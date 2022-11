Advertorial Mohamed Mbougar Sarr, Spurensuche Teil 6

Mohamed Mbougar Sarr

Die geheimste Erinnerung des Menschen.

Roman



Carl Hanser Verlag, München 2022

gebunden, 448 Seiten, 27,00 EUR

Fiktive Kritik aus: Mohamed Mbougar Sarr, "Die geheimste Erinnerung der Menschen":Man muss zugeben, dass T. C. Elimane, dessen Buch wir so sehr liebten, ein Plagiator ist. Trotz allem bleiben wir dabei, dass es sich hier um einen Autor mit sehr großem Talent handelt, mögen Dummköpfe wie Vigier d'Azenac davon halten, was sie wollen. Ist nicht die gesamte Literaturgeschichte die Geschichte eines großen Plagiats? Was wäre Montaigne ohne Plutarch gewesen? Was La Fontaine ohne Äsop? Was Molière ohne Plautus? Was Corneille ohne Guillén de Castro? Das eigentliche Problem ist vielleicht das Wort "Plagiat". Sicherlich wäre es anders gekommen, hätte man stattdessen die literarischere, wissenschaftlichere, zumindest dem Anschein nach edlere Vokabel der Entlehnung verwendet.Dasweist zu viele Anleihen auf. Das ist seine Schwäche. Ein großer Schriftsteller zu sein, besteht jedoch vielleicht in nichts weiter als in der Kunst, seine Plagiate und Referenzen verbergen zu können […].Aus: Mohamed Mbougar Sarr, Die geheimste Erinnerung der Menschen, Hanser 2022, S. 104.Als dem jungen Senegalesen Diégane in Paris ein verschollen geglaubtes Skandalbuch in die Hände fällt, begibt er sich auf die Spur des rätselhaften Verfassers T. C. Elimane. Wer war dieser Mann? Ein vollkommener Schriftsteller? Ein genialer Betrüger? Ein übernatürlich begabter Mörder?Wie Diégane, der sich in Mohamed Mbougar Sarrs Roman "Die geheimste Erinnerung der Menschen" (übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller und gerade bei Hanser erschienen) bei der Suche nach dem mysteriösen Verfasser T. C. Elimane auf eine labyrinthische, drei Kontinente umspannende Reise begibt, sind auch Sie eingeladen, auf Spurensuche zu gehen.1. Vom 24.11. bis zum 8.12. sind insgesamt sieben Hinweise im Internet zu finden. Dieser hier, beim Perlentaucher, ist Spur Nr. 6. Eine Spur verweist auf die nächste.Ihre Aufgabe: Spurenorte finden, sammeln & merken (alle Hinweise werden bis zum Ende der Aktion am jeweiligen Ort online sein)2. Die sieben Fragen auf der Website des Hanser Verlags beantworten, Teilnahmeformular abschicken, Daumen drücken.3. Die Spurensuche endet am 8.12.22. Danach werden die Gewinner:innen aus allen Teilnehmer:innen, die alle Fragen richtig beantwortet haben, ausgelost und per Mail informiert.Unter allen Spurensucher:innen verlosen wir:1. Preis: Eine Reise für zwei Personen nach München, wo Mohamed Mbougar Sarr im Rahmen seiner Lesereise am 8. Februar 2023 Station machen wird.2. bis 5. Preis: Je ein vom Autor signiertes Exemplar von "Die geheimste Erinnerung der Menschen" mit persönlicher Widmung.Mehr dazu lesen Sie bei Hanser. Den nächsten Hinweis finden Sie auf pocolit.com TeilnahmebedingungenVeranstalter des Gewinnspiels ist der Carl Hanser Verlag. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise finden Sie hier