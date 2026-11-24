Digitalisierung

Die Menschheit lässt sich ihre größten mathematischen Probleme jetzt von der Künstlichen Intelligenz lösen. Ein Prompt bei Chat GPT, und die Sache ist geritzt. So jetzt auch die "Riemannsche Vermutung", eines von vielen jüngst gelösten Probleme. Ulf von Rauchhaupt versucht es in der FAZ verständlich zu machen: "Die Zeta-Funktion hat unendlich viele komplexe Nullstellen, und Bernhard Riemann vermutete 1859, dass sie alle auf einer Geraden liegen. Ob sie das tun oder nicht, sagt etwas über die Verteilung der Primzahlen aus. Deren Abstände voneinander folgen keiner bekannten Formel, aber immer weiter draußen auf dem Zahlenstrahl werden sie immer seltener. Dieses Absinken der Wahrscheinlichkeit, auf Primzahlen zu treffen, erfolgt selbst regulär für beliebig große Primzahlen - aber nur, wenn die Riemannsche Vermutung gilt. Daran, dass sie gilt, hängen heute Hunderte anderer mathematischer Einsichten, und das Resultat des von Open AI Anfang Oktober vorgelegten Beweises war der größte Fortschritt in dieser Frage seit fünfzig Jahren."



FAZ-Autor und Apple-Boy Niklas Maak hatte Probleme mit dem unseriösen Internetdienst "Wetransfer" und zwecks Kündigung eines aufgedrängten Vertrags schnell die Apple-Hotline angerufen um festzustellen, dass der KI-Chatbot dort mit bayerischem Akzent spricht. Bayrisch sei nämlich der beliebteste Akzent in Deutschland: "Der Skandal, dass Menschen weggespart werden, wird kaschiert dadurch, dass die Technologie sich ein besonders menschelndes, nostalgisch-sentimentales Menschsein überzieht wie ein Kostüm. Die Aura des Authentischen wird so allerdings zum Indiz des Simulacrums."