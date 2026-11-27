Kulturpolitik

"Die deutsche Kulturszene bereitet sich auf ihren Untergang vor", beobachtet Simon Strauß im lesenswerten Aufmacher des FAZ-Feuilletons. Überall wird die Lederjoppe des Résistants entmottet, und man veranstaltet Symposien, wie der Faschismus in Theatern und Museen verhindert werden könne. Strauß findet das ein bisschen lächerlich. Die AfD in Sachsen-Anhalt wurde so jedenfalls nicht verhindert - und die wird vor allem über den Geldbeutel agieren, so Strauß: "Sie wird einkürzen, bis es kracht - und damit jene kulturelle Infrastruktur zerstören, die weltweit bewundert wird." Von der Kulturszene wünscht sich Strauß eine weniger schematische Reaktion: Stattdessen wäre "auch eine selbstbewusste Haltung des 'Wir sind wir' denkbar. Eine Haltung, die gerade durch ihre Gefährdung so anziehend wirken könnte, dass es nicht nur den politischen Traditionsparteien, sondern auch Stiftungen und Mäzenen im ganzen Land eine ehrenvolle Verantwortung wäre, die Kultur weiter zu fördern. Dazu müsste man sich aber strategisch etwas überlegen, das die rachsüchtige Negativität der Gegenseite eigenständig überstrahlen könnte. Müsste Überschriften finden, die eine stolze Gelassenheit des Überdauerns ausdrücken und nicht nur politischen Parolenprotest und historische Feindbilder inszenieren."