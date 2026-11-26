9punkt - Die Debattenrundschau
Demnächst beim Wirtschaftsfrühstück
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
26.11.2026. In der SZ warnt der Historiker Volker Weiß vor der Good-Cop-/Bad-Cop-Strategie der AfD. Europa kann die Zukunft mitbestimmen, solange es keine Supermacht ist, meint der indische Historiker Dipesh Chakrabarty bei Zeit-Online. Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Verfahren Gambia gegen Myanmar hat weitreichende Folgen, auch für Israel, erklärt Andrew Tucker vom Think Tank "thinc." in der FAZ. Tagesspiegel und taz fragen: Kann Elif Eralp Bürgermeisterin für alle sein?Efeu - Die Kulturrundschau vom 26.11.2026 finden Sie hier
Europa | Medien | Politik | Gesellschaft | Ideen
Europa
Im Interview mit der NZZ schaudert die französische Journalistin Caroline Fourest angesichts der linksextremen und rechtsextremen Kandidaten der französischen Präsidentschaftswahlen: Marine Le Pen "ist eher faul, macht gern Karaoke und kümmert sich um ihre Katzen, wie Donald Trump Golf spielt. (...) In ihrem Haus wurde Adolf Hitler 'Tonton Dolfi' genannt, als sei er Mitglied der Familie. Von diesem Milieu hat sie sich nie ganz gelöst." Jean-Luc Mélenchons LFI wiederum "hat den Diskurs brutalisiert, sie hat all die antizionistischen und auch antisemitischen Leidenschaften importiert, die mit dem Konflikt zwischen der Hamas und Israel verbunden sind." Und "Mélenchons wirtschaftliche Pläne wären eine Katastrophe für die Finanzen. Er verbirgt seine Vorbilder immer weniger, den Chavismus und die bolivarische Revolution. Mit Marine Le Pen dürften wir etwas Ähnliches wie Viktor Orbán bekommen. Kommt Mélenchon an die Macht, ist etwas zwischen Chávez und Maduro zu erwarten."
Europa hat durch seine Ideen und Geschichte den Rest der Welt geprägt und könnte auch in Zukunft bestimmend sein, erklärt der indische Historiker Dipesh Chakrabarty im Zeit-Online-Interview mit Xifan Yang. Dazu muss es den Traum aufgeben, Supermacht zu sein. "Aus der Kriegsmüdigkeit nach zwei Weltkriegen und unter dem Schutz des US-amerikanischen Verteidigungsschirmes ist Europa zu einem der friedlichsten, freiesten und demokratischsten Orte der Welt geworden. Die europäische Öffentlichkeit ist bei aller Unvollkommenheit noch immer so vielfältig und anregend wie kaum eine andere. All diese Errungenschaften beruhen auf Frieden. Wollte Europa wieder eine Supermacht sein, ginge all das verloren, fürchte ich. Die Europäische Union ist hoch entwickelt, aber nicht kriegerisch - das ist der Unterschied zu den USA, deren Rüstungsindustrie nach Kriegen verlangt. Ich bin überzeugt: Europa könnte eine führende Rolle in der Welt spielen, indem es gerade keine Rolle einer Supermacht beansprucht. Europa im positiven Sinne zu provinzialisieren, bedeutet für mich, zu den Ideen der Moderne zurückzukehren - und das Europa zu retten, das alle anderen inspiriert hat."
Im Juni haben sich Michael von der Schulenburg und Ruth Firmenich, zwei Europaabgeordnete des BSW, und der "Russland-Propagandist" Alexander von Bismarck in Moskau mit dem 74-jährigen Sergej Karaganow getroffen. Offenbar wollten die drei Deutschen die Friedensliebe der russischen Regierung dokumentieren. Eine Abschrift des Gesprächs, das der Zeit vorliegt, wie Ingo Malcher ebendort berichtet, zeigt freilich ein anderes Bild. So hat Karaganow, der die Zitate der Zeit gegenüber als "mehr oder weniger richtig" bestätigt hat, den drei Deutschen unter anderem mitgegeben: "'Wir sind bereit, den Krieg mit einem vollständigen Sieg Russlands über die Ukraine zu beenden. Wenn nicht, werden wir weitermachen. Und letztlich wird das in einem Atomkrieg enden.' Der Mann, der da so unverhohlen mit Nuklearwaffen droht, ist nicht irgendjemand. Sergej Karaganow gilt als einflussreicher Stratege der russischen Sicherheitspolitik. Ihm werden enge Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow nachgesagt. Schon im Jahr 2023 hat er in einem viel beachteten Essay den Einsatz von Atomwaffen durch Russland gerechtfertigt. Was er sagt, hat in Moskau Gewicht."
Erst fordert der gemäßigte Flügel der AfD, dass man doch nicht so viele Menschen abschiebt wie geplant, dann fordert der radikale Flügel eine Verschärfung, beschreibt der Historiker Volker Weiß die ständige Pendelbewegung der AfD in der SZ. "Nach diesem Muster geht es immer weiter, denn geschadet hat das der Partei bisher nicht, im Gegenteil: Die widersprüchlichen Botschaften stehen nebeneinander und schaffen unterschiedliche Zugänge zur Partei. Wer etwa mit dem Privatleben der Parteichefin Probleme hat, freut sich vielleicht über ihre radikale Haltung in der Migrationspolitik. Angesichts dieser Struktur drängt sich auch beim derzeitigen Disput über eine abgeschwächte Rhetorik der Verdacht auf, dass die Partei bewusst auf ein Good-Cop-/Bad-Cop-Szenario setzt. ... Die AfD vermochte seit ihrer Gründung stets, Widersprüche zu integrieren und Konflikte unter Kontrolle zu halten, um sich alle Möglichkeiten offenzuhalten."
Vanessa Emde wurde aus der Fraktion der Linken ausgeschlossen. Damit wäre der Weg frei für eine Koalition der Linken mit SPD und Grünen in Berlin. Oder doch nicht? Emde ist "ideologisch weiterhin Fleisch vom Fleische der Linkspartei, da kann sie noch dreimal ausgeschlossen werden", meint in der FAZ Reinhard Müller, der die Linkspartei gestern als "eine von Extremismus, insbesondere Antisemitismus und Aversionen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung durchtränkte Truppe" beschrieben hatte. "Der Ball liegt nun bei SPD und Grünen. Sie werden als Kollaborateure gebraucht, um der extremistischen Linken Regierungsmacht zu verleihen."
In der SZ hat Constanze von Bullion nach Emdes Abgang einen weiteren Wunsch: "Es ist also kein Verlust, dass Vanessa Emde jetzt raus ist aus der Fraktion. Man wünscht der Linken auch noch einen weiteren Abschied: von ihrem Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak, der sich mit den Worten 'Bruder, hilf mir mal' der kriminalitätsaffinen Berliner Großfamilie Remmo angedient hat, um dort Stimmen zu sammeln. Auch Koçak gehört ausgeschlossen. Der Fall Emde hat gezeigt: Es geht."
Mit dem Ausschluss Emdes wird auch Elif Eralp als Berliner Bürgermeisterin immer wahrscheinlicher. In der taz ist Uwe Rada noch skeptisch: Eralp war eine gute Wahlkämpferin, aber kann sie "umschalten in den Modus der Regierenden? Als Eralp am Wahlabend beim RBB-Fernsehen neben CDU-Mann Stefan Evers stand, schaute sie demonstrativ in die Luft, wenn Evers sprach. Kein guter Stil. Welche Miene wird Eralp aufsetzen, wenn sie demnächst beim Wirtschaftsfrühstück des Verbands Berliner Kaufleute und Industrieller auftritt? Wird sie da, wie bis zuletzt, im Wahlkampfmodus auftreten und darauf hinweisen, was sie von den Berlinerinnen und Berlinern im Haustürwahlkampf gehört hat? Oder wird sie in den Dialog auch mit denen gehen, bei denen sie kein Heimspiel erwartet?" Ähnliche Bedenken hat Anke Myrrhe im Tagesspiegel: "Eralps Aufgabe ist nun, die ganze Stadt zusammenzubringen, von Zehlendorf bis Pankow, von Köpenick bis Spandau. Sie wolle Regierende Bürgermeisterin für alle sein, hatte Eralp versprochen. Zwei Monate nach der Wahl ist unklarer denn je, wie sie das schaffen will."
Europa hat durch seine Ideen und Geschichte den Rest der Welt geprägt und könnte auch in Zukunft bestimmend sein, erklärt der indische Historiker Dipesh Chakrabarty im Zeit-Online-Interview mit Xifan Yang. Dazu muss es den Traum aufgeben, Supermacht zu sein. "Aus der Kriegsmüdigkeit nach zwei Weltkriegen und unter dem Schutz des US-amerikanischen Verteidigungsschirmes ist Europa zu einem der friedlichsten, freiesten und demokratischsten Orte der Welt geworden. Die europäische Öffentlichkeit ist bei aller Unvollkommenheit noch immer so vielfältig und anregend wie kaum eine andere. All diese Errungenschaften beruhen auf Frieden. Wollte Europa wieder eine Supermacht sein, ginge all das verloren, fürchte ich. Die Europäische Union ist hoch entwickelt, aber nicht kriegerisch - das ist der Unterschied zu den USA, deren Rüstungsindustrie nach Kriegen verlangt. Ich bin überzeugt: Europa könnte eine führende Rolle in der Welt spielen, indem es gerade keine Rolle einer Supermacht beansprucht. Europa im positiven Sinne zu provinzialisieren, bedeutet für mich, zu den Ideen der Moderne zurückzukehren - und das Europa zu retten, das alle anderen inspiriert hat."
Im Juni haben sich Michael von der Schulenburg und Ruth Firmenich, zwei Europaabgeordnete des BSW, und der "Russland-Propagandist" Alexander von Bismarck in Moskau mit dem 74-jährigen Sergej Karaganow getroffen. Offenbar wollten die drei Deutschen die Friedensliebe der russischen Regierung dokumentieren. Eine Abschrift des Gesprächs, das der Zeit vorliegt, wie Ingo Malcher ebendort berichtet, zeigt freilich ein anderes Bild. So hat Karaganow, der die Zitate der Zeit gegenüber als "mehr oder weniger richtig" bestätigt hat, den drei Deutschen unter anderem mitgegeben: "'Wir sind bereit, den Krieg mit einem vollständigen Sieg Russlands über die Ukraine zu beenden. Wenn nicht, werden wir weitermachen. Und letztlich wird das in einem Atomkrieg enden.' Der Mann, der da so unverhohlen mit Nuklearwaffen droht, ist nicht irgendjemand. Sergej Karaganow gilt als einflussreicher Stratege der russischen Sicherheitspolitik. Ihm werden enge Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow nachgesagt. Schon im Jahr 2023 hat er in einem viel beachteten Essay den Einsatz von Atomwaffen durch Russland gerechtfertigt. Was er sagt, hat in Moskau Gewicht."
Erst fordert der gemäßigte Flügel der AfD, dass man doch nicht so viele Menschen abschiebt wie geplant, dann fordert der radikale Flügel eine Verschärfung, beschreibt der Historiker Volker Weiß die ständige Pendelbewegung der AfD in der SZ. "Nach diesem Muster geht es immer weiter, denn geschadet hat das der Partei bisher nicht, im Gegenteil: Die widersprüchlichen Botschaften stehen nebeneinander und schaffen unterschiedliche Zugänge zur Partei. Wer etwa mit dem Privatleben der Parteichefin Probleme hat, freut sich vielleicht über ihre radikale Haltung in der Migrationspolitik. Angesichts dieser Struktur drängt sich auch beim derzeitigen Disput über eine abgeschwächte Rhetorik der Verdacht auf, dass die Partei bewusst auf ein Good-Cop-/Bad-Cop-Szenario setzt. ... Die AfD vermochte seit ihrer Gründung stets, Widersprüche zu integrieren und Konflikte unter Kontrolle zu halten, um sich alle Möglichkeiten offenzuhalten."
Vanessa Emde wurde aus der Fraktion der Linken ausgeschlossen. Damit wäre der Weg frei für eine Koalition der Linken mit SPD und Grünen in Berlin. Oder doch nicht? Emde ist "ideologisch weiterhin Fleisch vom Fleische der Linkspartei, da kann sie noch dreimal ausgeschlossen werden", meint in der FAZ Reinhard Müller, der die Linkspartei gestern als "eine von Extremismus, insbesondere Antisemitismus und Aversionen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung durchtränkte Truppe" beschrieben hatte. "Der Ball liegt nun bei SPD und Grünen. Sie werden als Kollaborateure gebraucht, um der extremistischen Linken Regierungsmacht zu verleihen."
In der SZ hat Constanze von Bullion nach Emdes Abgang einen weiteren Wunsch: "Es ist also kein Verlust, dass Vanessa Emde jetzt raus ist aus der Fraktion. Man wünscht der Linken auch noch einen weiteren Abschied: von ihrem Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak, der sich mit den Worten 'Bruder, hilf mir mal' der kriminalitätsaffinen Berliner Großfamilie Remmo angedient hat, um dort Stimmen zu sammeln. Auch Koçak gehört ausgeschlossen. Der Fall Emde hat gezeigt: Es geht."
Mit dem Ausschluss Emdes wird auch Elif Eralp als Berliner Bürgermeisterin immer wahrscheinlicher. In der taz ist Uwe Rada noch skeptisch: Eralp war eine gute Wahlkämpferin, aber kann sie "umschalten in den Modus der Regierenden? Als Eralp am Wahlabend beim RBB-Fernsehen neben CDU-Mann Stefan Evers stand, schaute sie demonstrativ in die Luft, wenn Evers sprach. Kein guter Stil. Welche Miene wird Eralp aufsetzen, wenn sie demnächst beim Wirtschaftsfrühstück des Verbands Berliner Kaufleute und Industrieller auftritt? Wird sie da, wie bis zuletzt, im Wahlkampfmodus auftreten und darauf hinweisen, was sie von den Berlinerinnen und Berlinern im Haustürwahlkampf gehört hat? Oder wird sie in den Dialog auch mit denen gehen, bei denen sie kein Heimspiel erwartet?" Ähnliche Bedenken hat Anke Myrrhe im Tagesspiegel: "Eralps Aufgabe ist nun, die ganze Stadt zusammenzubringen, von Zehlendorf bis Pankow, von Köpenick bis Spandau. Sie wolle Regierende Bürgermeisterin für alle sein, hatte Eralp versprochen. Zwei Monate nach der Wahl ist unklarer denn je, wie sie das schaffen will."
Medien
Im Journalismus reüssieren vor allem Menschen, die aus einem Akademikerhaushalt kommen und selbst studiert haben, erklären im Interview mit der taz die Kommunikationsforscherinnen Tanja Köhler und Julia Lönnendonker. Das ist ein Problem, weil es die Perspektiven verengt: "Die Volontäre und Journalistenschüler unserer Studie sind überwiegend weiblich, akademisch ausgebildet und stammen mehrheitlich aus Elternhäusern, in denen mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat. Auffällig ist vor allem das hohe formale Bildungsniveau. Menschen mit einem Realschulabschluss sind unter unseren Befragten nur in Einzelfällen vertreten. Einen Hauptschulabschluss hat niemand", was vielleicht auch erkläre, warum "das Vertrauen von Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau gegenüber den Medien sinkt. Das heißt, es geht nicht nur um einen gerechteren Zugang zum Journalismus, sondern auch um mehr Perspektivenvielfalt in der Berichterstattung".
Politik
Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) im Verfahren Gambia gegen Myanmar hat weitreichende Folgen, auch für Israel, schreibt Andrew Tucker, Generaldirektor des Think Tanks "The Hague Initiative for International Cooperation" (thinc.) in Den Haag, in der FAZ. Denn die Richter, die Myanmar mit 9 zu 6 Stimmen wegen Völkermords an den Rohingya verurteilt haben, hätten "faktisch den Beweismaßstab für die Völkermordabsicht gesenkt", wie die sechs Richter der Minderheit festgestellt hätten. "Noch darüber hinaus kritisierten die Richter der Minderheit, dass sich der Gerichtshof übermäßig auf anonyme Zeugen und auf erhebliche Mengen ungeprüfter Beweise aus Berichten der Vereinten Nationen und von Nichtregierungsorganisationen gestützt habe, von denen vieles vor einem gewöhnlichen Gericht nicht zulässig wäre. Der Stellenwert von UN-Berichten wird auch in den Verfahren gegen Israel und Ruanda eine wichtige Rolle spielen. Südafrika hat den Gerichtshof ersucht, sich maßgeblich auf die Berichte der ständigen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu stützen, die bereits in mehreren Berichten zu dem Schluss gekommen ist, dass Israel Völkermord begangen habe. Bezeichnenderweise wurde die Kommission bis vor Kurzem von Navi Pillay geleitet, die im Myanmar-Verfahren als (von Gambia benannte) Ad-hoc-Richterin amtierte. Sie dürfte Einfluss auf die Abfassung des Mehrheitsurteils im nun entschiedenen Verfahren gehabt haben, was sich wiederum auf das Israel-Verfahren auswirken wird."
Gesellschaft
Bilder "wirken sozial, unabhängig davon, ob sie echt sind", das gilt ganz besonders auch für sexualisierte Deepfakes, die nichts anderes als Gewalt sind, erklärt im Interview mit der FAZ die Medienwissenschaftlerin Jiré Gözen. "Gewalt muss den Körper nicht berühren, um eine Person zu verletzen. Entscheidend ist, was das Bild mit der Betroffenen macht. Es nimmt ihr die Verfügung darüber, wie sie gesehen wird, und das lässt sich kaum rückgängig machen, wenn das Bild einmal kursiert. Die Botschaft lautet: Egal, wie selbstbestimmt du lebst und wie sehr du mitredest und wirkst, wir können dich auf deinen Körper zurückwerfen. Ob der einzelne Täter das so sagen würde, spielt dafür keine große Rolle, denn die Wirkung ist dieselbe." Sie fordert "eine konsequente Ahndung der Gewalt und der Plattformen, die solche Inhalte ermöglichen. Es braucht aber auch Gemeinschaften und Bündnisse, in denen man sich gegenseitig unterstützt, und dazu gehören auch Männer, die widersprechen, statt mitzulachen."
Warum hat der Kampf gegen rechts kaum Folgen, warum wird die AfD dennoch immer stärker? Weil "rechts" immer weniger Bedeutung hat, meint bei den Ruhrbaronen die Ethnologin Susanne Schroeter in einem pauschalisierenden Artikel. Aber hier macht sie einen Punkt: "Wenn die Kategorie 'rechts' immer unschärfer und beliebiger wird, wenn es rechts ist, für Frauenrechte einzustehen, islamischen Extremismus anzuprangern und sich bezahlbare Energie zu wünschen, dann ist diese Kategorie bedeutungslos geworden. Das ist einer der Gründe dafür, dass der Kampf gegen rechts nicht mehr überzeugt. ... Wie oft wurde mir gesagt, Islamismus sei ein Thema der AfD und ich sollte dazu lieber schweigen, wenn ich nicht Wasser auf die Mühlen der Rechten gießen wolle. Das Gleiche gilt für jegliche Kritik der desaströsen Migrationspolitik oder der Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Je mehr Themen aus dem Diskurs verdrängt wurden, desto mehr Themen wuchsen der AfD zu."
Weitere Artikel: Im Interview mit der Zeit kritisiert Rachel Salamander die "stille Ächtung" von Juden in der Gesellschaft: "Über vierzig Jahre lang habe ich in diese Gesellschaft hineingerufen, das Gespräch zwischen Juden und Nichtjuden ermöglicht. Und ich würde sagen: Das hat bis heute funktioniert. Jetzt erleben wir die Gegenbewegung. Jüdische Stimmen werden an den Rand gedrängt, verschwinden aus der Öffentlichkeit. Es findet eine schleichende Desintegration statt." Beim Blättern gewinnt Welt) eine moralische Verfehlung" darstellt.
Warum hat der Kampf gegen rechts kaum Folgen, warum wird die AfD dennoch immer stärker? Weil "rechts" immer weniger Bedeutung hat, meint bei den Ruhrbaronen die Ethnologin Susanne Schroeter in einem pauschalisierenden Artikel. Aber hier macht sie einen Punkt: "Wenn die Kategorie 'rechts' immer unschärfer und beliebiger wird, wenn es rechts ist, für Frauenrechte einzustehen, islamischen Extremismus anzuprangern und sich bezahlbare Energie zu wünschen, dann ist diese Kategorie bedeutungslos geworden. Das ist einer der Gründe dafür, dass der Kampf gegen rechts nicht mehr überzeugt. ... Wie oft wurde mir gesagt, Islamismus sei ein Thema der AfD und ich sollte dazu lieber schweigen, wenn ich nicht Wasser auf die Mühlen der Rechten gießen wolle. Das Gleiche gilt für jegliche Kritik der desaströsen Migrationspolitik oder der Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Je mehr Themen aus dem Diskurs verdrängt wurden, desto mehr Themen wuchsen der AfD zu."
Weitere Artikel: Im Interview mit der Zeit kritisiert Rachel Salamander die "stille Ächtung" von Juden in der Gesellschaft: "Über vierzig Jahre lang habe ich in diese Gesellschaft hineingerufen, das Gespräch zwischen Juden und Nichtjuden ermöglicht. Und ich würde sagen: Das hat bis heute funktioniert. Jetzt erleben wir die Gegenbewegung. Jüdische Stimmen werden an den Rand gedrängt, verschwinden aus der Öffentlichkeit. Es findet eine schleichende Desintegration statt." Beim Blättern gewinnt Welt) eine moralische Verfehlung" darstellt.
Ideen
"Es wirkt so, als hätte sich die Menschheit aufgegeben, als hätte sie den Respekt vor sich selbst verloren", konstatiert der Philosoph Thomas Metzinger auf Zeit Online. Der Mensch sei derzeit überzeugt, mit allen Problemen auf der Welt nicht alleine klarzukommen und züchte sich deshalb KI heran, die ihn dann in Geiselhaft nehme. Metzinger wünscht sich eine neue Form der "Selbstachtung": "Selbstachtung ist kein rein subjektives Phänomen, unabhängig von Einsicht in objektive Bedingungen oder moralische Maßstäbe. Was wir im Kern brauchen, ist eine neue normative, eine neue moralische Beziehung zu uns selbst. Sie beginnt damit, das Prinzip Selbstachtung gerade in einer gefährlichen historischen Übergangsphase nicht aufzugeben, und das heißt: die Tatsache wertzuschätzen, dass wir erkennende Wesen sind, fähig, immer neue Einsichten über die Welt und über uns selbst zu gewinnen. Die Welt hat sich geändert, aber auch unser Selbstmodell kann sich ändern. Und genau dabei sind Überraschungen auf jeden Fall möglich. Was also ist die richtige Form von Selbstachtung in einer historischen Epoche, in der die Menschheit ihre Würde verliert?"
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