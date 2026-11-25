Politik

Der wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetretene Chef von Nvidia, Jensen Huang, wurde wieder installiert, berichtet in der FAZ Frauke Steffens, und gleich von Donald Trump beglückwünscht, der eine Fotomontage verbreitete, auf der Huang einen roten BH am ausgestreckten Arm wie eine Trophäe in die Luft hält, was an das Foto von Donald Trumps gereckter Faust nach dem Attentat in Butler erinnern soll. Boys will be boys, in Trumps Fotomontage hingegen "war von der handelnden Frau nur noch ein Stück Unterwäsche übrig. Die amerikanischen Medien loten derweil die Größe des Schadens aus. Im Magazin Foreign Policy ist vom 'größten nationalen Sicherheitsskandal der amerikanischen Geschichte' die Rede. Das New York Magazine titelt angesichts der moralischen Implikationen lakonisch: 'Nothing Matters', nun sei wohl alles egal. ... Huang, der Hardware und Software für eine Technologie verkauft, die Menschen eines Tages angeblich überflüssig machen könnte, soll selbst nun also unersetzlich sein."



Jensen Huang ist zurück, die Märkte beruhigen sich wieder - scheinbar kann nur er den KI-Hype an der Börse aufrechterhalten und musste deshalb zurückkommen, schreibt Philipp Bovermann in der SZ. Huang verwob Nvidia mit mehreren großen und kleinen KI-Unternehmen auf schicksalshafte Weise, "insgesamt 700 Milliarden Dollar sollen dabei im Kreis geflossen sein. Solche Geldvermehrungsmaschinen waren ein wesentlicher Faktor für den Weltfinanzcrash 2008. Sie treiben heute wieder all jenen den Schweiß auf die Stirn, die damals schon geboren und zurechnungsfähig waren und seither nicht genug Ketamin konsumiert haben, um vergessen zu haben, wie schnell magisches Geld auch wieder magisch verschwinden kann. (...) Aber was sollen sie machen? Die Branche braucht Huang und sein Versprechen von Normalität. Trump braucht die Branche. Sie alle hängen von ihm ab. Er hängt von niemandem ab, konnte nur an sich selbst scheitern. Was er konsequenterweise dann auch getan hat." Und mal sehen, wie lange es bis zum nächsten Mal braucht.