9punkt - Die Debattenrundschau
Das mochte Adorno nicht
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
28.11.2026. In der SZ skizziert Eva Illouz, wie Jean-Luc Melenchon Antisemitismus mit Rassismus gegen Muslime vereint. In der taz malt der Historiker Dipesh Chakrabarty die Folgen einer 2,8 Grad heißeren Welt aus. Russland dorht die Ukraine wie eine "Würgeschlange" zu erdrücken, warnt in Zeit Online Oberst Markus Reisner. Die FAS schildert, wie der Kreml Propaganda gegen Deutschland macht. Und in der FAZ sieht der Soziologe Maurizio Braun allerhand Chancen durch KI für die Wissenschaft.Efeu - Die Kulturrundschau vom 28.11.2026 finden Sie hier
Europa | Ideen | Gesellschaft | Digitalisierung | Medien | Wissenschaft
Europa
Im SZ-Gespräch mit Sandro Benini und Andreas Tobler erzählt die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz, wie oft sie Antisemitismus von links erfährt. Frankreich habe dank Laizität und Republikanismus zwar gute "Antikörper gegen Antisemitismus", den Mélenchon aber schüre: Er "hat sich einen Antizionismus zu eigen gemacht, der sich nach dem 7. Oktober nicht einmal dazu durchringen konnte, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen. Er bedient sich antisemitischer Andeutungen - er spielt mit der Aussprache des Namens von Jeffrey Epstein, dann von Raphaël Glucksmann. Er suggeriert, dass die Regierung ihre Befehle vom Crif entgegennimmt, dem Dachverband der jüdischen Institutionen in Frankreich. Ein abgedroscheneres antisemitisches Klischee - verborgene jüdische Macht - ist kaum vorstellbar. (…) Es ist eine Wahlkampfstrategie, die auf einen Teil der muslimischen Wählerschaft abzielt. Sie geht davon aus, dass Muslime antisemitisch sind und mit dem Terrorismus sympathisieren. Aber diese Annahme ist seine, nicht ihre, und sie offenbart ein zutiefst herablassendes, ja rassistisches Bild von Muslimen."
Mit ebenso viel "Inbrunst" wie gegen Juden hetzt Mélenchon gegen die Deutschen, schreibt Jacques Schuster in der Welt, der nicht fassen kann, dass die deutsche Linke ihm den Hof macht. Schuster prognostiziert: "Mélenchons Wirtschaftspolitik wird, sollte er Präsident werden, irgendwo zwischen der von Hugo Chávez und Nicolás Maduro angesiedelt sein, jener sozialistischen Autokraten, die das ölreiche Venezuela in den Ruin getrieben haben. Mélenchon plant außerdem, die französischen Schulden zu annullieren. Er wird auf die EU pfeifen. Käme es so, steckte die Europäische Union in ihrer wohl schwersten Krise - und das in einer Zeit, in der sie von Donald Trump politisch und Wladimir Putin militärisch bedroht wird."
Knapp die Hälfte der Bevölkerung betrachtet die AfD als Gefahr für Deutschland, entnimmt die Meinungsforscherin und Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach Renate Köcher jüngsten Umfragen, die sie in der FAZ veröffentlicht. Interessant ist, was AfD-Anhänger glauben, wofür die Partei steht. "So sehen über 90 Prozent der Anhänger die AfD als Partei, die sich für strengere Asylgesetze und eine Begrenzung der Einwanderung einsetzt, für eine deutsche Leitkultur, die Interessen Deutschlands, innere Sicherheit und weniger Unterstützung für die Ukraine. Die überwältigende Mehrheit der Anhänger sieht die AfD darüber hinaus als Anwalt der Wirtschaft, sozialer Gerechtigkeit, auskömmlicher Renten, der Förderung von Familien, einer aktiven Bevölkerungspolitik, weniger Klimaschutzauflagen, der Verlagerung von Zuständigkeiten von der europäischen auf die nationale Ebene; auch die Abschaffung der Rundfunkgebühren ordnen zwei Drittel dem AfD-Programm zu."
Der Tagesspiegel-Artikel über den Vorstoß der SPD-Verhandler bei den Berliner Koalitionsverhandlungen "antipalästinensischen Rassismus" als eigene Kategorie zu führen (unser Resümee), hat in der Partei Unruhe ausgelöst, weil die Idee "bei großen Teilen der SPD-Basis, die später über den Koalitionsvertrag entscheiden muss, nicht gut ankommt", weiß Alexander Fröhlich ebenda: "In der Fachgruppe wurde am SPD-Vorschlag nach Tagesspiegel-Recherchen inzwischen etwas nachjustiert, es bleibt aber beim 'Rassismus gegen Palästinenser:innen'. Nun wird aber nicht mehr festgelegt, worin sich dieser äußert, sondern worin er sich äußern könne: 'etwa in pauschalen Verdächtigungen, Terror oder Antisemitismus zu unterstützen, oder in der Abwertung palästinensischer Herkunft, Identität und Familiengeschichte'." Außerdem könnte die Landesantidiskriminierungsstelle "eine eigene oberste Landesbehörde werden, deren Präsident vom Abgeordnetenhaus gewählt wird. Die Linke schlägt für die Behörde den Begriff 'Gleichbehandlungsanwaltschaft' vor, die mit eigenen Anhörungs- und Befragungsrechten ausgestattet werden soll."
In der Propaganda des Kremls gilt nicht mehr die USA, sondern Deutschland als Hauptgegner, schreibt Reinhard Veser auf Seite 1 der FAS. Die Wiedervereinigung hätte es nie geben dürfen, Deutschland sei der einzige europäische Staat, der im zwanzigsten Jahrhundert "zweimal Nachbarländer vollständig annektiert hat", schrieb Dmitrij Medwedjew im Mai in einem langen Artikel zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, weiß Veser. Zudem wird die Bundesrepublik "in Russland heute als militaristische Macht dargestellt, deren Elite seit achtzig Jahren auf Revanche für die nie verwundene Niederlage im Zweiten Weltkrieg sinne, nie mit dem Nationalsozialismus gebrochen habe und deshalb wieder Krieg gegen Russland führen wolle. So behauptete zum Beispiel im September die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti fälschlich, Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius 'kündigen offen an, in den nächsten Jahren Russland zu überfallen'".
Die Ukraine ist dringend auf unsere Hilfe angewiesen, warnt Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheeres, im Zeit-Online-Gespräch. Russland spiele auf Zeit und erdrücke die Ukraine "langsam wie eine Würgeschlange": Die Russen haben "alle Hemmungen verloren und zerstören bei ihren Angriffen immer mehr kritische Infrastruktur. Die Angriffe gefährden die Stromversorgung, das Land steht vor einem kalten und dunklen Winter. Von den 38 Kraftwerken, die in der Ukraine vor dem Krieg Strom produziert haben, sind 14 zerstört und acht schwer beschädigt. In Kyjiw gibt es teilweise derzeit 18 Stunden am Tag keinen Strom. Dazu attackieren die russischen Streitkräfte auch Staudämme, Kläranlagen, Umspannwerke, das Stromnetz, Bahn und Häfen. Allein in der Ostukraine haben sie 450 Tankstellen zerstört. Und von 1.200 Lokomotiven, die vor dem Krieg durch die Ukraine gefahren sind, sind mehr als 650 vernichtet."
Mit ebenso viel "Inbrunst" wie gegen Juden hetzt Mélenchon gegen die Deutschen, schreibt Jacques Schuster in der Welt, der nicht fassen kann, dass die deutsche Linke ihm den Hof macht. Schuster prognostiziert: "Mélenchons Wirtschaftspolitik wird, sollte er Präsident werden, irgendwo zwischen der von Hugo Chávez und Nicolás Maduro angesiedelt sein, jener sozialistischen Autokraten, die das ölreiche Venezuela in den Ruin getrieben haben. Mélenchon plant außerdem, die französischen Schulden zu annullieren. Er wird auf die EU pfeifen. Käme es so, steckte die Europäische Union in ihrer wohl schwersten Krise - und das in einer Zeit, in der sie von Donald Trump politisch und Wladimir Putin militärisch bedroht wird."
Knapp die Hälfte der Bevölkerung betrachtet die AfD als Gefahr für Deutschland, entnimmt die Meinungsforscherin und Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach Renate Köcher jüngsten Umfragen, die sie in der FAZ veröffentlicht. Interessant ist, was AfD-Anhänger glauben, wofür die Partei steht. "So sehen über 90 Prozent der Anhänger die AfD als Partei, die sich für strengere Asylgesetze und eine Begrenzung der Einwanderung einsetzt, für eine deutsche Leitkultur, die Interessen Deutschlands, innere Sicherheit und weniger Unterstützung für die Ukraine. Die überwältigende Mehrheit der Anhänger sieht die AfD darüber hinaus als Anwalt der Wirtschaft, sozialer Gerechtigkeit, auskömmlicher Renten, der Förderung von Familien, einer aktiven Bevölkerungspolitik, weniger Klimaschutzauflagen, der Verlagerung von Zuständigkeiten von der europäischen auf die nationale Ebene; auch die Abschaffung der Rundfunkgebühren ordnen zwei Drittel dem AfD-Programm zu."
Der Tagesspiegel-Artikel über den Vorstoß der SPD-Verhandler bei den Berliner Koalitionsverhandlungen "antipalästinensischen Rassismus" als eigene Kategorie zu führen (unser Resümee), hat in der Partei Unruhe ausgelöst, weil die Idee "bei großen Teilen der SPD-Basis, die später über den Koalitionsvertrag entscheiden muss, nicht gut ankommt", weiß Alexander Fröhlich ebenda: "In der Fachgruppe wurde am SPD-Vorschlag nach Tagesspiegel-Recherchen inzwischen etwas nachjustiert, es bleibt aber beim 'Rassismus gegen Palästinenser:innen'. Nun wird aber nicht mehr festgelegt, worin sich dieser äußert, sondern worin er sich äußern könne: 'etwa in pauschalen Verdächtigungen, Terror oder Antisemitismus zu unterstützen, oder in der Abwertung palästinensischer Herkunft, Identität und Familiengeschichte'." Außerdem könnte die Landesantidiskriminierungsstelle "eine eigene oberste Landesbehörde werden, deren Präsident vom Abgeordnetenhaus gewählt wird. Die Linke schlägt für die Behörde den Begriff 'Gleichbehandlungsanwaltschaft' vor, die mit eigenen Anhörungs- und Befragungsrechten ausgestattet werden soll."
In der Propaganda des Kremls gilt nicht mehr die USA, sondern Deutschland als Hauptgegner, schreibt Reinhard Veser auf Seite 1 der FAS. Die Wiedervereinigung hätte es nie geben dürfen, Deutschland sei der einzige europäische Staat, der im zwanzigsten Jahrhundert "zweimal Nachbarländer vollständig annektiert hat", schrieb Dmitrij Medwedjew im Mai in einem langen Artikel zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, weiß Veser. Zudem wird die Bundesrepublik "in Russland heute als militaristische Macht dargestellt, deren Elite seit achtzig Jahren auf Revanche für die nie verwundene Niederlage im Zweiten Weltkrieg sinne, nie mit dem Nationalsozialismus gebrochen habe und deshalb wieder Krieg gegen Russland führen wolle. So behauptete zum Beispiel im September die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti fälschlich, Bundeskanzler Friedrich Merz und Verteidigungsminister Boris Pistorius 'kündigen offen an, in den nächsten Jahren Russland zu überfallen'".
Die Ukraine ist dringend auf unsere Hilfe angewiesen, warnt Markus Reisner, Oberst des österreichischen Bundesheeres, im Zeit-Online-Gespräch. Russland spiele auf Zeit und erdrücke die Ukraine "langsam wie eine Würgeschlange": Die Russen haben "alle Hemmungen verloren und zerstören bei ihren Angriffen immer mehr kritische Infrastruktur. Die Angriffe gefährden die Stromversorgung, das Land steht vor einem kalten und dunklen Winter. Von den 38 Kraftwerken, die in der Ukraine vor dem Krieg Strom produziert haben, sind 14 zerstört und acht schwer beschädigt. In Kyjiw gibt es teilweise derzeit 18 Stunden am Tag keinen Strom. Dazu attackieren die russischen Streitkräfte auch Staudämme, Kläranlagen, Umspannwerke, das Stromnetz, Bahn und Häfen. Allein in der Ostukraine haben sie 450 Tankstellen zerstört. Und von 1.200 Lokomotiven, die vor dem Krieg durch die Ukraine gefahren sind, sind mehr als 650 vernichtet."
Ideen
Clemens Luhmann hat die Biografie seines Vaters Niklas Luhmann verfasst. Den bisherigen Kritiken zufolge ist dort nicht allzu viel zu erfahren. Im FR-Interview mit Michael Hesse verrät Luhmann immerhin, wie sehr Habermas und Luhmann einander schätzten - und wie viel Respekt Luhmann vor Adorno hatte: "Ich habe ihn einmal gefragt, wie das eigentlich mit Adorno gewesen sei. Da erzählte er mir, dass Adorno ihn nach Frankfurt in sein Büro eingeladen hatte. Ich habe meinem Vater am Gesichtsausdruck, wenn auch nur ganz angedeutet, angemerkt, welchen Respekt er vor Adorno hatte. Das war für mich etwas Besonderes, weil ich das so von ihm nicht kannte. Es war für ihn ein besonderer Moment, dass Adorno ihn angerufen und gebeten hatte, ihn in Frankfurt zu besuchen. Mein Vater erzählte auch, dass Adorno gesagt habe, er fühle sich unwohl damit, von der Studentenbewegung zur Galionsfigur erkoren worden zu sein. Diesen Ausdruck hat er gebraucht. Das mochte Adorno nicht."
Auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ denkt die Juristin und Philosophin Lea Schwab darüber nach, was Hannah Arendt meinte, als sie schrieb, das Böse sei radikal, aber niemals extrem.
Auf den Bilder-und-Zeiten-Seiten der FAZ denkt die Juristin und Philosophin Lea Schwab darüber nach, was Hannah Arendt meinte, als sie schrieb, das Böse sei radikal, aber niemals extrem.
Gesellschaft
Die deutschen Debatten über den Nahostkonflikt "gleichen zunehmend einem Bekenntnisritual", meint in der SZ der Historiker und Rektor der Barenboim-Said-Akademie in Berlin Jacob S. Eder, der zudem kritisiert, die Erinnerungskultur sei zu "star und dogmatisch" geworden: "Was können wir tun? Wir brauchen mehr Orte, an denen Begegnungen möglich sind, bevor ein Urteil gefällt wird. Statt auf die 'richtige' Haltung zu setzen, sollten wir auf Wissen setzen: über die Geschichte, über die Formen des Antisemitismus, über die Erfahrungen derer, die neu in diesem Land leben. Und schließlich sollten sich gerade diejenigen mit Macht und Reichweite auf Vermittlung und das bessere Argument besinnen. Wer Bekenntnisformeln einfordert, erzeugt bestenfalls Anpassung, aber keine Überzeugung. Und er verliert diejenigen, die wir für das Gespräch gewinnen müssten."
Digitalisierung
In der FAZ antwortet der Soziologe Maurizio Bach auf Johannes Meier und Wolfgang Rohe, beide von der Stiftung Mercator, die ebenda eine tiefgreifende "Aushöhlung" wissenschaftlicher Rationalität durch KI befürchtet hatten. (Unser Resümee) Ihre Diagnose beruhe "auf einem bemerkenswert unterkomplexen Wissenschaftsverständnis", schreibt er und geht auf einzelne Punkte ein: Fragwürdig sei etwa "die Behauptung, KI ersetze epistemisches Vertrauen durch bloße Pragmatik. Wissenschaftliches Vertrauen beruht auf institutionell verankerten Erkenntnispraktiken; seit Peirce und Dewey gehört pragmatische Bewährung zudem zu den Grundlagen wissenschaftlicher Rationalität. Entscheidend ist die kritische Überprüfbarkeit von Geltungsansprüchen - und gerade dafür eröffnet KI prinzipiell umfassendere und differenziertere Möglichkeiten. Einseitig ist ferner die These, KI entkoppele Produktionszeit von Gedankenzeit und beseitige damit eine implizite Qualitätskontrolle. Schreibzeit ist nicht Denkzeit, und die Dauer der Textproduktion kein Maßstab wissenschaftlicher Originalität. KI kann zeitraubende Recherche-, Formulierungs- und Bearbeitungsroutinen verkürzen und dadurch Zeit für theoretische Reflexion und eigenständige Erkenntnisarbeit freisetzen."
Weitere Artikel: In der taz fordert der Physiker Philipp Hennig europäisch betriebene KI-Agenten.
Weitere Artikel: In der taz fordert der Physiker Philipp Hennig europäisch betriebene KI-Agenten.
Medien
Das unabhängige Nachrichtenportal T24 wurde in der Türkei gesperrt und auch die drei Fernsehsender Tele1, Halk TV und Sözcü TV stehen nun unter staatlicher Kontrolle, berichtet Derya Türkmen in der taz. Ermittlungen zum türkischen Fondsskandal (unser Resümee) könnten den Ausschlag für diese neue Dimension von Repression gegeben haben, glaubt der Investigativjournalist Barış Terkoğlu, der für die Tageszeitung Cumhuriyet schreibt: "Doch die Regierung habe noch etwas anderes im Blick: die kommenden Wahlen. Regulär sind die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für 2028 vorgesehen. Erdoğan dürfte dann nach geltender Verfassung nicht noch einmal antreten. Sollte das Parlament die Wahlen jedoch vorziehen, wäre eine erneute Kandidatur möglich. Terkoğlu rechnet deshalb bereits 2027 mit Wahlen. Bis dahin gehe es darum, die politische Opposition zu schwächen und ihr zugleich die öffentliche Bühne zu nehmen. Das Ziel sei, die Regierung alternativlos zu machen."
Wissenschaft
Die Weltklimakonferenz in Antalya endete ohne gemeinsame Abschlusserklärung. Im taz-Gespräch mit Tobias Bachmann befürchtet der Historiker Dipesh Chakrabarty nicht nur das Ende der Klimadiplomatie, sondern malt auch aus, wie eine 2,8 Grad heißere Welt aussehen würde: "Sie wäre auf der Weltkarte kaum wiederzuerkennen. Da der Meeresspiegel anstiege, könnte nach den pazifischen Inselstaaten selbst eine weiter im Inland gelegene Hafenstadt wie Hamburg in Schwierigkeiten geraten. Es würde viel mehr Klimaflüchtlinge geben, zwischen den Ländern und innerhalb ihrer Grenzen. Texas im Süden der USA etwa würde in großen Teilen kaum noch bewohnbar sein. Chicago, die Stadt im Norden, in der ich lebe, dürfte etwa so heiß werden wie Houston heute schon. Überall auf der Welt würde die Migration zunehmen. Nicht nur die der Menschen. Jedes Wesen versucht sich zu bewegen, wenn seine Umwelt heißer wird: Pflanzen, Säugetiere, Insekten. All das bedeutet neue Probleme, Gefahren, Konflikte."
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