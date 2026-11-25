9punkt - Die Debattenrundschau
Der Eindruck schreiender Ungerechtigkeit
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
25.11.2026. Viel diskutiert wird heute eine Studie des BKA, die einen deutlichen Anstieg von durch Frauenhass verursachte Gewalt anzeigt. Männer zu beschämen, hilft jetzt allerdings auch nicht weiter, meint in der taz die Autorin Sophia Fritz, die SZ fordert mehr Geld für Frauenhäuser. Derweil feiert Jensen Huang in einer Fotomontage von Trump seine Rückkehr zu Nvidia mit einem roten BH. Die FAZ fragt, warum Mathias Döpfner eine halbe Milliarde Schenkungssteuer umgehen konnte. Die Jugend hat transnational das Vertrauen in die Regierenden verloren, diagnostiziert Wolfgang Kraushaar in der FR.Efeu - Die Kulturrundschau vom 25.11.2026 finden Sie hier
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Gesellschaft
Viel diskutiert wird heute eine Studie des BKA für das Jahr 2025, die einen Anstieg von durch Frauenhass verursachte Gewalt im Vergleich zum Vorjahr anzeigt. Gleichzeitig ging die Gewaltkriminalität insgesamt im gleichen Zeitraum zurückging. In der taz spricht Celine Hog von einem Anstieg um 46,8 Prozent. Das betrifft allerdings nur frauenfeindliche Straftaten, die als politisch motiviert gelten, also vor allem Beleidigungen und Volksverhetzung, berichtet Roland Preuß in der SZ. Laut Sebastian Gubernator (FAZ) gab es einen Anstieg bei Opfern häuslicher Gewalt um 2,8 Prozent und bei weiblichen Opfern von Sexualstraftaten um 2,3 Prozent: "Bei den Tatverdächtigen waren es 144.714 Deutsche und 80.546 Nichtdeutsche. Dobrindt sprach von einer 'deutlichen Überrepräsentanz der nichtdeutschen Tatverdächtigen', die unter anderem mit 'kulturellen Situationen' zu tun habe. Häusliche Gewalt bezeichnet alle Formen physischer, psychischer und sexueller Gewalt in Partnerschaften und Familien. Die gestiegenen Zahlen führen die Verantwortlichen sowohl auf eine höhere Sensibilisierung und häufigere Anzeigen zurück als auch auf eine tatsächliche Zunahme der Gewalt", berichtet Gubernator.
Buch zur Debatte
Eins hilft beim Thema Gewalt gegen Frauen jedenfalls nicht: Männer zu beschämen, meint im Interview mit der taz die Autorin Sophia Fritz: "Wir können Männer nicht in den Feminismus reinmobben", sagt sie und plädiert dafür, "die Opferbrille abzulegen", mehr Mitgefühl mit Männern zu haben und Geschlechterzuschreibungen zu vermeiden: "Geschlechterzuschreibungen bedeuten immer Einschränkung, darauf weißt etwa der Männlichkeitsforscher Kim Posster hin. Damit ich als Mann gelesen werde, darf ich nicht als Frau gelesen werden. Das heißt, ich muss mich permanent einschränken - emotional, physisch. Gegen solche Einschränkungen kämpfen Feministinnen seit Jahrzehnten, der Spalt für Flinta* hat sich dadurch ein wenig geöffnet, Frauen können heute zum Beispiel Hosen tragen, ohne dass unsere Weiblichkeit infrage gestellt wird. Männer haben sich das leider noch nicht kollektiv erkämpft."
Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das Strafrecht bei Femiziden verschärfen, obwohl sie sich davon keine Wirkung verspricht. Warum also? Weil diese Maßnahme für die Bundesregierung kostenlos ist, meint Ronen Steinke in der SZ. "Viel wichtiger ist das, worüber die drei Regierungsmitglieder auffällig wenig sprachen. An der wirklich miserablen Ausstattung von Frauenhäusern hierzulande nämlich wird sich vorerst wenig ändern. In Deutschland gibt es kaum eine Stadt, in der diese Zufluchtsorte für geprügelte oder bedrohte Frauen und deren Kinder nicht derart überfüllt sind, dass sie Betroffene abweisen müssen. Das ist nicht nur blamabel, es ist skandalös."
Die Philosophin und Psychologin Sabine Prokhoris hat in Frankreich ein Buch veröffentlicht, in welchem sie bezweifelt, dass "Gisèle Pelicot Opfer der Taten ihres früheren Mannes war", berichtet Oliver Meiler in der SZ. Zu Werbezwecken hat ihr Verlag Tinbad Nacktfotos von Pelicot an die Lesefahnen geheftet. "Die Verlagschefin von Tinbad argumentiert in einem Austausch mit dem Canard, man habe damit 'Lust auf die Lektüre' machen wollen. Außerdem sollten die Bilder zeigen, schreibt Christelle Mercier weiter, dass Gisèle Pelicot 'weder eine Heilige noch makellos' sei. Ihr Verlag habe die Bilder nicht breit gestreut, sondern 'privat, zur Information'. Nun, sie gingen an etliche Medien. Als die Empörung darüber groß wurde, räumte Tinbad auf seiner Webseite ein, dass die Kommunikation 'unglücklich' gewesen sei. (...) Gisèle Pelicot wird sich jetzt vor Gericht gegen den Verlag wehren. Auch die taz berichtet darüber.
Unbedingt lesenswert: Eine Reportage in der taz von Mirja Vogel über die Folgen des Bürgerkriegs im Sudan (mehr auch in unserer Magazinrundschau), der jetzt schon fast vier Jahre dauert: "'Frauen und Mädchen im Sudan haben unvorstellbare Gräueltaten erlebt, von denen einige als Kriegsverbrechen gelten', schreiben auch die Vereinten Nationen in einem Bericht vom April dieses Jahres. 'Sexualisierte Gewalt wird gezielt als Mittel der Kriegsführung eingesetzt - um Angst zu verbreiten, Gemeinschaften zu destabilisieren und Kontrolle auszuüben.' Eine Autostunde entfernt, im Iridimi-Flüchtlingscamp, zeigt die 27-jährige Maymauna ihre Hütte, provisorisch erbaut mit Plastikplanen. Ihr zwei Jahre alter Sohn liegt auf dem Boden. Der Junge kann seine Gliedmaßen nicht mehr bewegen und seinen Kopf nicht eigenständig halten. Wenn Maymauna ihre unterstützenden Hände von seinem Nacken nimmt, fällt sein Genick wie Gummi unkontrolliert zu allen Seiten. Seine Mutter sagt, ihr zuvor gesunder Sohn sei nach dem Artilleriebeschuss in Darfur so stark traumatisiert, dass sich sein kleiner Körper seitdem nicht mehr bewegen könne. Die Familie besuchte zwei verschiedene Ärzte, aber keiner kann der Mutter helfen. Um den Jungen einen Spezialisten vorzustellen, fehlen die Mittel und Möglichkeiten."
Außerdem stellt die taz drei Frauen vor - eine Iranerin, eine Israelin und eine Palästinenserin - die die Unterdrückung von Frauen in ihren Gesellschaften kritisieren: Und immer spielt Religion dabei eine Hauptrolle.
Integration? Welche Integration, fragt in der Welt Güner Balci und zeigt auf den Berliner Verein M.A.H.D.I. e. V., der sich weltoffen gibt, aber laut Balci enge Verbindung zum Netzwerk der Hisbollah hat: So sind Vorstandsmitglieder in Hisbollah-nahen Vereinen gewesen, die Mit-Administratorin der Social-Media-Seite Fatima Jammoul postete den Konterfei von Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah mit lobenden Worten. Der Verfassungsschutz muss endlich auch bei dieser Organisation durchgreifen, die bisher als Beispiel für "gelungene Integration" gefeiert wird, fordert Balci. "Ein Vereinsverbot kann Strukturen zerschlagen. Es beantwortet noch nicht die Frage, wer die Kinder schützt, die in ihnen aufwachsen. Wer Integration auf Podien feiert, muss sich auch dafür interessieren, wie viel Freiheit hinter den Kulissen bleibt. Der Maßstab ist nicht das gemeinsame Foto. Der Maßstab ist das Kind, das ein Recht auf Freiheit und Würde hat."
Wenn jetzt schon die FAZ anfängt, Steuerungerechtigkeiten zu kritisieren, sollte die Bundesregierung vielleicht noch mal nachdenken. Konkret geht es um den Fall Mathias Döpfner, dem die Verlegerin Friede Springer 2020 ein Milliarden-Aktienpaket geschenkt hatte. Durch Ausnutzung eines Schlupflochs konnte Döpfner die eigentlich fällige halbe Milliarde Schenkungssteuer umgehen. "Gesetzgeber, die so etwas zulassen, die Verschonung eines Multimillionärs, sind töricht oder interessiert", kritisiert in der FAZ Jürgen Kaube. "Mindestens so fragwürdig sind Gesetzgeber, die sich nach Bekanntwerden solcher Vorgänge nicht schleunigst bemühen, die Lücken zu schließen. Wenn jetzt zu hören war, man müsse sich 'genau anschauen', ob die Prüfung des Verschonungsbedarfs in ihrer gegenwärtigen Form 'noch zu gerechten Ergebnissen führt', streift das - noch! - die Komödie. Der Freibetrag für normal Sterbliche, die nicht mit dem Schenkenden verwandt sind, liegt derzeit bei 20.000 Euro. Selbst unter Ehegatten werden bei einer Schenkung von einer Million Euro Steuern in Höhe von 7,5 Prozent fällig. Es liegt auf der Hand, wie ungleich sachgrundlos besteuert wird. ... Der so entstehende Eindruck schreiender Ungerechtigkeit wird hingenommen, als sei die Begünstigung der hohen Vermögen das Schicksal."
In der taz findet Robert Misik die Kritik an Ausschreitungen am Rande der Schülerproteste zu trivial, um sich damit zu befassen. Reine Ablenkungsmanöver, meint er: "Was glaubt die heutige Mehrheitsgesellschaft eigentlich: Dass man die Leben der Jungen ruinieren kann, das Weltklima zerstören, die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben kann, dass man die Idee von einem eigenen Wohnraum in eine irreale Fantasie verwandeln kann? Dass man alle auf Dauer mit der Peitsche der Prekarität gefügig halten kann und sie schön den Rücken krümmen und einen Knicks machen? Glaubt sie das wirklich? ... Nicht die Proteste sind radikal, sondern die Verhältnisse, gegen die sie sich wenden. Radikal ist die skrupellose Schurkerei, mit der die Wichtigtuer, Gutvernetzten, die Tech-Oligarchen und die besonders gut organisierte Kriminalität der Geldsäcke die Welt ruinieren und den Jungen die Zukunft stehlen."
Die jetzigen Protestbewegungen der Gen Z sind transnational zu betrachten, auch wenn sie in allen Ländern eine unterschiedliche Schlagkraft entwickeln, meint der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar im Interview mit der FR. Als Auslöser diagnostiziert er "vor allem eine große Frustration und ein tiefes Misstrauen gegenüber denjenigen, die das politische Heft in der Hand haben. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für sehr viele Länder auf der Welt gerade. Die Protestwelle ist ein globales Phänomen. Der Soziologe Georg Simmel schrieb schon 1908, dass das Vertrauen eine der wichtigsten Kräfte innerhalb der Gesellschaft sei. Mangelndes Vertrauen ist der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen Proteste, sei es in Indien oder Albanien, in Frankreich, Serbien oder auch in Deutschland." Durch diesen Vertrauensverlust wird sich das Parteiensystem weiter umstrukturieren, denkt Kraushaar, warnt aber davor, "das mit einem Zulauf von extremistischen Strömungen in der Gesellschaft gleichzusetzen".
Die Biografie von Chemiker Joachim Sauer geht stark durch die Decke - möglicherweise auch eine Altersfrage. Gustav Seibt möchte in der SZ darin eine Sehnsucht nach Sauers Frau, Angela Merkel, erkennen, die einen Regierungsstil pflegte, bei dem sie zwar wenig gehandelt hat, aber zumindest Ruhe verbreitete. "Merkel lebte und regierte weiter, als wenn von nichts die Rede wäre, und das tut sie im Grunde bis heute. Helmut Schmidt nannte sich den leitenden Angestellten der Bundesrepublik, doch diese Bescheidenheitsgeste zitierte Friedrich den Großen, der vom premier serviteur de l'état sprach. Danach wurde der glänzende Redner Schmidt öffentliches Orakel und Staatsmanndarsteller, dem die Leute ebenso zujubelten wie jetzt der pensionierten Bürgeramtsleiterin Merkel, die mit dem Terminmangel im Amt nichts mehr zu tun hat. Das Rätselhafte dieses Jubels wie des Professor-Sauer-Erfolgs spiegelt nur uns, das Publikum (oder eine seiner Hälften), unsere ungeheuren Ruhebedürfnisse, unsere tiefe Sehnsucht nach Freiheit von der Politik, dieses guilty pleasure der Demokratie."
Buch zur Debatte
Eins hilft beim Thema Gewalt gegen Frauen jedenfalls nicht: Männer zu beschämen, meint im Interview mit der taz die Autorin Sophia Fritz: "Wir können Männer nicht in den Feminismus reinmobben", sagt sie und plädiert dafür, "die Opferbrille abzulegen", mehr Mitgefühl mit Männern zu haben und Geschlechterzuschreibungen zu vermeiden: "Geschlechterzuschreibungen bedeuten immer Einschränkung, darauf weißt etwa der Männlichkeitsforscher Kim Posster hin. Damit ich als Mann gelesen werde, darf ich nicht als Frau gelesen werden. Das heißt, ich muss mich permanent einschränken - emotional, physisch. Gegen solche Einschränkungen kämpfen Feministinnen seit Jahrzehnten, der Spalt für Flinta* hat sich dadurch ein wenig geöffnet, Frauen können heute zum Beispiel Hosen tragen, ohne dass unsere Weiblichkeit infrage gestellt wird. Männer haben sich das leider noch nicht kollektiv erkämpft."
Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) will das Strafrecht bei Femiziden verschärfen, obwohl sie sich davon keine Wirkung verspricht. Warum also? Weil diese Maßnahme für die Bundesregierung kostenlos ist, meint Ronen Steinke in der SZ. "Viel wichtiger ist das, worüber die drei Regierungsmitglieder auffällig wenig sprachen. An der wirklich miserablen Ausstattung von Frauenhäusern hierzulande nämlich wird sich vorerst wenig ändern. In Deutschland gibt es kaum eine Stadt, in der diese Zufluchtsorte für geprügelte oder bedrohte Frauen und deren Kinder nicht derart überfüllt sind, dass sie Betroffene abweisen müssen. Das ist nicht nur blamabel, es ist skandalös."
Die Philosophin und Psychologin Sabine Prokhoris hat in Frankreich ein Buch veröffentlicht, in welchem sie bezweifelt, dass "Gisèle Pelicot Opfer der Taten ihres früheren Mannes war", berichtet Oliver Meiler in der SZ. Zu Werbezwecken hat ihr Verlag Tinbad Nacktfotos von Pelicot an die Lesefahnen geheftet. "Die Verlagschefin von Tinbad argumentiert in einem Austausch mit dem Canard, man habe damit 'Lust auf die Lektüre' machen wollen. Außerdem sollten die Bilder zeigen, schreibt Christelle Mercier weiter, dass Gisèle Pelicot 'weder eine Heilige noch makellos' sei. Ihr Verlag habe die Bilder nicht breit gestreut, sondern 'privat, zur Information'. Nun, sie gingen an etliche Medien. Als die Empörung darüber groß wurde, räumte Tinbad auf seiner Webseite ein, dass die Kommunikation 'unglücklich' gewesen sei. (...) Gisèle Pelicot wird sich jetzt vor Gericht gegen den Verlag wehren. Auch die taz berichtet darüber.
Unbedingt lesenswert: Eine Reportage in der taz von Mirja Vogel über die Folgen des Bürgerkriegs im Sudan (mehr auch in unserer Magazinrundschau), der jetzt schon fast vier Jahre dauert: "'Frauen und Mädchen im Sudan haben unvorstellbare Gräueltaten erlebt, von denen einige als Kriegsverbrechen gelten', schreiben auch die Vereinten Nationen in einem Bericht vom April dieses Jahres. 'Sexualisierte Gewalt wird gezielt als Mittel der Kriegsführung eingesetzt - um Angst zu verbreiten, Gemeinschaften zu destabilisieren und Kontrolle auszuüben.' Eine Autostunde entfernt, im Iridimi-Flüchtlingscamp, zeigt die 27-jährige Maymauna ihre Hütte, provisorisch erbaut mit Plastikplanen. Ihr zwei Jahre alter Sohn liegt auf dem Boden. Der Junge kann seine Gliedmaßen nicht mehr bewegen und seinen Kopf nicht eigenständig halten. Wenn Maymauna ihre unterstützenden Hände von seinem Nacken nimmt, fällt sein Genick wie Gummi unkontrolliert zu allen Seiten. Seine Mutter sagt, ihr zuvor gesunder Sohn sei nach dem Artilleriebeschuss in Darfur so stark traumatisiert, dass sich sein kleiner Körper seitdem nicht mehr bewegen könne. Die Familie besuchte zwei verschiedene Ärzte, aber keiner kann der Mutter helfen. Um den Jungen einen Spezialisten vorzustellen, fehlen die Mittel und Möglichkeiten."
Außerdem stellt die taz drei Frauen vor - eine Iranerin, eine Israelin und eine Palästinenserin - die die Unterdrückung von Frauen in ihren Gesellschaften kritisieren: Und immer spielt Religion dabei eine Hauptrolle.
Integration? Welche Integration, fragt in der Welt Güner Balci und zeigt auf den Berliner Verein M.A.H.D.I. e. V., der sich weltoffen gibt, aber laut Balci enge Verbindung zum Netzwerk der Hisbollah hat: So sind Vorstandsmitglieder in Hisbollah-nahen Vereinen gewesen, die Mit-Administratorin der Social-Media-Seite Fatima Jammoul postete den Konterfei von Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah mit lobenden Worten. Der Verfassungsschutz muss endlich auch bei dieser Organisation durchgreifen, die bisher als Beispiel für "gelungene Integration" gefeiert wird, fordert Balci. "Ein Vereinsverbot kann Strukturen zerschlagen. Es beantwortet noch nicht die Frage, wer die Kinder schützt, die in ihnen aufwachsen. Wer Integration auf Podien feiert, muss sich auch dafür interessieren, wie viel Freiheit hinter den Kulissen bleibt. Der Maßstab ist nicht das gemeinsame Foto. Der Maßstab ist das Kind, das ein Recht auf Freiheit und Würde hat."
Wenn jetzt schon die FAZ anfängt, Steuerungerechtigkeiten zu kritisieren, sollte die Bundesregierung vielleicht noch mal nachdenken. Konkret geht es um den Fall Mathias Döpfner, dem die Verlegerin Friede Springer 2020 ein Milliarden-Aktienpaket geschenkt hatte. Durch Ausnutzung eines Schlupflochs konnte Döpfner die eigentlich fällige halbe Milliarde Schenkungssteuer umgehen. "Gesetzgeber, die so etwas zulassen, die Verschonung eines Multimillionärs, sind töricht oder interessiert", kritisiert in der FAZ Jürgen Kaube. "Mindestens so fragwürdig sind Gesetzgeber, die sich nach Bekanntwerden solcher Vorgänge nicht schleunigst bemühen, die Lücken zu schließen. Wenn jetzt zu hören war, man müsse sich 'genau anschauen', ob die Prüfung des Verschonungsbedarfs in ihrer gegenwärtigen Form 'noch zu gerechten Ergebnissen führt', streift das - noch! - die Komödie. Der Freibetrag für normal Sterbliche, die nicht mit dem Schenkenden verwandt sind, liegt derzeit bei 20.000 Euro. Selbst unter Ehegatten werden bei einer Schenkung von einer Million Euro Steuern in Höhe von 7,5 Prozent fällig. Es liegt auf der Hand, wie ungleich sachgrundlos besteuert wird. ... Der so entstehende Eindruck schreiender Ungerechtigkeit wird hingenommen, als sei die Begünstigung der hohen Vermögen das Schicksal."
In der taz findet Robert Misik die Kritik an Ausschreitungen am Rande der Schülerproteste zu trivial, um sich damit zu befassen. Reine Ablenkungsmanöver, meint er: "Was glaubt die heutige Mehrheitsgesellschaft eigentlich: Dass man die Leben der Jungen ruinieren kann, das Weltklima zerstören, die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben kann, dass man die Idee von einem eigenen Wohnraum in eine irreale Fantasie verwandeln kann? Dass man alle auf Dauer mit der Peitsche der Prekarität gefügig halten kann und sie schön den Rücken krümmen und einen Knicks machen? Glaubt sie das wirklich? ... Nicht die Proteste sind radikal, sondern die Verhältnisse, gegen die sie sich wenden. Radikal ist die skrupellose Schurkerei, mit der die Wichtigtuer, Gutvernetzten, die Tech-Oligarchen und die besonders gut organisierte Kriminalität der Geldsäcke die Welt ruinieren und den Jungen die Zukunft stehlen."
Die jetzigen Protestbewegungen der Gen Z sind transnational zu betrachten, auch wenn sie in allen Ländern eine unterschiedliche Schlagkraft entwickeln, meint der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar im Interview mit der FR. Als Auslöser diagnostiziert er "vor allem eine große Frustration und ein tiefes Misstrauen gegenüber denjenigen, die das politische Heft in der Hand haben. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für sehr viele Länder auf der Welt gerade. Die Protestwelle ist ein globales Phänomen. Der Soziologe Georg Simmel schrieb schon 1908, dass das Vertrauen eine der wichtigsten Kräfte innerhalb der Gesellschaft sei. Mangelndes Vertrauen ist der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen Proteste, sei es in Indien oder Albanien, in Frankreich, Serbien oder auch in Deutschland." Durch diesen Vertrauensverlust wird sich das Parteiensystem weiter umstrukturieren, denkt Kraushaar, warnt aber davor, "das mit einem Zulauf von extremistischen Strömungen in der Gesellschaft gleichzusetzen".
Die Biografie von Chemiker Joachim Sauer geht stark durch die Decke - möglicherweise auch eine Altersfrage. Gustav Seibt möchte in der SZ darin eine Sehnsucht nach Sauers Frau, Angela Merkel, erkennen, die einen Regierungsstil pflegte, bei dem sie zwar wenig gehandelt hat, aber zumindest Ruhe verbreitete. "Merkel lebte und regierte weiter, als wenn von nichts die Rede wäre, und das tut sie im Grunde bis heute. Helmut Schmidt nannte sich den leitenden Angestellten der Bundesrepublik, doch diese Bescheidenheitsgeste zitierte Friedrich den Großen, der vom premier serviteur de l'état sprach. Danach wurde der glänzende Redner Schmidt öffentliches Orakel und Staatsmanndarsteller, dem die Leute ebenso zujubelten wie jetzt der pensionierten Bürgeramtsleiterin Merkel, die mit dem Terminmangel im Amt nichts mehr zu tun hat. Das Rätselhafte dieses Jubels wie des Professor-Sauer-Erfolgs spiegelt nur uns, das Publikum (oder eine seiner Hälften), unsere ungeheuren Ruhebedürfnisse, unsere tiefe Sehnsucht nach Freiheit von der Politik, dieses guilty pleasure der Demokratie."
Europa
Das ukrainische Verteidigungsministerium hat Anfang 2026 das Ziel ausgegeben, "jeden Monat 50.000 russische Invasoren zu eliminieren", konstatiert der ukrainische Schriftsteller Sergei Gerasimow in der NZZ. Im Oktober waren es 54.400. Elon Musk rief unlängst dazu auf, Mitleid mit den wehrpflichtigen, russischen "Kindern" zu haben. Gerasimow lehnt das ab: "Selbst wenn einige dieser 'Kinder' wirklich nie um ihre Meinung gefragt wurden, haben sie sich schuldig gemacht. Vor die Wahl gestellt, aufrecht zu sterben oder auf den Knien zu leben, haben sie sich für Letzteres entschieden. Sie tragen Verantwortung dafür, lieber in einem fremden Land zu sterben, als für das Wohl des eigenen zu kämpfen. Das strategische Ziel also wäre erreicht. Der neue Verteidigungsminister sollte nun neue Ziele festlegen - zum Beispiel die Ausschaltung von 100.000 Besetzern pro Monat. ... Der Schneeball des Todes rollt weiter und wächst und wächst."
Geschichte
Im Streit um die Darstellung der Deportation der Juden von Rhodos in der Ausstellung "Umstrittene Verwandtschaft - Koloniale und nationalsozialistische Gewalt" im DHM (unsere Resümees hier und hier), antwortet heute in der FAZ Götz Aly auf Stephan Malinowski, der ihm vorgeworfen hatte, über den "zweckrationalen" Gründen für die Deportation die ideologischen Gründe zu ignorieren, und wirft ihm mangelnde Quellenkritik vor.
Politik
Der wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetretene Chef von Nvidia, Jensen Huang, wurde wieder installiert, berichtet in der FAZ Frauke Steffens, und gleich von Donald Trump beglückwünscht, der eine Fotomontage verbreitete, auf der Huang einen roten BH am ausgestreckten Arm wie eine Trophäe in die Luft hält, was an das Foto von Donald Trumps gereckter Faust nach dem Attentat in Butler erinnern soll. Boys will be boys, in Trumps Fotomontage hingegen "war von der handelnden Frau nur noch ein Stück Unterwäsche übrig. Die amerikanischen Medien loten derweil die Größe des Schadens aus. Im Magazin Foreign Policy ist vom 'größten nationalen Sicherheitsskandal der amerikanischen Geschichte' die Rede. Das New York Magazine titelt angesichts der moralischen Implikationen lakonisch: 'Nothing Matters', nun sei wohl alles egal. ... Huang, der Hardware und Software für eine Technologie verkauft, die Menschen eines Tages angeblich überflüssig machen könnte, soll selbst nun also unersetzlich sein."
Jensen Huang ist zurück, die Märkte beruhigen sich wieder - scheinbar kann nur er den KI-Hype an der Börse aufrechterhalten und musste deshalb zurückkommen, schreibt Philipp Bovermann in der SZ. Huang verwob Nvidia mit mehreren großen und kleinen KI-Unternehmen auf schicksalshafte Weise, "insgesamt 700 Milliarden Dollar sollen dabei im Kreis geflossen sein. Solche Geldvermehrungsmaschinen waren ein wesentlicher Faktor für den Weltfinanzcrash 2008. Sie treiben heute wieder all jenen den Schweiß auf die Stirn, die damals schon geboren und zurechnungsfähig waren und seither nicht genug Ketamin konsumiert haben, um vergessen zu haben, wie schnell magisches Geld auch wieder magisch verschwinden kann. (...) Aber was sollen sie machen? Die Branche braucht Huang und sein Versprechen von Normalität. Trump braucht die Branche. Sie alle hängen von ihm ab. Er hängt von niemandem ab, konnte nur an sich selbst scheitern. Was er konsequenterweise dann auch getan hat." Und mal sehen, wie lange es bis zum nächsten Mal braucht.
Jensen Huang ist zurück, die Märkte beruhigen sich wieder - scheinbar kann nur er den KI-Hype an der Börse aufrechterhalten und musste deshalb zurückkommen, schreibt Philipp Bovermann in der SZ. Huang verwob Nvidia mit mehreren großen und kleinen KI-Unternehmen auf schicksalshafte Weise, "insgesamt 700 Milliarden Dollar sollen dabei im Kreis geflossen sein. Solche Geldvermehrungsmaschinen waren ein wesentlicher Faktor für den Weltfinanzcrash 2008. Sie treiben heute wieder all jenen den Schweiß auf die Stirn, die damals schon geboren und zurechnungsfähig waren und seither nicht genug Ketamin konsumiert haben, um vergessen zu haben, wie schnell magisches Geld auch wieder magisch verschwinden kann. (...) Aber was sollen sie machen? Die Branche braucht Huang und sein Versprechen von Normalität. Trump braucht die Branche. Sie alle hängen von ihm ab. Er hängt von niemandem ab, konnte nur an sich selbst scheitern. Was er konsequenterweise dann auch getan hat." Und mal sehen, wie lange es bis zum nächsten Mal braucht.
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