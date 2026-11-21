Extremismen lassen sich bekämpfen - durch. Der Historikererzählt in der, wie etwasich durch Festigkeit im bürgerlichen Lager. Ein anderes Beispiel istmit seinem Premier: "Im Bürgerkrieg hatte er sich gegen die Roten gestellt. Svinhufvud aber hatte vor 1917 gegen die Zarenherrschaft gekämpft, war nach Sibirien deportiert worden und hatte entscheidenden Anteil an der Erringung der Unabhängigkeit. 1931 war er zum Staatspräsidenten gewählt worden, nicht zuletzt mit Unterstützung der radikalen Lapua-Bewegung. Die Lapua-Anhänger sahen ihn als einen der Ihren an. Sie täuschten sich. Zwar teilte Svinhufvud dender Lapua, doch hatte er sein Leben lang für einen parlamentarischen Rechtsstaat gekämpft. Als die Lapua im Februar 1932 einen Putsch vorbereitete, hielt der Staatspräsident eine Ansprache am Rundfunk. Er bekannte sich zu Recht und Verfassung und lehnte jede Konfliktlösung ab, die nichterfolgte. Das Ansehen des Staatspräsidenten im bürgerlich-nationalen Lager demobilisierte die extreme Rechte, die wie in Belgien in der Bedeutungslosigkeit verschwand."Im Interview mit derspricht der Historikerüber die Bedeutung des Kompromisses in der Geschichte desseit 1848, ein Thema, dem er ein fast tausendseitiges Buch gewidmet hat. Heute werde dermal wieder eher verachtet: "Debatten über Krisen und Regierungsunfähigkeit gibt es seit den 1970er-Jahren. Mir scheint, dass derzeit das stets vorhandenewieder hoch im Kurs steht. Ich bezeichne es in Anlehnung an Carl Schmitt als dezisionistisches Entscheiden. Es steht für die Sehnsucht nach einem Entscheidungszentrum, das sichdurchsetzt. Politische Kräfte, die dezisionistisches Regieren favorisieren, neigen dazu, den Kompromiss zu verunglimpfen."