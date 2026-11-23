Europa In Deutschland gibt es kaum noch ein Sensorium für französische Debatten (und umgekehrt ist es ebenso). Um so wichtiger, dass die Frankreichkorrespondentin der FAZ Michaela Wiegel endlich mal die deutschfeindlichen Äußerungen des linksextremen Populisten Jean-Luc Mélenchon aufgreift - er attackiert unter anderem die deutsche Wiederaufrüstung angesichts der Bedrohung von Putin. "Mélenchons Deutschlandkritik reicht bis zur Wiedervereinigung zurück. Es wäre für Frankreich noch heute besser, zwei Deutschlands und nicht eines zu haben, so seine Überzeugung. Bis heute entlarvt er sich als Ewiggestriger, der der DDR nachtrauert. Er droht damit, den strategischen Dialog mit der Bundesregierung zur nuklearen Abschreckung zu beenden. Seine Partei hege grundsätzlich Zweifel daran, sich für Deutschland zu opfern, schrieb er in einem seiner Blogeinträge. Aus der NATO will er austreten, so schnell es geht. Deutschland hält er vor, sich wie ein amerikanischer Vasall zu verhalten." Eine deutschfeindliche Agenda hat übrigens auch Marine Le Pen, so Wiegel, nur hält sie sich im Wahlkampf wie in vielen anderen Fragen geschickt zurück.



Artur Weigandt schaut sich für die FAZ zwei Dokumentarfilme des russischen Staatssenders RT an, die beide die Schülerproteste in Europa in den Blick nehmen. Im Dokumentarfilm "Confrontation - Europeans Say No" leitet der frühere Berliner DKP-Chef Stefan Natke als Erzähler durch die Propaganda-Show. "Berlin, März 2026: Jugendliche tragen ein Transparent mit der Aufschrift 'Zu jung für Handys, aber alt genug für Wehrpflicht'. Was das - angeblich - zu bedeuten habe, erklären nicht die Jugendlichen selbst, das übernimmt der Erzähler Natke. In 'Wehrmacht' stecke das Wort 'wehren', sagt er, obwohl die deutsche Armee selbst angegriffen habe. 'Heute ist es dieselbe Geschichte', sagt er. Dann sehen wir eine Sowjetfahne. Die Gleichung steht: Bundeswehr gleich Wehrmacht, Wehrpflichtgegner gleich Rote Armee. Getragen würden die Demonstrationen 'vor allem von der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend', sagt Natke. Die SDAJ, Jugendorganisation seiner Partei, ist beteiligt." Archiv: Europa Stichwörter: Französische Präsidentschaftswahlen 2027, Russische Propaganda nach oben

Ideen messianischen Heilsversprechen in der Politik auseinander. Im SZ-Interview erklären die Gründungsdirektoren Barbara Schmitz und Christian Wehr, warum der Messianismus heute wieder Auftrieb hat und welche verschiedene er haben kann. "Politisch enorm virulent" und neuartig ist zum Beispiel der "ökonomische Messianismus", so Wehr: "Eines der derzeit mächtigsten Beispiele ist die Verbindung messianischer Konzepte mit wirtschaftlichen Heilsversprechen. Bei Jair Bolsonaro in Brasilien oder Javier Milei in Argentinien haben wir eine Verknüpfung gesehen, die vor ein paar Jahrzehnten fast undenkbar war: die Personalunion von politischem Protagonisten und Unternehmer. Diese Figuren verbinden wirtschaftliche Heilsversprechen untrennbar mit religiöser Selbstinszenierung. (...) Das radikalliberale Unternehmertum von einem der weltweit erfolgreichsten Ökonomen verbindet sich mit dieser alttestamentlich messianischen Selbstkonstruktion als jemand, der das Böse aufhält." Das neue Käthe-Hamburger-Kolleg für Studien zum Messianismus setzt sich mitin der Politik auseinander. Im-Interview erklären die Gründungsdirektorenund, warum der Messianismus heute wieder Auftrieb hat und welche verschiedene er haben kann. "Politisch enorm virulent" und neuartig ist zum Beispiel der "ökonomische Messianismus", so Wehr: "Eines der derzeit mächtigsten Beispiele ist die Verbindung messianischer Konzepte mit. Bei Jair Bolsonaro in Brasilien oder Javier Milei in Argentinien haben wir eine Verknüpfung gesehen, die vor ein paar Jahrzehnten fast undenkbar war: die Personalunion von politischem Protagonisten und Unternehmer. Diese Figuren verbinden wirtschaftliche Heilsversprechen untrennbar mit religiöser Selbstinszenierung. (...) Das radikalliberale Unternehmertum von einem der weltweit erfolgreichsten Ökonomen verbindet sich mit dieser alttestamentlich messianischen Selbstkonstruktion als jemand, der das Böse aufhält." Archiv: Ideen Stichwörter: Messianisches Denken, Bolsonaro, Jair, Milei, Javier nach oben

Geschichte Bestellen Sie bei eichendorff21! Hamburg ist die Stadt, deren Geschichte am engsten mit der des deutschen Kolonialismus verbunden ist. Hier gab es aber auch schon sehr früh antikoloniale Bewegungen, taz, der sich auf das Buch "Schwarz und weiß - im Kampf vereint? - Antikolonialismus in Hamburg 1918-1933" von Gisela Ewe bezieht. Teilweise ging dieser Antikolonialismus von der Frauenbewegung aus, so Tesfai: "Die 'Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit' (IFFF) sah sich als konsequent pazifistisch und lehnte auch den Kolonialismus ab - besonders ihre Hamburger Ortsgruppe. Deren prägendste Persönlichkeit ist Magda Hoppstock-Huth. Sie kommt aus einem bürgerlichen Hamburger Haushalt, ihr Vater erzieht sie pazifistisch. Nachdem Hoppstock-Huth Lehrerin geworden ist, heiratet sie einen Amtsrichter. Das Paar lebt in einem wohlhabenden Viertel unweit der Alster. Ihren Beruf übt sie danach nicht mehr aus, den Großteil ihrer Zeit nutzt sie für die Frauenliga. Hoppstock-Huth gilt als Verfasserin des ersten dezidiert antikolonialen Flugblatts, das die Organisation ab 1928 verbreitete, mit dem Titel 'Nie wieder Kolonien'." Hoppstock-Huth war später im Widerstand. "Der Todesstrafe entgeht sie nur durch den Einmarsch der britischen Armee."



Der Historiker Kai Struve kommt auf einer ganzen Seite in der FAZ auf den immer noch heftig rumorenden Geschichtsstreit zwischen Polen und der Ukraine zurück, der auch die polnische Solidarität im aktuellen Ukraine-Krieg überschattet und in Frage stellt. Zurecht werfen die Polen den Ukrainern vor, die ukrainische Nationalbewegung unter Andrij Melnyk und Stepan Bandera und die Ukrainische Aufstandsarmee zu idealisieren. Als sich eine Niederlage Hitlers abzeichnete, setzte die "Ukrainische Aufstandsarmee" (UPA) einen Völkermord gegen die Polen in der Region Wolhynien in Gang: "Zu diesem Zeitpunkt hatten die deutschen Kräfte bereits die Kontrolle über beträchtliche Teile Wolhyniens an die UPA verloren. Es wird geschätzt, dass den Morden in Wolhynien im Jahr 1943 zwischen 40.000 und 60.000 Polen zum Opfer fielen. Zu den Voraussetzungen dafür gehörte, dass viele der zur UPA übergelaufenen Polizisten bereits Erfahrung im Massenmord hatten. Sie waren, meist in Hilfsfunktionen, bei den Erschießungen von mehr als 200.000 Juden in Wolhynien durch deutsche Polizeikräfte eingesetzt worden." Die Sache wurde durch den Partisanenkrieg, der der Aufteilung Europas nach 1945 folgte, und durch die nachfolgende Geschichtspolitik der Sowjets nicht gerade besser gemacht, so Struve. Diese unglaublich chaotische und finstere Geschichte verlangt "komplexere erinnerungskulturelle Antworten, als dies für die mittel- und westeuropäische Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts meist der Fall ist", schließt Struve. ist die Stadt, deren Geschichte am engsten mit der des deutschen Kolonialismus verbunden ist. Hier gab es aber auch schon sehr früh erzählt Johannes Tesfai in der, der sich auf das Buch "Schwarz und weiß - im Kampf vereint? - Antikolonialismus in Hamburg 1918-1933" vonbezieht. Teilweise ging dieser Antikolonialismus von der Frauenbewegung aus, so Tesfai: "Die 'Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit' (IFFF) sah sich als konsequent pazifistisch und lehnte auch den Kolonialismus ab - besonders ihre Hamburger Ortsgruppe. Deren prägendste Persönlichkeit ist. Sie kommt aus einem bürgerlichen Hamburger Haushalt, ihr Vater erzieht sie pazifistisch. Nachdem Hoppstock-Huth Lehrerin geworden ist, heiratet sie einen Amtsrichter. Das Paar lebt in einem wohlhabenden Viertel unweit der Alster. Ihren Beruf übt sie danach nicht mehr aus, den Großteil ihrer Zeit nutzt sie für die Frauenliga. Hoppstock-Huth gilt als Verfasserin des, das die Organisation ab 1928 verbreitete, mit dem Titel 'Nie wieder Kolonien'." Hoppstock-Huth war später im Widerstand. "Der Todesstrafe entgeht sie nur durch den Einmarsch der britischen Armee."Der Historikerkommt auf einer ganzen Seite in derauf den immer noch heftig rumorenden Geschichtsstreit zwischenzurück, der auch die polnische Solidarität im aktuellen Ukraine-Krieg überschattet und in Frage stellt. Zurecht werfen die Polen den Ukrainern vor, die ukrainische Nationalbewegung unter Andrij Melnyk und Stepan Bandera und die Ukrainische Aufstandsarmee zu idealisieren. Als sich eine Niederlage Hitlers abzeichnete, setzte die "Ukrainische Aufstandsarmee" (UPA) einengegen die Polen in der Region Wolhynien in Gang: "Zu diesem Zeitpunkt hatten die deutschen Kräfte bereits die Kontrolle über beträchtliche Teile Wolhyniens an die UPA verloren. Es wird geschätzt, dass den Morden in Wolhynien im Jahr 1943 zwischenzum Opfer fielen. Zu den Voraussetzungen dafür gehörte, dass viele der zur UPA übergelaufenen Polizisten bereits Erfahrung im Massenmord hatten. Sie waren, meist in Hilfsfunktionen, bei den Erschießungen von mehr alsdurch deutsche Polizeikräfte eingesetzt worden." Die Sache wurde durch den Partisanenkrieg, der der Aufteilung Europas nach 1945 folgte, und durch die nachfolgendenicht gerade besser gemacht, so Struve. Diese unglaublich chaotische und finstere Geschichte verlangt "komplexere, als dies für die mittel- und westeuropäische Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts meist der Fall ist", schließt Struve. Archiv: Geschichte Stichwörter: Hoppstock-Huth, Magda, Frauenbewegung, Antikolonialismus, Hamburg, Polnisch-Ukrainischer Gechichtsstreit, Wolhynien, Ukrainische Aufstandsarmee, Bandera, Stepan nach oben

Politik "Rechte indigener Völker sind kein sozialer Zusatz zu erfolgreichem Naturschutz. Sie gehören zu dessen politischen Voraussetzungen", hält Johanes E. S. Wato, Doktorand an der International Graduate School of Oriental and Asian Studies, in der NZZ fest. Beispielhaft blickt er auf einen Konflikt, der seit Jahren im indonesisch verwalteten Teil der Insel Neuguinea zwischen Regierung und indigenen Gemeinschaften herrscht. Ein Streit zwischen "zwei Entwicklungsmodellen": "Das erste betrachtet den Wald als Vermögenswert, der in Produktion umgewandelt werden soll. Das zweite versteht ihn als Lebensgrundlage, deren wirtschaftlicher Wert von ihren sozialen, kulturellen und ökologischen Funktionen nicht zu trennen ist. Der Staat verfügt über Daten, Genehmigungen, Sicherheitsorgane und Zugang zu Kapital; indigene Gemeinschaften über lokales Wissen, historische Erinnerung und eine unmittelbare Abhängigkeit von ihrem Gebiet. Unter ungleichen Machtbedingungen setzt sich leichter durch, was sich in bürokratischen Kategorien messen lässt."



Alexander Schwarz, Jurist beim European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin, fordert im FR-Interview einen Haftbefehl gegen den Ex-Mossadchef David Barnea, der bald nach Berlin kommt. Er war verantwortlich für die Pager-Angriffe gegen Hisbollah-Terroristen im Libanon, bei denen auch Zivilisten getötet wurden: "Israel darf militärische Ziele angreifen, auch solche des bewaffneten Arms der Hisbollah. Aber die Hisbollah unterhält auch Schulen, Bildungseinrichtungen und medizinische Einrichtungen. Das Unterscheidungsgebot des humanitären Völkerrechts muss bei solchen Angriffen stets eingehalten werden." Archiv: Politik Stichwörter: Libanon, Israel, Naturschutz, Indigene, Regenwald, Mossad, Hisbollah nach oben

Medien taz schlägt eine neue Zählung der Opfer des 7. Oktober vor, 800, nicht 1.200, ist Michael Thaidigsmann in der Jüdischen Allgemeinen israelischen Sicherheitskräfte tätig waren, auch wenn sie "zuvor nicht in Kämpfe in Gaza verwickelt waren, sondern friedlich in ihren Betten lagen" (so Thaidigsmann). Thaidigsmann hat bei der Chefredakteurin der taz, Ulrike Winkelmann, nachgefragt, für die das so alles seine Richtigkeit hat und die ihm in einer Mail schreibt: "Beim Blick in mehrere einschlägige Quellen finde ich die Zahl 'rund/über 800 zivile Tote' gut dokumentiert, unter anderem im Bericht von Human Rights Watch mit Berufung wiederum auf AFP... Ohne nun die Recherchewege des Kollegen zu kennen, erscheint es mir doch recht plausibel, das Ausmaß des Verbrechens zu beschreiben, indem man auf die Zahl der gesichert zivilen Opfer abhebt - wohl wissend, dass jede Zählung anhand ihrer Kategorien angreifbar ist."



Der langjährige taz-Kolumnist und Buchautor Detlef Kuhlbrodt ist im Alter von 65 Jahren gestorben. taz-Mitgründer Michael Sontheimer freundlichen Melancholie durchzogen. Norddeutsch. Sie hatten einen eigenen Ton. Sie waren Feuilleton, das schwierigste Genre des Schreibens für Zeitungen." In der FR tazler: "Detlef Kuhlbrods Fähigkeit, im beiläufig Geschehenden das Existenzielle zu entdecken, hat ihn zu einem Großmeister der kleinen Form gemacht, seine Texte sind rare Ereignisse der Zartheit." Im Tagesspiegel schreibt Gerrit Bartels. Dieschlägt eineder Opfer des 7. Oktober vor,, ist Michael Thaidigsmann in der aufgefallen . Er bezieht sich auf einen Artikel Frederik Eikmanns', der über den Berlin-Besuch des ehemaligen Mossad-Chefs David Barnea in Berlin berichtete und dabei schrieb: "Barneas Amtszeit war geprägt vom brutalen Überfall der Hamas auf Israel mit rund 800 zivilen Opfern am 7. Oktober 2023 sowie den anschließenden Kriegen Israels gegen die Hamas, die Hisbollah und Iran." Eikmanns hat bei dieser Zahl offenbar alle Ermordeten herausgerechnet, die in irgendeiner Weise für dietätig waren, auch wenn sie "zuvor nicht in Kämpfe in Gaza verwickelt waren, sondernlagen" (so Thaidigsmann). Thaidigsmann hat bei der Chefredakteurin der, nachgefragt, für die das so alles seine Richtigkeit hat und die ihm in einer Mail schreibt: "Beim Blick in mehrere einschlägige Quellen finde ich die Zahl 'rund/über 800 zivile Tote' gut dokumentiert, unter anderem im Bericht von Human Rights Watch mit Berufung wiederum auf... Ohne nun die Recherchewege des Kollegen zu kennen, erscheint es mir doch recht plausibel, das Ausmaß des Verbrechens zu beschreiben, indem man auf die Zahl derOpfer abhebt - wohl wissend, dass jede Zählung anhand ihrer Kategorien angreifbar ist."Der langjährigeKolumnist und Buchautorist im Alter von 65 Jahren gestorben.Mitgründer Michael Sontheimer schreibt den Nachruf: "Was machte die Eigenheit und Qualität von Kuhlbrodts Texten aus? Sie waren zumeist kurz. Ihre Sprache war einfach. Sie hatten keine Pointen im klassischen Sinne; sie verzichteten auf Superlative und auf Wortwitze. Oft waren sie auch melancholisch, von einerdurchzogen. Norddeutsch. Sie hatten einen eigenen Ton. Sie waren, das schwierigste Genre des Schreibens für Zeitungen." In der schreibt Harry Nutt, auch ein ehemaligerler: "Detlef Kuhlbrods Fähigkeit, im beiläufig Geschehenden das Existenzielle zu entdecken, hat ihn zu einem Großmeister der kleinen Form gemacht, seine Texte sind rare." Imschreibt Gerrit Bartels. Archiv: Medien Stichwörter: Opferzahlen im Gaza-Krieg nach oben

Wissenschaft Der Literaturwissenschaftler Torsten Hoffmann hat sich für die FAZ die Mühe gemacht, das Buch "Kulturpolitik - Wie es ist deutsch zu sein" zu lesen, in dem der AfD-Vordenker Hans-Thomas Tillschneider darlegt, wie er als möglicher Bildungsminister die Hochschulpolitik von Sachsen-Anhalt definieren wird. Tillschneider bezieht sich dabei explizit auf die berüchtigte Rektoratsrede Martin Heideggers, hat Hoffmann festgestellt. Überhaupt liebt man in der AfD Bezüge zur frühen Hitler-Zeit, auch wenn man sich von der Judenverfolgung unter Hitler pflichtschuldig distanziert. Konkret würde Tillschneiders Politik so aussehen: "Nach Tillschneiders Ansicht ist es 'die Aufgabe der Kulturpolitik', über die 'Entschlossenheit zum Selbstsein als Deutscher' zu 'wachen'. In einem Antrag seiner AfD-Fraktion aus dem Juni 2026 wird beispielsweise gefordert, jede Kulturförderung an ein Bekenntnis 'zur deutschen Nationalkultur' zu binden. Wenn Tillschneider selbst nicht sagen kann, worin diese genau besteht, und das Deutschsein aus einer gefühlten Volksgemeinschaft ableitet, übernimmt kulturpolitische Willkür die Herrschaft. Dies würde bedeuten, bei Förderentscheidungen sachbezogene Kriterien durch eine Gesinnungsprüfung zu ersetzen, also genau jene ideologische Lenkung einzuführen, die Tillschneider den anderen Parteien vorwirft." Archiv: Wissenschaft Stichwörter: Tillschneider, Hans-Thomas, Wahlen in Sachsen-Anhalt 2026, AfD, AfD Kulturpolitik nach oben