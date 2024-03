Buchautor

Elly Oldenbourg, Geburtsjahr unbenannt, war Managerin, zuletzt langjährig bei Google. Dank Teilzeit und Jobsharing konnte sie sich in den letzten Jahren als "Sidepreneurin" und ehrenamtlich für eine flexiblere und zukunftsweisendere (Arbeits-)Welt engagieren: zum Beispiel als Vortragsreisende, Co-Gründerin des "New-Work"-Onlinekurses oder Gastdozentin am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Halb-Griechin lebt mit ihrer Familie in Hamburg.