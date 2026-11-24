9punkt - Die Debattenrundschau
Viele komplexe Nullstellen
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
Europa
Heute entscheidet sich, ob in Berlin eine Rot-Grün-Rote Koalition zustande kommt. Im Tagesspiegel geben Robert Kiesel und Anna Thewalt einen Überblick über die Situation. Entscheidend ist, ob der Antrag der Linken, die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion auszuschließen, eine Zweidrittelmehrheit finden wird: "Ausschlaggebend für das eigene Stimmverhalten scheinen bei vielen Abgeordneten weniger die inhaltlichen Aussagen Emdes zu Israel und zum Nahostkonflikt, für die sie öffentlich so schwer in der Kritik steht, sondern ihr Vorgehen. Die von allen 44 Mitgliedern der Fraktion unterzeichnete gemeinsame Fraktionserklärung gegen Antisemitismus erst mitzutragen, um sie dann zwei Tage später öffentlichkeitswirksam zu widerrufen, habe bei vielen das Vertrauen in eine professionell-konstruktive Arbeitsauffassung Emdes zerstört, hieß es. Von einem 'Vertrauensbruch' ist die Rede." Für "die Führung der Linken in Fraktion und Partei um Elif Eralp, Tobias Schule, Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer wäre es ein Desaster, sollte der Antrag auf einen Ausschluss von Emde nicht die erwartete Mehrheit erhalten."
Dass es in der Linkspartei in der Breite keine Sympathie für Emdes Israel-Positionen gibt, lässt sich allerdings nicht behaupten, stellt Michael Thaidigsmann in der Jüdischen Allgemeinen fest. "So durfte Emde beim Landesparteitag der hessischen Linken, der nicht weit von Kassel entfernt in Eschwege tagte, eine Videobotschaft an die Delegierten übermitteln. Forderungen nach ihrem Fraktionsausschluss, sagte sie darin, basierten auf 'Lügen, Hetze und Tricksereien' und seien in Wahrheit eine Reaktion des 'kapitalistisch-imperialistischen Establishments' auf den Wahlerfolg ihrer Partei in Berlin. Ihr Grußwort an die hessischen Genossen endete Emde mit dem Aufruf 'Yalla, yalla Klassenkampf, Freiheit für Palästina!'"
Im Land Hamburg verhinderte der rot-grüne Senat einen Untersuchungsausschuss zum NSU. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatten den 31-jährigen Süleyman Taşköprü umgebracht. Die Polizei ermittelte gegen seine Familie und nahm Hinweise auf deutsche Täter nicht ernst. Statt eines Untersuchungsausschusses setzte man eine "Forschungsgruppe" ein, die aber von der Bundesanwaltschaft die Akten nicht bekam. Andreas Speit und Jan Kahlcke befragen jetzt für die taz-Nord die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, warum man eigentlich keinen Untersuchungsausschuss will. Sie laviert: "Ich bin nicht dagegen. Kann man machen. Aber es ist eben ein politisches Instrument. Wenn das Forschungsprojekt neue Zusammenhänge herstellt, die nahelegen, dass ein Parlament mit seinen Instrumenten dann noch mal nacharbeitet, weil es um politische Verantwortlichkeiten geht, über die vorher keiner nachgedacht hat, dann ist wohl zwangsläufig, dass so etwas noch stattfindet."
Digitalisierung
FAZ-Autor und Apple-Boy Niklas Maak hatte Probleme mit dem unseriösen Internetdienst "Wetransfer" und zwecks Kündigung eines aufgedrängten Vertrags schnell die Apple-Hotline angerufen um festzustellen, dass der KI-Chatbot dort mit bayerischem Akzent spricht. Bayrisch sei nämlich der beliebteste Akzent in Deutschland: "Der Skandal, dass Menschen weggespart werden, wird kaschiert dadurch, dass die Technologie sich ein besonders menschelndes, nostalgisch-sentimentales Menschsein überzieht wie ein Kostüm. Die Aura des Authentischen wird so allerdings zum Indiz des Simulacrums."
Religion
Matthias Messmer erklärt in der NZZ, wie die chinesische Regierung religiöse Minderheiten in China unterdrückt. Vor allem Muslime sind betroffen: "Seit langem werfen internationale Menschenrechtsorganisationen Peking vor, die Religionsfreiheit von Christen, Tibetern und Muslimen zu bedrohen. So werde etwa unter dem Deckmantel der 'Sinisierung des Islams' die kulturelle, religiöse und ethnische Identität muslimischer Minderheiten systematisch unterdrückt. Im Falle der Verfolgung der Uiguren sprach der Bericht des Uno-Hochkommissariats für Menschenrechte aus dem Jahr 2022 von Folter, Zwangssterilisationen und -abtreibungen, sexueller Gewalt und Zwangsarbeit. In vielen Fällen wurden das Tragen von Bärten oder Kopftüchern, das Fasten im Ramadan sowie der Besitz von Koranen stark eingeschränkt. Zudem wird China vorgeworfen, typisch islamische Merkmale wie Kuppeln, Minarette oder arabische Schriftzüge massenhaft zu entfernen."
Politik
Diese Meldung zirkuliert seit gestern auf Twitter: Die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi hat 74 Peitschenhiebe erhalten, weil sie ohne Kopftuch gesungen hat:
Parastoo Ahmadi kann heute nicht singen, doch ihr Konzert bleibt im Netz. Es hat bereits über 3,3 Millionen Aufrufe auf YouTube. Die iranische Sängerin nahm es ohne Publikum in einer Karawanserei bei Ghom auf. Sie wolle für die Menschen singen, die sie liebt, schrieb sie dazu. Mutig und frei widersetzte sie sich dem Gesangsverbot und sang ohne das Kopftuch, das der herrschende Politische Islam den Frauen im Iran aufzwingt. Heute erhielt sie 74 Peitschenhiebe, wie der Anwalt Mostafa Nili mitteilte. Vier Mitwirkende wurden ebenfalls ausgepeitscht. Die iranisch-amerikanische Frauenrechtlerin Masih Alinejad schreibt dazu: "In der Islamischen Republik ist die Stimme einer Frau eine Gefahr für die Sittlichkeit, die Peitsche aber ist Regierungspolitik." ("In the Islamic Republic, a woman's voice is a threat to morality, but a whip is government policy.") Wir sind in Gedanken bei Parastoo Ahmadi und ihren vier Mitstreitern. Hören Sie ihr zu: https://t.co/g4JF7HRK6M- AK Polis | Arbeitskreis Politischer Islam (@AK_Polis) November 23, 2026
Geschichte
Die Historiker Christian Goeschel und Daniel Hedinger haben ein Buch über das Münchner Abkommen von 1938 geschrieben, das im Sinne von Chamberlains Appeasement-Politik die Abtretung des Sudetenlandes von der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich besiegelte. Wir können für heute einige Lehren aus dieser historischen Episode ziehen, erklärt Goeschel im FR-Interview: "Natürlich unterscheidet sich die damalige Konfliktlage von der heutigen. Geschichte wiederholt sich niemals eins zu eins. Daraus aber zu folgern, dass historische Vergleiche zwischen 1938 und heute unzulässig seien, halte ich für verkürzt. Wir sehen heute wie damals, wie aggressive und expansive Staaten versuchen, das Recht des Stärkeren durchzusetzen und eine regelbasierte Weltordnung zu zerstören. Das Einknicken vor einem Tyrannen, vor einem Diktator, hatte damals katastrophale Folgen. Daraus ergibt sich die Frage, wie wir als westliche Demokratien heute mit expansiven Staaten wie Russland oder China umgehen."
Kulturpolitik
In der Nürnberger Kulturszene geht es handfester zu. "Die Nürnberger Kulturszene ist auf den Barrikaden", berichtet Hannes Hintermeier in der FAZ. Schlimme Zustände dort. Die Stadt muss sparen. "Auf der Kultur-Streichliste stehen drei Kulturläden, außerdem sollen das Klassik Open Air und das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne nur noch alle zwei Jahre stattfinden."