Buchautor

Antoine Wauters

Antoine Wauters, geboren 1981 in dem kleinen Dorf Fraiture (Belgien), ist ein französischer Schriftsteller und Drehbuchautor. Er schloss sein Philosophiestudium an der Freien Universität Brüssel ab und arbeitete einige Jahre als Lehrer für Französisch und Philosophie in Brüssel und dann in Lüttich an der Haute école Charlemagne. Im Jahr 2008 veröffentlichte er seine ersten Bücher, drei Gedichtbände, von denen einer, "Debout sur la langue", den Emile-Polak-Preis der Königlichen Akademie für französische Sprache und Literatur Belgiens erhielt. Sein erster Roman "Nos mères" erschien 2014 bei Verdier und gewann den Prix Première de la RTBF, den Prix Révélation de la SGDL und war Finalist für den Prix des cinq continents de la Francophonie. Als Drehbuchautor war er Co-Autor des Spielfilms "Préjudice" von Antoine Cuypers (2015), in dem Nathalie Baye, Arno, Thomas Blanchard, Ariane Labed und Éric Caravaca mitspielen.