9punkt - Die Debattenrundschau
Stolze Gelassenheit des Überdauerns
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
27.11.2026. Warum interessiert sich die internationale Öffentlichkeit eigentlich so wenig für die Menschenrechtsverletzungen im Iran, fragt Katajun Amirpur in der SZ nach der Auspeitschung der Sängerin Parastoo Ahmadi. In Le Point schreibt Kamel Daoud zu dem Thema. Eine Kultur, die sich gegen Faschismus wehrt, sollte sich nicht in "Antifaschismus" drapieren, sondern die Gegenseite überstrahlen, meint Simon Strauß in der FAZ. Die KI macht uns Menschen Sorgen: Wie lange bleibt uns noch? In der FR will Mithu Sanyal ausgerechnet von Egon Bahr lernen.Efeu - Die Kulturrundschau vom 27.11.2026 finden Sie hier
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Politik
Im Iran ist die Sängerin Parastoo Ahmadi ausgepeitscht worden, weil sie in einem Musikvideo kein Kopftuch getragen hatte (unser Resümee). Kritische Stimmen mussten die Mullahs nicht befürchten: "Als im Juni dieses Jahres das harsche Urteil gegen Parastoo Ahmadi verkündet wurde, gab es kaum Proteste", bemerkt Katajun Amirpur bitter in der SZ. "Wenn man es zynisch formulieren will: Wen interessierte noch die Menschenrechtslage in der Islamischen Republik - angesichts der ständig steigenden Spritpreise infolge des Iran-Kriegs?" Donald Trump habe die Iraner mit seinem 14-Punkte-Plan komplett im Stich gelassen: "Von humanistischen Werten, von Frauenrechten, von Menschenrechten in Iran steht kein Wort in Trumps Plan, der den bis heute schwelenden Konflikt letztlich nicht beenden konnte. Wer sich die Mühe machen will - und eigentlich sollten das alle tun, die in anderen Fällen, etwa bei Israel, jede Menschenrechtsverletzung anprangern -, kann im jüngsten Bericht von Amnesty International nachlesen, wie sich die Lage im Land seit den Protesten im Januar und nach den israelisch-amerikanischen Angriffen entwickelt hat. Amnesty meldet einen deutlichen Anstieg von Hinrichtungen, die Todesstrafe werde in Iran systematisch eingesetzt, um Angst zu verbreiten."
In Le Point ergänzt Kamel Daoud: "Vier Mitglieder ihres Teams erhielten ebenfalls jeweils 74 Peitschenhiebe. Zusätzlich zur Auspeitschung wurde ihr ein zweijähriges Verbot künstlerischer und musikalischer Aktivitäten sowie ein Ausreiseverbot auferlegt. Die Peitsche ist eine Strafe alter Prägung: Sie stammt, um es klar zu sagen, aus dem Mittelalter und verdeutlicht den archaischen Charakter der Macht der Mullahs. Diese Sängerin ist nicht nur ins Gefängnis gekommen, sie wurde auch nach einem neu interpretierten mittelalterlichen Gesetz bestraft. Die Peitsche ist insbesondere für Ehebruch und Alkoholkonsum vorgesehen. Also für Sünden des Fleisches. Die Peitsche ist real, sie hinterlässt Spuren auf dem Rücken des Sklaven. Das ist keine bloße Redewendung. Sie zerreisst die Haut bis aufs Blut, bis zur Ohnmacht."
In Deutschland reagierte Kulturminister Wolfram Weimer. Äußerungen von Friedrich Merz oder Johann Wadephul sind nicht überliefert.
Christian Rath geht in der taz der vieldiskutierten Frage nach, ob das Völkermord-Urteil des Internationalen Gerichtshofs gegen Myanmar Auswirkungen auf Israel haben wird. Antiisraelische Aktivisten der UNO wie die designierte Friedensnobelpreisträgerin Navi Pillay betreiben den Vorwurf gegen Israel in großer Intensität. Zwar hat der IGH für Myanmar die bisherigen Maßstäbe in solchen Klagen abgesenkt, so Rath, aber die Parallelen halten sich dennoch in Grenzen: "Vorschnelle Parallelisierungen der beiden Fälle führen allerdings nicht weiter, etwa wenn der britische Guardian vorrechnet, dass sowohl in Myanmar als auch in Gaza Tausende Kinder getötet wurden. Dazu sind die Konstellationen zu unterschiedlich. Israel beruft sich auf sein Selbstverteidigungsrecht gegen einen von außen kommenden Angriff, während Myanmar vorgab, interne Terroristen zu bekämpfen. Daher könnte sich Israel auf das Privileg berufen, dass es bei der Bekämpfung feindlicher Kämpfer auch Kollateralschäden verursachen darf. Im Fall von Myanmar war das keine Option."
In Le Point ergänzt Kamel Daoud: "Vier Mitglieder ihres Teams erhielten ebenfalls jeweils 74 Peitschenhiebe. Zusätzlich zur Auspeitschung wurde ihr ein zweijähriges Verbot künstlerischer und musikalischer Aktivitäten sowie ein Ausreiseverbot auferlegt. Die Peitsche ist eine Strafe alter Prägung: Sie stammt, um es klar zu sagen, aus dem Mittelalter und verdeutlicht den archaischen Charakter der Macht der Mullahs. Diese Sängerin ist nicht nur ins Gefängnis gekommen, sie wurde auch nach einem neu interpretierten mittelalterlichen Gesetz bestraft. Die Peitsche ist insbesondere für Ehebruch und Alkoholkonsum vorgesehen. Also für Sünden des Fleisches. Die Peitsche ist real, sie hinterlässt Spuren auf dem Rücken des Sklaven. Das ist keine bloße Redewendung. Sie zerreisst die Haut bis aufs Blut, bis zur Ohnmacht."
In Deutschland reagierte Kulturminister Wolfram Weimer. Äußerungen von Friedrich Merz oder Johann Wadephul sind nicht überliefert.
Christian Rath geht in der taz der vieldiskutierten Frage nach, ob das Völkermord-Urteil des Internationalen Gerichtshofs gegen Myanmar Auswirkungen auf Israel haben wird. Antiisraelische Aktivisten der UNO wie die designierte Friedensnobelpreisträgerin Navi Pillay betreiben den Vorwurf gegen Israel in großer Intensität. Zwar hat der IGH für Myanmar die bisherigen Maßstäbe in solchen Klagen abgesenkt, so Rath, aber die Parallelen halten sich dennoch in Grenzen: "Vorschnelle Parallelisierungen der beiden Fälle führen allerdings nicht weiter, etwa wenn der britische Guardian vorrechnet, dass sowohl in Myanmar als auch in Gaza Tausende Kinder getötet wurden. Dazu sind die Konstellationen zu unterschiedlich. Israel beruft sich auf sein Selbstverteidigungsrecht gegen einen von außen kommenden Angriff, während Myanmar vorgab, interne Terroristen zu bekämpfen. Daher könnte sich Israel auf das Privileg berufen, dass es bei der Bekämpfung feindlicher Kämpfer auch Kollateralschäden verursachen darf. Im Fall von Myanmar war das keine Option."
Kulturpolitik
"Die deutsche Kulturszene bereitet sich auf ihren Untergang vor", beobachtet Simon Strauß im lesenswerten Aufmacher des FAZ-Feuilletons. Überall wird die Lederjoppe des Résistants entmottet, und man veranstaltet Symposien, wie der Faschismus in Theatern und Museen verhindert werden könne. Strauß findet das ein bisschen lächerlich. Die AfD in Sachsen-Anhalt wurde so jedenfalls nicht verhindert - und die wird vor allem über den Geldbeutel agieren, so Strauß: "Sie wird einkürzen, bis es kracht - und damit jene kulturelle Infrastruktur zerstören, die weltweit bewundert wird." Von der Kulturszene wünscht sich Strauß eine weniger schematische Reaktion: Stattdessen wäre "auch eine selbstbewusste Haltung des 'Wir sind wir' denkbar. Eine Haltung, die gerade durch ihre Gefährdung so anziehend wirken könnte, dass es nicht nur den politischen Traditionsparteien, sondern auch Stiftungen und Mäzenen im ganzen Land eine ehrenvolle Verantwortung wäre, die Kultur weiter zu fördern. Dazu müsste man sich aber strategisch etwas überlegen, das die rachsüchtige Negativität der Gegenseite eigenständig überstrahlen könnte. Müsste Überschriften finden, die eine stolze Gelassenheit des Überdauerns ausdrücken und nicht nur politischen Parolenprotest und historische Feindbilder inszenieren."
Digitalisierung
Ruth Lang Fuentes greift in der taz die unheimliche Diskussion um die Lösung der berühmten und superkomplexen "Riemannschen Vermutung" durch KI auf. Der Mathematiker Levent Alpöge, der beim KI-Unternehmen Anthropic angestellt ist, behauptete just in der Woche des Börsengangs des Unternehmens, dass die Lösung gefunden sei. Aber wer will das überprüfen? "Der mutmaßliche Beweis ist ein 17-Millionen-zeiliger Code in der Programmiersprache Lean. Der gleichnamige Assistent wird von manchen Mathematikern genutzt, um mathematische Beweise zu führen und auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Würde man Alpöges Beweis als formal-mathematisches Paper ausschreiben, käme man auf 250.000 Seiten, meinte er selbst und nahm die Aussage wenig später zurück. Es sei nur ein Witz gewesen. Kein Witz hingegen ist, dass Alpöge zugibt, vieles innerhalb der Beweisführung selbst nicht verstanden zu haben. Und auch sonst scheint bislang niemand in der Fachwelt die Lösung vollständig durchschaut zu haben. "
Das Autorenpaar Ava de Pol und Dirk de Pol beschäftigt sich mit Zukunftsszenarien zur Künstlichen Intelligenz, die allesamt, auch wenn sie von sehr seriösen Forschern erstellt wurden, sehr pessimistisch sind, erzählen sie in der FAZ. Für ein totales Auslöschen der Menschheit bis zum Jahrhundertende werden Wahrscheinlichkeiten von unter 1 bis 10 Prozent angegeben. "Das meistdiskutierte Szenario ist die Machtübernahme durch ein System mit eigenen Zielen. In Anlehnung an den Philosophen Joseph Carlsmith lässt sich der Weg bis zum Aussterben in sechs Schritte fassen. Es muss möglich und lohnend werden, Systeme zu bauen, die selbständig langfristige Pläne verfolgen und Menschen dabei überlegen sind. Solche Systeme müssen eingesetzt werden. Sie müssen Ziele ausbilden, die mit menschlichen Interessen unvereinbar sind, und sie verfolgen, ohne dass es rechtzeitig bemerkt und korrigiert wird. Sie müssen die Mittel erlangen, Menschen in großer Zahl zu töten oder ihnen die Lebensgrundlagen zu entziehen. Und am Ende darf keine Bevölkerung bleiben, die sich auf Dauer erhalten kann."
Das Autorenpaar Ava de Pol und Dirk de Pol beschäftigt sich mit Zukunftsszenarien zur Künstlichen Intelligenz, die allesamt, auch wenn sie von sehr seriösen Forschern erstellt wurden, sehr pessimistisch sind, erzählen sie in der FAZ. Für ein totales Auslöschen der Menschheit bis zum Jahrhundertende werden Wahrscheinlichkeiten von unter 1 bis 10 Prozent angegeben. "Das meistdiskutierte Szenario ist die Machtübernahme durch ein System mit eigenen Zielen. In Anlehnung an den Philosophen Joseph Carlsmith lässt sich der Weg bis zum Aussterben in sechs Schritte fassen. Es muss möglich und lohnend werden, Systeme zu bauen, die selbständig langfristige Pläne verfolgen und Menschen dabei überlegen sind. Solche Systeme müssen eingesetzt werden. Sie müssen Ziele ausbilden, die mit menschlichen Interessen unvereinbar sind, und sie verfolgen, ohne dass es rechtzeitig bemerkt und korrigiert wird. Sie müssen die Mittel erlangen, Menschen in großer Zahl zu töten oder ihnen die Lebensgrundlagen zu entziehen. Und am Ende darf keine Bevölkerung bleiben, die sich auf Dauer erhalten kann."
Ideen
Buch zur Debatte
Die Schriftstellerin Mithu Sanyal kritisiert im Interview mit der FR die Aufrüstung der Bundeswehr, die sie als Militarisierung der Gesellschaft wahrnimmt (sie hat auch ein Buch dazu geschrieben). "Es ist absolut legitim, über Pazifismus zu reden", versichert sie. "Pazifismus ist nicht dasselbe wie die Autokraten dieser Welt halt machen lassen. Pazifismus ist die radikale Überzeugung, dass alle Menschenleben gleich viel wert sind." Muss man dann nicht auch ukrainische Menschenleben verteidigen? "Russland ist imperial, das ist absolut richtig, und ich will das überhaupt nicht schönreden. Aber es gibt international noch mehr imperiale Player, die USA haben in den letzten 35 Jahren nach eigenen Angaben über 250 Kriege und militärische Einsätze geführt. Und eines der riesigen Probleme ist, dass Russland den Ukraine-Krieg mit denselben Argumenten rechtfertigt, mit denen die Nato die Kriege im ehemaligen Jugoslawien gerechtfertigt hat." In Sachen Friedensverhandlungen könne man von Egon Bahr lernen, meint sie allen Ernstes: "Vor allem, dass man mit der anderen Seite reden muss, auch wenn einem ihr System nicht gefällt." Nur zur Erinnerung: Egon Bahr hatte 1981 die Verhängung des Kriegsrechts in Polen durch Jaruzelski verteidigt und der Sowjetunion das Recht bescheinigt, in Polen einzufallen, falls dieses seine Mitgliedschaft im Warschauer Pakt kündigen wolle. Die mit dem Kriegsrecht verbotene Gewerkschaft Solidarność hatte er dagegen als "Gefahr für den Weltfrieden" bezeichnet.
Wir sollten wieder Helmut Lethen lesen, vor allem seine "Verhaltenslehren der Kälte", empfiehlt Paul Jandl in der NZZ. "Das Buch ist eine zeitlose Interpretationsanleitung für das Verhalten der Menschen in Krisenzeiten und für die Strategien der Krisengewinner. Nach Beispielen muss man nicht lange suchen. Die kalte Sachlichkeit aktueller Kriegsherren, die auf die soziale Umwelt gar nicht mehr angewiesene Selbstherrlichkeit von Tech-Milliardären wie Elon Musk und Peter Thiel haben einen eigenen Kosmos gesellschaftlicher Tiefsttemperaturen geschaffen. Dazu kommt noch etwas, durch das die Gegenwart diffus in den zeitlichen Horizont von Helmut Lethens Buch hineingespiegelt ist: die Angst vor der großen Katastrophe. Wie kann man sich wappnen? Wie kann man in der Kältekammer apokalyptischer Szenarien überleben?"
Die Schriftstellerin Mithu Sanyal kritisiert im Interview mit der FR die Aufrüstung der Bundeswehr, die sie als Militarisierung der Gesellschaft wahrnimmt (sie hat auch ein Buch dazu geschrieben). "Es ist absolut legitim, über Pazifismus zu reden", versichert sie. "Pazifismus ist nicht dasselbe wie die Autokraten dieser Welt halt machen lassen. Pazifismus ist die radikale Überzeugung, dass alle Menschenleben gleich viel wert sind." Muss man dann nicht auch ukrainische Menschenleben verteidigen? "Russland ist imperial, das ist absolut richtig, und ich will das überhaupt nicht schönreden. Aber es gibt international noch mehr imperiale Player, die USA haben in den letzten 35 Jahren nach eigenen Angaben über 250 Kriege und militärische Einsätze geführt. Und eines der riesigen Probleme ist, dass Russland den Ukraine-Krieg mit denselben Argumenten rechtfertigt, mit denen die Nato die Kriege im ehemaligen Jugoslawien gerechtfertigt hat." In Sachen Friedensverhandlungen könne man von Egon Bahr lernen, meint sie allen Ernstes: "Vor allem, dass man mit der anderen Seite reden muss, auch wenn einem ihr System nicht gefällt." Nur zur Erinnerung: Egon Bahr hatte 1981 die Verhängung des Kriegsrechts in Polen durch Jaruzelski verteidigt und der Sowjetunion das Recht bescheinigt, in Polen einzufallen, falls dieses seine Mitgliedschaft im Warschauer Pakt kündigen wolle. Die mit dem Kriegsrecht verbotene Gewerkschaft Solidarność hatte er dagegen als "Gefahr für den Weltfrieden" bezeichnet.
Wir sollten wieder Helmut Lethen lesen, vor allem seine "Verhaltenslehren der Kälte", empfiehlt Paul Jandl in der NZZ. "Das Buch ist eine zeitlose Interpretationsanleitung für das Verhalten der Menschen in Krisenzeiten und für die Strategien der Krisengewinner. Nach Beispielen muss man nicht lange suchen. Die kalte Sachlichkeit aktueller Kriegsherren, die auf die soziale Umwelt gar nicht mehr angewiesene Selbstherrlichkeit von Tech-Milliardären wie Elon Musk und Peter Thiel haben einen eigenen Kosmos gesellschaftlicher Tiefsttemperaturen geschaffen. Dazu kommt noch etwas, durch das die Gegenwart diffus in den zeitlichen Horizont von Helmut Lethens Buch hineingespiegelt ist: die Angst vor der großen Katastrophe. Wie kann man sich wappnen? Wie kann man in der Kältekammer apokalyptischer Szenarien überleben?"
Europa
Zwei Terroristen der Gruppe "Hayi" sind in Köln festgenommen worden, berichtet Frederik Eikmanns in der taz. Die beiden Verdächtigten planten Anschläge auf Synagogen. "Hayi steht für 'Harakat Ashab al-Yamin al-Islamija', auf Deutsch: 'Islamische Bewegung der Gefährten der Rechtgeleiteten'. Die Organisation hat bisher die Verantwortung für 14 Anschläge in Großbritannien, den Benelux-Staaten und auch Deutschland übernommen. ... Inwieweit es sich bei Hayi tatsächlich um eine eigenständige Terrorgruppe handelt, ist unter Experten umstritten. Einiges deutet darauf hin, dass es sich weniger um einen unabhängigen Akteur als vielmehr um einen direkten Arm iranischer Geheimdienste handelt."
Es gibt aber auch Verbindungen zum Irak, berichten bei Zeit online Luisa Hommerich, Martín Steinhagen und Yassin Musharbash. "So soll Mostafa R., der in Baden-Württemberg festgenommen wurde, schon vor der HAYI-Anschlagsserie als einer ihrer Anhänger und möglichen Kader in Deutschland aufgefallen sein. Reisebewegungen durch Europa verstärkten diesen Verdacht noch. Von Mostafa R. führt eine Spur zu einem Mann namens Mohammad Al-Saadi, der US-amerikanischen Behörden zufolge ein Kommandeur der irakisch-schiitischen Miliz 'Hisbollah-Brigaden' war. Den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zufolge kennen sich die beiden Männer und sollen bereits Ende 2025, also vor den Attacken, die HAYI später für sich reklamierte, 'eine separate Vereinigung' gegründet haben, um Anschläge in Europa und Deutschland zu begehen."
Wer Politiker "pauschal als bekloppt, korrupt und faul bezeichnet", sollte sich vielleicht einmal die Frage stellen, die der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière im Interview mit der SZ aufwirft: "Tja, was hört man sich als Entscheider nun lieber an? Den Vorwurf, dreimal umsonst gewarnt zu haben - oder den Satz: Ihr hättet es doch wissen können, es gab drei Drohungen!"
Mit Antizionismus kann man im Augenblick richtig Wahlen gewinnen, staunt in der NZZ Nikolai Klimeniouk. "Bei der niederländischen Parlamentswahl im Oktober 2025 konnte die kleine Partei Denk, eine Abspaltung der Sozialdemokraten, ihre drei Mandate behaupten. Das erste Kapitel ihres nationalen Wahlprogramms war vollständig Palästina gewidmet. Die Partei forderte darin, Israel, dessen Namen sie konsequent in Anführungszeichen schreibt, durch einen Staat Palästina zu ersetzen und den Zionismus als extremistische und rassistische Ideologie einzustufen. Genau das beschlossen auch die Grünen in England und Wales auf ihrem Parteitag im Oktober 2026" und hatten damit großen Erfolg. Und dann ist da noch Berlin: "Das unwürdige Spektakel bei den Koalitionsgesprächen mit den Grünen und der SPD nach der Wahl offenbart dieselbe Haltung wie bei einem Großteil der Wähler: Sie wollen politischen Wandel und betrachten die Judenfeindlichkeit erst dann als Problem, wenn sie diesem Wandel im Wege steht."
Agenturen der "Zivilgesellschaft", die entweder subventioniert oder über Stiftungen und Spenden finanziert sind (häufig alles drei), greifen immer direkter ins politische Geschehen ein, schreiben Ludger Weß und Hasso Mansfeld von der "Initiative Transparente Demokratie" in der Welt. Die bekannteste dieser Agenturen ist "Campact", stets geht es "gegen rechts". "Auch die Bundesregierung handelt längst im Sinne von 'Campact'. Anfang November strich der Haushaltsausschuss des Bundestages die staatliche Förderung der liberal-konservativen 'Denkfabrik R21' von gerade einmal 500.000 Euro. Stattdessen plante das Gremium für 2027 zehn Millionen Euro für ein neues Förderprogramm zugunsten der 'ostdeutschen Zivilgesellschaft' ein. Das Geld stammt aus dem Etat der Ostbeauftragten. Auch die Initiative selbst ging maßgeblich auf die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser (SPD) zurück, die 'dem wachsenden Rechtspopulismus' entgegenwirken will."
Es gibt aber auch Verbindungen zum Irak, berichten bei Zeit online Luisa Hommerich, Martín Steinhagen und Yassin Musharbash. "So soll Mostafa R., der in Baden-Württemberg festgenommen wurde, schon vor der HAYI-Anschlagsserie als einer ihrer Anhänger und möglichen Kader in Deutschland aufgefallen sein. Reisebewegungen durch Europa verstärkten diesen Verdacht noch. Von Mostafa R. führt eine Spur zu einem Mann namens Mohammad Al-Saadi, der US-amerikanischen Behörden zufolge ein Kommandeur der irakisch-schiitischen Miliz 'Hisbollah-Brigaden' war. Den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zufolge kennen sich die beiden Männer und sollen bereits Ende 2025, also vor den Attacken, die HAYI später für sich reklamierte, 'eine separate Vereinigung' gegründet haben, um Anschläge in Europa und Deutschland zu begehen."
Wer Politiker "pauschal als bekloppt, korrupt und faul bezeichnet", sollte sich vielleicht einmal die Frage stellen, die der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière im Interview mit der SZ aufwirft: "Tja, was hört man sich als Entscheider nun lieber an? Den Vorwurf, dreimal umsonst gewarnt zu haben - oder den Satz: Ihr hättet es doch wissen können, es gab drei Drohungen!"
Mit Antizionismus kann man im Augenblick richtig Wahlen gewinnen, staunt in der NZZ Nikolai Klimeniouk. "Bei der niederländischen Parlamentswahl im Oktober 2025 konnte die kleine Partei Denk, eine Abspaltung der Sozialdemokraten, ihre drei Mandate behaupten. Das erste Kapitel ihres nationalen Wahlprogramms war vollständig Palästina gewidmet. Die Partei forderte darin, Israel, dessen Namen sie konsequent in Anführungszeichen schreibt, durch einen Staat Palästina zu ersetzen und den Zionismus als extremistische und rassistische Ideologie einzustufen. Genau das beschlossen auch die Grünen in England und Wales auf ihrem Parteitag im Oktober 2026" und hatten damit großen Erfolg. Und dann ist da noch Berlin: "Das unwürdige Spektakel bei den Koalitionsgesprächen mit den Grünen und der SPD nach der Wahl offenbart dieselbe Haltung wie bei einem Großteil der Wähler: Sie wollen politischen Wandel und betrachten die Judenfeindlichkeit erst dann als Problem, wenn sie diesem Wandel im Wege steht."
Agenturen der "Zivilgesellschaft", die entweder subventioniert oder über Stiftungen und Spenden finanziert sind (häufig alles drei), greifen immer direkter ins politische Geschehen ein, schreiben Ludger Weß und Hasso Mansfeld von der "Initiative Transparente Demokratie" in der Welt. Die bekannteste dieser Agenturen ist "Campact", stets geht es "gegen rechts". "Auch die Bundesregierung handelt längst im Sinne von 'Campact'. Anfang November strich der Haushaltsausschuss des Bundestages die staatliche Förderung der liberal-konservativen 'Denkfabrik R21' von gerade einmal 500.000 Euro. Stattdessen plante das Gremium für 2027 zehn Millionen Euro für ein neues Förderprogramm zugunsten der 'ostdeutschen Zivilgesellschaft' ein. Das Geld stammt aus dem Etat der Ostbeauftragten. Auch die Initiative selbst ging maßgeblich auf die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser (SPD) zurück, die 'dem wachsenden Rechtspopulismus' entgegenwirken will."
Medien
Der so renommierte wie gravitätische Deutschlandfunk stellt ab Montag sein Sendeschema radikal um. FAZ-Medienredakteur Michael Hanfeld freut sich schon: "Anerkannte Magazine wie 'Tag für Tag - aus Religion und Gesellschaft', 'Wirtschaft am Mittag', 'Forschung aktuell', 'Campus und Karriere', 'Büchermarkt' oder 'Deutschland heute' fallen weg. Stattdessen finden sich die Hörer den ganzen Tag über in Sendestrecken wieder, die aufs Nebenbeihören abgestimmt sind. Den Rest hören wir in Podcasts. Die Fachredakteure müssen mit ihrer Expertise fortan bei den Sendestreckenmachern hausieren gehen, um auf eine Infoinsel im neuen Mahlstrom des Senders zu gelangen, der dem der längst vorhandenen Infowellen der ARD gleicht."
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