9punkt - Die Debattenrundschau
Diese Art von Macht
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
21.11.2026. Die drei Kaiser Xi, Putin und Trump mögen sich in Shenzhen getroffen haben - ein Jalta aber ist ihnen nicht gelungen, freut sich Anne Applebaum in Atlantic. Die NZZ umreißt die Heuchelei Putins und ihrer europäischen Lautsprecher wie Alice Weidel. Die taz bringt eine "trans-taz": Wer trans ist, löst auch den Kapitalismus auf, ist man sich da sicher. In der FAZ widmet sich der Amerikanist Andreas Eckert einem anderen Skandalon, der Homosexualität in Afrika. Weder Eckert noch taz sprechen die Rolle des Islam an - dafür aber Hamed Abdel-Samad in der NZZ.Efeu - Die Kulturrundschau vom 21.11.2026 finden Sie hier
Europa | Politik | Ideen | Kulturpolitik | Religion | Geschichte | Gesellschaft
Europa
In bestechender Klarheit legt der NZZ-Korrepondent Andreas Rüesch im Leitartikel die Heuchelei Putins und die seiner westlichen Lautsprecher wie Alice Weidel dar. Aufgefordert, seine Vorstellung einer Friedensordnung zu benennen, hat Putin glatt wiederholt, dass sich die Nato aus den osteuropäischen Ländern zurückziehen solle. Es geht also nicht um einen Territorialkonflikt, der sich durch Abtretung einiger Regionen lösen ließe. Auch Weidel und andere behaupten, Russland sehe sich durch die Nato gefährdet. Aber "seltsamerweise erinnern sich die Putin-Verharmloser nie an all die von Moskau gebrochenen Versprechen. In völkerrechtlich bindender Form bekannte sich Russland mehrfach zum Prinzip der territorialen Unverletzlichkeit und zum Recht jedes Staates, frei über seine Bündniszugehörigkeit zu entscheiden. Aus Rücksicht auf Moskau verlegte die Nato zudem bis 2014 keine Truppen in die osteuropäischen Erweiterungsländer. Erst die Besetzung der Krim durch Russland zwang sie zur Änderung dieser Politik. Eine Gefahr für Russland war die Nato somit nie - höchstens ein Hindernis für die neoimperialen Gelüste Moskaus."
In einem zweiten NZZ-Artikel erzählt Volker Pabst, dass die Ukrainer die Krimbrücke durch Dohnen zerstört haben, ohne auf Elon Musks "Starshield" zurückzugreifen. Das Geheimnis scheint in Drohnen zu liegen, die die eigentlich tödliche Drohne begleiten: "Diese Drohnen waren mit einer Art Modem ausgestattet, das Daten empfangen und weiterleiten kann. So wurde ein fliegendes Netzwerk geschaffen, das den Datentransfer von einer Drohne zur nächsten bis zur Bodenstation sicherstellte. Russland, das keinen Zugang zu den Diensten von SpaceX hat, setzt schon länger auf diese sogenannten Mesh-Netzwerke, um seine Drohnen zu steuern, etwa bei den Angriffen auf ukrainische Züge. Für die ukrainischen Truppen ist der erfolgreiche Einsatz dieser Technologie aber ein wichtiger Meilenstein, um die Abhängigkeit von SpaceX zu reduzieren."
Gestern verwiesen wir auf einen Artikel des Tagesspiegel über die Berliner SPD, wo man angeblich einen neuen Diskriminierungstatbestand definieren will, den "antipalästinensischen Rassismus", ein Begriff, der bisher eher in mächtigen Bezirksverbänden der Linkspartei zirkuliert. Nicht die ganze SPD ist einverstanden - auch nicht der von der SPD abgesägte Bürgermeister von Neukölln:
In einem zweiten NZZ-Artikel erzählt Volker Pabst, dass die Ukrainer die Krimbrücke durch Dohnen zerstört haben, ohne auf Elon Musks "Starshield" zurückzugreifen. Das Geheimnis scheint in Drohnen zu liegen, die die eigentlich tödliche Drohne begleiten: "Diese Drohnen waren mit einer Art Modem ausgestattet, das Daten empfangen und weiterleiten kann. So wurde ein fliegendes Netzwerk geschaffen, das den Datentransfer von einer Drohne zur nächsten bis zur Bodenstation sicherstellte. Russland, das keinen Zugang zu den Diensten von SpaceX hat, setzt schon länger auf diese sogenannten Mesh-Netzwerke, um seine Drohnen zu steuern, etwa bei den Angriffen auf ukrainische Züge. Für die ukrainischen Truppen ist der erfolgreiche Einsatz dieser Technologie aber ein wichtiger Meilenstein, um die Abhängigkeit von SpaceX zu reduzieren."
Gestern verwiesen wir auf einen Artikel des Tagesspiegel über die Berliner SPD, wo man angeblich einen neuen Diskriminierungstatbestand definieren will, den "antipalästinensischen Rassismus", ein Begriff, der bisher eher in mächtigen Bezirksverbänden der Linkspartei zirkuliert. Nicht die ganze SPD ist einverstanden - auch nicht der von der SPD abgesägte Bürgermeister von Neukölln:
Wenn das stimmt, dann hat sich die SPD Berlin als ernsthafte Partnerin im Kampf gegen Antisemitismus disqualifiziert und passt sich der Linken Berlin immer stärker an. @spdberlin @alx_froehlich @robinalexander_ https://t.co/Axb28cmtrG https://t.co/j5HIhPsp9y- Martin Hikel (@martinhikel) November 20, 2026
Politik
Das "Drei-Kaiser-Treffen" von Xi, Putin und Trump wurde zwar als "Jalta 2.0" bezeichnet, und sicher hätten die Herren gern wie seinerzeit Einflusszonen gezeichnet (damals ging ganz Osteuropa an Stalin), aber das hat dann in Shenzhen doch nicht ganz geklappt, freut sich Anne Applebaum in Atlantic: Hinter dem inszenierten Brimborium dieses Treffens verberge sich "eine gute Nachricht. Die Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel von Jalta im Jahr 1945 waren tatsächlich in der Lage, über die Köpfe der kleineren Länder hinweg und gegen deren Willen über deren Schicksal zu entscheiden. Die drei Staats- und Regierungschefs in Shenzhen verfügen nicht über diese Art von Macht. Sicherlich hat der amerikanische Präsident, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, in der Ukraine keine Trümpfe mehr in der Hand, wo trotz des Entzugs jeglicher militärischer und finanzieller Hilfe durch die USA der Kampf mit europäischer Unterstützung und eigenen Mitteln fortgesetzt wird. Putin kann nicht einmal davon träumen, europäische Länder zu dominieren, deren gesamtes BIP so viel größer ist als das seines eigenen Landes, und auch Xi ist noch weit davon entfernt, Asien dominieren zu können."
Ideen
Buch in der Debatte
Der Historiker Luke Kemp fragt in seinem Buch "Goliaths Fluch - Lehren aus 5.000 Jahren Zivilisationsgeschichte", wie Zivilisationen zusammenbrechen. Gegen die dunklen Tendenzen in der Menschheit empfiehlt er im Gespräch mit Tobias Obermeier von der taz "eine deliberative Demokratie mit Bürgerversammlungen und Bürgerjurys. Der entscheidende Punkt dabei ist die zufällige Auswahl von Menschen, die debattieren, beraten und sich von Experten informieren lassen. Man wählt keine Menschen aus, die das Streben nach Macht in sich tragen, und wenn man die gewählten Menschen ständig austauscht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie überhaupt korrupt werden. Wir haben sehr gute Belege dafür, dass diese Wahlsysteme von den Bürgern als wesentlich vertrauenswürdiger angesehen werden als unser jetziges."
Der Historiker Luke Kemp fragt in seinem Buch "Goliaths Fluch - Lehren aus 5.000 Jahren Zivilisationsgeschichte", wie Zivilisationen zusammenbrechen. Gegen die dunklen Tendenzen in der Menschheit empfiehlt er im Gespräch mit Tobias Obermeier von der taz "eine deliberative Demokratie mit Bürgerversammlungen und Bürgerjurys. Der entscheidende Punkt dabei ist die zufällige Auswahl von Menschen, die debattieren, beraten und sich von Experten informieren lassen. Man wählt keine Menschen aus, die das Streben nach Macht in sich tragen, und wenn man die gewählten Menschen ständig austauscht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie überhaupt korrupt werden. Wir haben sehr gute Belege dafür, dass diese Wahlsysteme von den Bürgern als wesentlich vertrauenswürdiger angesehen werden als unser jetziges."
Kulturpolitik
Gerald Mertens, bis vor kurzem Geschäftsführer der Deutschen Orchestergewerkschaft DOV und ihres Nachfolgers Unisono, bekommt den Aufmacher des FAZ-Feuilletons, um beredte Klage über den Zustand der Kulturpolitik in den überschuldeten Kommunen Deutschlands zu führen. Wenn, wie neulich, "die AfD-Fraktion im Magdeburger Stadtrat beantragt, den jährlichen Zuschuss für das Theater der Landeshauptstadt deutlich zu senken, halten - derzeit noch - alle anderen Fraktionen reflexhaft dagegen. Angesichts der finanziellen Situation der Landeshauptstadt müsse die Frage erlaubt sein, ob die heutige Struktur auf Dauer in dieser Form finanzierbar sei, heißt es scheinheilig in einer Mitteilung der AfD. Das wird man doch noch beantragen dürfen. Allerdings könnte jede andere Partei einen ähnlichen Antrag in jedem anderen Stadtrat der Republik ebenso stellen. Sind die anderen demokratischen Parteien auch dann geschlossen dagegen, wenn der Antrag nicht von der AfD kommt?" Mertens spricht zwar den "Legitimationsdruck der Kulturbetriebe" an, führt dazu aber nichts Näheres aus - hat sich etwa die Publikumsstruktur verändert, rezipieren nur bestimmte Altersgruppen die teure subventionierte Kultur? Dazu sagt Mertens nichts. Bei Kofpschmerzen empfiehlt er "kluge Netzwerkarbeit und intelligente Kommunikation".
Religion
Hm, ist das nicht ein Widerspruch? Ausgerechnet Religionen füllten die "metaphysische Leerstelle", die Religionen doch gerade hinterlassen haben - sagt Hamed Abdel-Samad im Gespräch mit Nathan Giwerzew von der NZZ: "Heute terrorisieren Islamisten die islamische Welt und den Westen, in den USA kommandiert ein evangelikaler Verteidigungsminister die Armee, in Indien hat ein Hindu-nationalistischer Präsident das Sagen, und in Israel geben Minister aus der nationalreligiösen Siedlerbewegung den Kurs vor. Es ist ein Phänomen, das ich schon in meinem Buch 'Untergang der islamischen Welt' beschrieben habe: Der politisierte Glaube ist die letzte Verfallsform der Religion. Wenn sich die Religion nicht auf ihren spirituellen Kern besinnt und ihr Bündnis mit weltlichen Machthabern kappt, dann hat sie keine Zukunft."
Geschichte
Extremismen lassen sich bekämpfen - durch Antitotalitarismus. Der Historiker Oliver Jens Schmitt erzählt in der NZZ, wie etwa Belgien sich durch Festigkeit im bürgerlichen Lager des Faschismus erwehrte. Ein anderes Beispiel ist Finnland mit seinem Premier Pehr Evind Svinhufvud: "Im Bürgerkrieg hatte er sich gegen die Roten gestellt. Svinhufvud aber hatte vor 1917 gegen die Zarenherrschaft gekämpft, war nach Sibirien deportiert worden und hatte entscheidenden Anteil an der Erringung der Unabhängigkeit. 1931 war er zum Staatspräsidenten gewählt worden, nicht zuletzt mit Unterstützung der radikalen Lapua-Bewegung. Die Lapua-Anhänger sahen ihn als einen der Ihren an. Sie täuschten sich. Zwar teilte Svinhufvud den Antikommunismus der Lapua, doch hatte er sein Leben lang für einen parlamentarischen Rechtsstaat gekämpft. Als die Lapua im Februar 1932 einen Putsch vorbereitete, hielt der Staatspräsident eine Ansprache am Rundfunk. Er bekannte sich zu Recht und Verfassung und lehnte jede Konfliktlösung ab, die nicht innerhalb des Verfassungsrahmens erfolgte. Das Ansehen des Staatspräsidenten im bürgerlich-nationalen Lager demobilisierte die extreme Rechte, die wie in Belgien in der Bedeutungslosigkeit verschwand."
Im Interview mit der Welt spricht der Historiker Wolfram Pyta über die Bedeutung des Kompromisses in der Geschichte des Regierens in Deutschland seit 1848, ein Thema, dem er ein fast tausendseitiges Buch gewidmet hat. Heute werde der Kompromiss mal wieder eher verachtet: "Debatten über Krisen und Regierungsunfähigkeit gibt es seit den 1970er-Jahren. Mir scheint, dass derzeit das stets vorhandene Gegenmodell zum Kompromiss wieder hoch im Kurs steht. Ich bezeichne es in Anlehnung an Carl Schmitt als dezisionistisches Entscheiden. Es steht für die Sehnsucht nach einem Entscheidungszentrum, das sich ohne lästige Verhandlungen durchsetzt. Politische Kräfte, die dezisionistisches Regieren favorisieren, neigen dazu, den Kompromiss zu verunglimpfen."
Im Interview mit der Welt spricht der Historiker Wolfram Pyta über die Bedeutung des Kompromisses in der Geschichte des Regierens in Deutschland seit 1848, ein Thema, dem er ein fast tausendseitiges Buch gewidmet hat. Heute werde der Kompromiss mal wieder eher verachtet: "Debatten über Krisen und Regierungsunfähigkeit gibt es seit den 1970er-Jahren. Mir scheint, dass derzeit das stets vorhandene Gegenmodell zum Kompromiss wieder hoch im Kurs steht. Ich bezeichne es in Anlehnung an Carl Schmitt als dezisionistisches Entscheiden. Es steht für die Sehnsucht nach einem Entscheidungszentrum, das sich ohne lästige Verhandlungen durchsetzt. Politische Kräfte, die dezisionistisches Regieren favorisieren, neigen dazu, den Kompromiss zu verunglimpfen."
Gesellschaft
Wir sollten die Schülerproteste "begrüßen, als Öffnung des politischen Diskurses. Hier artikulieren Gruppen ihre Interessen von unten, das ist ein Lebenszeichen der Demokratie", ermuntert der Soziologe Jens Beckert im Interview mit der FR. Das Hauptproblem heute sei, "dass wir über keine integrierende Erzählung von der Zukunft mehr verfügen. Es gibt natürlich die Tech-Zukünfte. Aber anders als bei den liberalen, sozialdemokratischen und neoliberalen Zukünften ist dort gar nicht mehr beabsichtigt, dass es eine Zukunft für alle wird. Das ist geradezu symbolisch: Man bereitet die Landung auf dem Mars vor und hinterlässt hier einen zerstörten Planeten. ... Wir erleben viele Krisen zugleich, Prekarität, Klima, technologische Umbrüche, Kriege. Die Zukunft erscheint dadurch nicht mehr als Raum der Möglichkeiten, sondern als Bedrohung."
Die taz war die erste Zeitung in Deutschland, die zuweilen monothematische Ausgaben machte. Premiere war die berühmte, von Gabriele Goettle und Arno Widmann organisierte Schriftsteller-taz vom 10. Oktober 1987. Zeitungscharismatiker wie Frank Schirrmacher zogen sehr viel später mit ähnlichen Aktionen nach. Heute veranstaltet die taz eine trans-taz: In einem programmatischen Artikel schreibt Raweel Nasir: "Was ist Transidentität eigentlich? Menschen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Nicht mehr und nicht weniger. Die Zweiteilung von Menschen in Geschlechter sagt vor allem etwas darüber aus, wie unsere Welt geordnet ist. Sie ist das Fundament für bestehende Herrschaftsverhältnisse. Würde man Menschen nicht in zwei Gruppen einander gegenüberstellen, eine herrschende und eine beherrschte, um einem Geschlecht unbezahlte Arbeit aufzuzwingen, würde der Kapitalismus kollabieren. Dem Patriarchat ohne vermeintlich männliche Überlegenheit fehlte die Existenzgrundlage. Machtvolle Systeme bleiben erhalten, wenn sie niemand hinterfragt. Wer dies aber wagt, wird bestraft - mit sozialem Ausschluss bis hin zu Gewalt. Deshalb schließen Menschen lieber einen Vertrag mit der binären Ordnung."
Die Trans-taz wird übrigens offiziell, qua bezahlter Anzeige, von der Queerbeautragten der Bundesregierung, "Eurer Sophie" Koch, begrüßt: "Dieses Jahr hat uns auch viel abverlangt. Der Anschlag auf den Berliner CSD hat uns tief erschüttert", schreibt sie, ohne den Islamismus zu benennen. "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Die gestiegenen queerfeindlichen Straftaten zeigen, wie dringend wir wirksamen Schutz brauchen. Niemand soll Angst haben müssen, offen zu leben."
Hengameh Yaghoobifarah stellt in einem Gedicht den Konnex zur Nazizeit her, ein Auszug:
"im mai 1933
brannten zuerst
bücher
dokumente
und archive
dann
wieder und wieder
ganze existenzen
von juden und schwarzen und
kranken und schwachen und
sinti und roma und
polen von lesben und
schwulen und transsexuellen von und von
und von und von
und und"
Außerdem (eine Auswahl): Amelie Sittenauer und Timur Vorkul erklären, wie "Transfeindlichkeit zum neuen Klebstoff der Rechten wurde". Ein kleines Dossier schildert die Lage in verschiedenen Ländern. Linus Giese erzählt, wie er wegen seiner Probleme in der Psychiatrie landete. Raweel Nasir und Amelie Sittenauer interviewen Nyke Slawik, eine der wenigen Trans-Abgeordneten im Bundestag. Jin Haritaworn beklagt "diese unheilvolle Allianz, diese Rassifizierung von Sexualpolitik", die entstehe, wenn Plakatkampagnen auch die migrantische Bevölkerung auf die Legitimität sexueller Differenz aufmerksam machen. Sibel Schick attackiert "prominente Terfs wie J. K. Rowling und Alice Schwarzer", die Trans-Frauen das Frausein absprechen", und verspricht zu klären, "welches Kalkül sie damit verfolgen und wie sie uns allen damit schaden".
Ein anderes Skandalon ist Homosexualität. Der Afrikanist Andreas Eckert liest für die virtuelle Tiefdruckbeilage der FAZ mehrere Bücher zum Thema Homosexualität in Afrika - am Beispiel Kameruns zeigt er, wie sich postkoloniale Verschwörungstheorien zu einem giftigen Gebräu gegen Schwule vermischen. Als einen Akteur der Schwulenfeindlichkeit in Afrika macht er die katholische Kirche aus, während er den Islam überhaupt nicht erwähnt. So oder so: "In mehr als dreißig afrikanischen Ländern steht gleichgeschlechtliche Sexualität unter Strafe, in Staaten wie Uganda und Somalia droht sogar die Todesstrafe. Selbst politisch moderate Regime wie Senegal oder Ghana haben kürzlich das Strafmaß beträchtlich erhöht. Die Argumente ähneln einander: Gleichgeschlechtlicher Sex sei 'unnatürlich', vor allem aber 'unafrikanisch'." Ein Vorurteil muss Eckert ausräumen: "Wie in allen ehemaligen französischen Besitzungen fand sich gleichgeschlechtlicher Sex in den Gesetzen, die Kamerun nach der Unabhängigkeit von seiner ehemaligen Kolonialmacht übernahm, nicht als Straftatbestand aufgeführt. Erst 1972 wurde 'Homosexualität' durch einen Präsidialerlass unter Strafe gestellt. Im Jahr 2010 ersetzte ein von der kamerunischen Nationalversammlung verabschiedetes Sondergesetz, das bis zu fünf Jahren Haft vorsieht, diese Verordnung."
Gerechtigkeit ist nicht komplett zu haben, warnt Bernhard Schlink in einem kleinen Essay für die SZ, und schildert die Paradoxa und Dilemmata, in die eine Gesellschaft gerät, die überall Gerechtigkeit und Gleichheit herstellen will. Ein Beispiel: "Je gerechter kompensatorische Ungleichbehandlungen auf Notlagen und Bedürfnisse eingehen, desto differenzierter werden sie und desto größer wird der bürokratische Aufwand. Seit die Hilfe bei Behinderung genauer auf die individuelle Situation eingeht, muss diese genauer und aufwendiger erfasst und die Hilfe genauer und vielfältiger zugeschnitten werden. Mehr Gerechtigkeit und weniger Bürokratie sind nicht zugleich zu haben. Aber das Gefühl, der Staat werde dem Leben nicht gerecht, und das Gefühl, die Bürokratie ersticke das Leben, sind beide so stark, dass politisch beides versprochen wird, Zuwachs von Gerechtigkeit und Abbau von Bürokratie."
Die taz war die erste Zeitung in Deutschland, die zuweilen monothematische Ausgaben machte. Premiere war die berühmte, von Gabriele Goettle und Arno Widmann organisierte Schriftsteller-taz vom 10. Oktober 1987. Zeitungscharismatiker wie Frank Schirrmacher zogen sehr viel später mit ähnlichen Aktionen nach. Heute veranstaltet die taz eine trans-taz: In einem programmatischen Artikel schreibt Raweel Nasir: "Was ist Transidentität eigentlich? Menschen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Nicht mehr und nicht weniger. Die Zweiteilung von Menschen in Geschlechter sagt vor allem etwas darüber aus, wie unsere Welt geordnet ist. Sie ist das Fundament für bestehende Herrschaftsverhältnisse. Würde man Menschen nicht in zwei Gruppen einander gegenüberstellen, eine herrschende und eine beherrschte, um einem Geschlecht unbezahlte Arbeit aufzuzwingen, würde der Kapitalismus kollabieren. Dem Patriarchat ohne vermeintlich männliche Überlegenheit fehlte die Existenzgrundlage. Machtvolle Systeme bleiben erhalten, wenn sie niemand hinterfragt. Wer dies aber wagt, wird bestraft - mit sozialem Ausschluss bis hin zu Gewalt. Deshalb schließen Menschen lieber einen Vertrag mit der binären Ordnung."
Die Trans-taz wird übrigens offiziell, qua bezahlter Anzeige, von der Queerbeautragten der Bundesregierung, "Eurer Sophie" Koch, begrüßt: "Dieses Jahr hat uns auch viel abverlangt. Der Anschlag auf den Berliner CSD hat uns tief erschüttert", schreibt sie, ohne den Islamismus zu benennen. "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Die gestiegenen queerfeindlichen Straftaten zeigen, wie dringend wir wirksamen Schutz brauchen. Niemand soll Angst haben müssen, offen zu leben."
Hengameh Yaghoobifarah stellt in einem Gedicht den Konnex zur Nazizeit her, ein Auszug:
"im mai 1933
brannten zuerst
bücher
dokumente
und archive
dann
wieder und wieder
ganze existenzen
von juden und schwarzen und
kranken und schwachen und
sinti und roma und
polen von lesben und
schwulen und transsexuellen von und von
und von und von
und und"
Außerdem (eine Auswahl): Amelie Sittenauer und Timur Vorkul erklären, wie "Transfeindlichkeit zum neuen Klebstoff der Rechten wurde". Ein kleines Dossier schildert die Lage in verschiedenen Ländern. Linus Giese erzählt, wie er wegen seiner Probleme in der Psychiatrie landete. Raweel Nasir und Amelie Sittenauer interviewen Nyke Slawik, eine der wenigen Trans-Abgeordneten im Bundestag. Jin Haritaworn beklagt "diese unheilvolle Allianz, diese Rassifizierung von Sexualpolitik", die entstehe, wenn Plakatkampagnen auch die migrantische Bevölkerung auf die Legitimität sexueller Differenz aufmerksam machen. Sibel Schick attackiert "prominente Terfs wie J. K. Rowling und Alice Schwarzer", die Trans-Frauen das Frausein absprechen", und verspricht zu klären, "welches Kalkül sie damit verfolgen und wie sie uns allen damit schaden".
Ein anderes Skandalon ist Homosexualität. Der Afrikanist Andreas Eckert liest für die virtuelle Tiefdruckbeilage der FAZ mehrere Bücher zum Thema Homosexualität in Afrika - am Beispiel Kameruns zeigt er, wie sich postkoloniale Verschwörungstheorien zu einem giftigen Gebräu gegen Schwule vermischen. Als einen Akteur der Schwulenfeindlichkeit in Afrika macht er die katholische Kirche aus, während er den Islam überhaupt nicht erwähnt. So oder so: "In mehr als dreißig afrikanischen Ländern steht gleichgeschlechtliche Sexualität unter Strafe, in Staaten wie Uganda und Somalia droht sogar die Todesstrafe. Selbst politisch moderate Regime wie Senegal oder Ghana haben kürzlich das Strafmaß beträchtlich erhöht. Die Argumente ähneln einander: Gleichgeschlechtlicher Sex sei 'unnatürlich', vor allem aber 'unafrikanisch'." Ein Vorurteil muss Eckert ausräumen: "Wie in allen ehemaligen französischen Besitzungen fand sich gleichgeschlechtlicher Sex in den Gesetzen, die Kamerun nach der Unabhängigkeit von seiner ehemaligen Kolonialmacht übernahm, nicht als Straftatbestand aufgeführt. Erst 1972 wurde 'Homosexualität' durch einen Präsidialerlass unter Strafe gestellt. Im Jahr 2010 ersetzte ein von der kamerunischen Nationalversammlung verabschiedetes Sondergesetz, das bis zu fünf Jahren Haft vorsieht, diese Verordnung."
Gerechtigkeit ist nicht komplett zu haben, warnt Bernhard Schlink in einem kleinen Essay für die SZ, und schildert die Paradoxa und Dilemmata, in die eine Gesellschaft gerät, die überall Gerechtigkeit und Gleichheit herstellen will. Ein Beispiel: "Je gerechter kompensatorische Ungleichbehandlungen auf Notlagen und Bedürfnisse eingehen, desto differenzierter werden sie und desto größer wird der bürokratische Aufwand. Seit die Hilfe bei Behinderung genauer auf die individuelle Situation eingeht, muss diese genauer und aufwendiger erfasst und die Hilfe genauer und vielfältiger zugeschnitten werden. Mehr Gerechtigkeit und weniger Bürokratie sind nicht zugleich zu haben. Aber das Gefühl, der Staat werde dem Leben nicht gerecht, und das Gefühl, die Bürokratie ersticke das Leben, sind beide so stark, dass politisch beides versprochen wird, Zuwachs von Gerechtigkeit und Abbau von Bürokratie."
Europa | Politik | Ideen | Kulturpolitik | Religion | Geschichte | Gesellschaft
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