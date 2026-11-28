Gesellschaft

Die deutschen Debatten über den Nahostkonflikt "gleichen zunehmend einem Bekenntnisritual", meint in der SZ der Historiker und Rektor der Barenboim-Said-Akademie in Berlin Jacob S. Eder, der zudem kritisiert, die Erinnerungskultur sei zu "star und dogmatisch" geworden: "Was können wir tun? Wir brauchen mehr Orte, an denen Begegnungen möglich sind, bevor ein Urteil gefällt wird. Statt auf die 'richtige' Haltung zu setzen, sollten wir auf Wissen setzen: über die Geschichte, über die Formen des Antisemitismus, über die Erfahrungen derer, die neu in diesem Land leben. Und schließlich sollten sich gerade diejenigen mit Macht und Reichweite auf Vermittlung und das bessere Argument besinnen. Wer Bekenntnisformeln einfordert, erzeugt bestenfalls Anpassung, aber keine Überzeugung. Und er verliert diejenigen, die wir für das Gespräch gewinnen müssten."