein, geboren 1962 in London, UK, hat an der London School of Economics und der City University of London studiert und ist heute politischer Kommentator und Kolumnist für The Jewish Chronicle und The Times, für die er viele Jahre als Chefredakteur gewirkt hat. 1997 wurde er als Officer in den Order of the British Empire aufgenommen, 2013 wurde er als Mitglied der britischen Konservativen zu einem Mitglied des House of Lords ernannt. Er ist Vice President des Jewish Leadership Council, hat drei Kinder und lebt in London.