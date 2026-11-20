9punkt - Die Debattenrundschau
Mit kostenlosen Äpfeln und Bananen
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
20.11.2026. Die russische Presse ist klinisch tot, sagt Sergej Sokolow, Chefredakteur der Nowaja Gaseta in der Welt - auch sie musste zwanzig Jahre nach dem Mord an Anna Politkowskaja schließen. "Ich möchte lieber nicht": 38 Prozent der französischen Wähler wollen nicht abstimmen, falls es zu einer zweiten Runde Le Pen/Mélenchon kommt, hat Franc-Tireur herausgefunden. In der FAZ fragt sich Bülent Mumay, ob Erdogan den türkischen Fondsskandal überlebt. Und alle Welt amüsierte sich über Putin.Efeu - Die Kulturrundschau vom 20.11.2026 finden Sie hier
Europa | Medien | Politik | Gesellschaft | Ideen
Europa
"Ich möchte lieber nicht." An diese berühmte Devise des Bartleby scheint sich ein sehr großer Teil der französischen Wählerschaft halten zu wollen, falls es in der französischen Präsidentschaftswahl 2027 zu einer zweiten Runde Le Pen/Mélenchon kommt - im Moment erscheint diese Konstellation leider als ziemlich wahrscheinlich. Das von Caroline Fourest und Raphaël Enthoven vor fünf Jahren gegründete Magazin Franc-Tireur hat eine Umfrage bei den französischen Wählern in Auftrag gegeben. David Medioni resümiert: "38 Prozent der Wahlberechtigten geben an, dass sie mit dem Gedanken spielen, sich der Wahl zu entziehen. Eine hohe Zahl, auch wenn sie mit dem Näherrücken des Wahltermins sinken könnte... Diese Weigerung geht hauptsächlich von den Wählern der Mitte aus. Die Zahlen sind frappierend. 59 Prozent der Wähler der Mitte-Links-Richtung geben an, dass sie nicht sicher sind, ob sie im Falle eines Duells zwischen Mélenchon und Le Pen zur Wahl gehen werden. Bei der Mitte-Rechts-Richtung sind es 57 Prozent. In beiden Lagern erwägt also mehr als jeder zweite Wähler, bei dieser verhassten Stichwahl nicht zur Wahl zu gehen... Diese 'Mitte-Links' und die 'Mitte-Rechts'-Wähler, die während der gesamten Geschichte der Fünften Republik bis 2017 und der Wahl von Emmanuel Macron die entscheidende Wählerschaft für den Machtwechsel waren, scheinen von der Möglichkeit dieser albtraumhaften Stichwahl zwischen Mélenchon und Le Pen so gelähmt zu sein, dass sie offenbar nicht mehr in der Lage sind, sich zu mobilisieren."
Laurent Joffrin übt sich angesichts solcher Prognosen in der Disziplin des Pfeifens im Walde. Noch hat Le Pen nicht gewonnen, tröstet er sich in librejournal.fr: "Die politische Geschichte der Demokratien zeigt, dass sich tiefgreifende - unbestreitbare - Entwicklungen nicht automatisch auf die Politik auswirken. In den 1930er Jahren untergruben dieselben rechtsextremen Tendenzen das Leben der demokratischen Nationen. Doch jede reagierte anders. Deutschland und Italien erlagen dem Faschismus, doch die britische Monarchie und die französische Republik widerstanden, obwohl sie denselben Versuchungen ausgesetzt waren, der braunen Welle. Erst die Niederlage von 1940 ermöglichte es der extremen Rechten, in Frankreich an die Macht zu gelangen, und nicht der normale Wahlverlauf. Das politische Leben bewahrt seine Autonomie gegenüber den tiefgreifenden Strömungen der öffentlichen Meinung."
Der türkische Fondsskandal funktionierte nach dem Schneeballsystem, in das viele dem Palast nahestehende Akteure verwickelt waren. 450.000 Kleinanleger haben ihr Vermögen verloren. Die türkische Regierung greift zu den üblichen Mitteln, erzählt Bülent Mumay in seiner FAZ-Kolumne. Aber "das Ausmaß der Krise ist dermaßen eskaliert, dass Erdogan nicht umhinkam, sie einzugestehen und einige Opfer aus seiner Partei zu bringen. Um deutlich zu machen, wie ernst er die Sache nimmt, sprach er von 'chirurgischer Präzision'. Allerdings wurde aus der Präzision eher ein chirurgischer Eingriff, bei dem er in den Skandal verwickelte Parteimitglieder mit dem Skalpell abtrennte, um die Partei zu schützen. Die Blutung in der Gesellschaft konnte die Operation allerdings nicht stoppen. Als weitere Namen mit Verbindungen zum Palast bekannt wurden, reagierte die Regierung schärfer und ließ ihren Zorn an Journalisten aus."
Die hoch amüsanten Koalitionsverhandlungen in Berlin gehen weiter. Heute eine Routinemeldung im Tagesspiegel. Die SPD scheint die Linkspartei noch toppen zu wollen, berichtet Alexander Fröhlich: Sie hat nun "nach Tagesspiegel-Recherchen einen Gedenktag für die im Gaza-Krieg getöteten palästinensischen Zivilisten gefordert. Ferner soll es nach dem Willen der SPD-Verhandler der Fachgruppe 'Migration, Vielfalt, Queers, Antidiskriminierung, Teilhabe, Frauen und Gleichstellung' in Berlin künftig einen Beirat geben. Dieser soll den Senat im Umgang mit den Folgen des Nahostkonflikts in Berlin beraten. Die SPD-Verhandler schlagen nach Tagesspiegel-Informationen auch vor, dass 'antipalästinensischer Rassismus' künftig als eigene Kategorie von Diskriminierung behandelt wird." Der Begriff sei allerdings umstritten: "Selbst eine vom Senat geförderte Untersuchung ordnet ihn als Narrativ des israelbezogenen Antisemitismus ein."
Laurent Joffrin übt sich angesichts solcher Prognosen in der Disziplin des Pfeifens im Walde. Noch hat Le Pen nicht gewonnen, tröstet er sich in librejournal.fr: "Die politische Geschichte der Demokratien zeigt, dass sich tiefgreifende - unbestreitbare - Entwicklungen nicht automatisch auf die Politik auswirken. In den 1930er Jahren untergruben dieselben rechtsextremen Tendenzen das Leben der demokratischen Nationen. Doch jede reagierte anders. Deutschland und Italien erlagen dem Faschismus, doch die britische Monarchie und die französische Republik widerstanden, obwohl sie denselben Versuchungen ausgesetzt waren, der braunen Welle. Erst die Niederlage von 1940 ermöglichte es der extremen Rechten, in Frankreich an die Macht zu gelangen, und nicht der normale Wahlverlauf. Das politische Leben bewahrt seine Autonomie gegenüber den tiefgreifenden Strömungen der öffentlichen Meinung."
Der türkische Fondsskandal funktionierte nach dem Schneeballsystem, in das viele dem Palast nahestehende Akteure verwickelt waren. 450.000 Kleinanleger haben ihr Vermögen verloren. Die türkische Regierung greift zu den üblichen Mitteln, erzählt Bülent Mumay in seiner FAZ-Kolumne. Aber "das Ausmaß der Krise ist dermaßen eskaliert, dass Erdogan nicht umhinkam, sie einzugestehen und einige Opfer aus seiner Partei zu bringen. Um deutlich zu machen, wie ernst er die Sache nimmt, sprach er von 'chirurgischer Präzision'. Allerdings wurde aus der Präzision eher ein chirurgischer Eingriff, bei dem er in den Skandal verwickelte Parteimitglieder mit dem Skalpell abtrennte, um die Partei zu schützen. Die Blutung in der Gesellschaft konnte die Operation allerdings nicht stoppen. Als weitere Namen mit Verbindungen zum Palast bekannt wurden, reagierte die Regierung schärfer und ließ ihren Zorn an Journalisten aus."
Die hoch amüsanten Koalitionsverhandlungen in Berlin gehen weiter. Heute eine Routinemeldung im Tagesspiegel. Die SPD scheint die Linkspartei noch toppen zu wollen, berichtet Alexander Fröhlich: Sie hat nun "nach Tagesspiegel-Recherchen einen Gedenktag für die im Gaza-Krieg getöteten palästinensischen Zivilisten gefordert. Ferner soll es nach dem Willen der SPD-Verhandler der Fachgruppe 'Migration, Vielfalt, Queers, Antidiskriminierung, Teilhabe, Frauen und Gleichstellung' in Berlin künftig einen Beirat geben. Dieser soll den Senat im Umgang mit den Folgen des Nahostkonflikts in Berlin beraten. Die SPD-Verhandler schlagen nach Tagesspiegel-Informationen auch vor, dass 'antipalästinensischer Rassismus' künftig als eigene Kategorie von Diskriminierung behandelt wird." Der Begriff sei allerdings umstritten: "Selbst eine vom Senat geförderte Untersuchung ordnet ihn als Narrativ des israelbezogenen Antisemitismus ein."
Medien
Die 1993 gegründete russische Zeitung Nowaja Gaseta existiert nicht mehr. Unabhängiger Journalismus ist in Russland nicht mehr möglich, erklärt Chefredakteur Sergej Sokolow im Interview mit der Welt seine Entscheidung, die Zeitung einzustellen: "In Russland gibt es praktisch keine Presse mehr, keinerlei Medien. Es gibt nur noch Propagandisten, die einem indoktrinierten Volk von einem Land erzählen, das es einfach nicht mehr gibt." Die meisten Russen hätten nicht einmal von der Existenz der Nowaja Gaseta gewusst. "Das liegt daran, dass der ganze Nachrichten-Bereich zerstört wurde. Die Leute haben nicht die geringste Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was um sie herum vor sich geht, oder auch nur zu erfahren, welche Informations- und Nachrichtenquellen überhaupt noch existieren. Kein einziges russisches Medium hat uns je zitiert, niemand greift unsere Artikel auf oder nimmt Kontakt mit uns auf. Wir sind sozusagen tabu. Die Machthaber haben alles dafür getan, dass wir unsichtbar und im eigenen Land unbekannt bleiben, ebenso wie andere freie Medien, darunter auch diejenigen, die ins Ausland gegangen sind. Zweitens befinden sich die Menschen in einer Situation, in der sie einfach nichts mehr wissen wollen. Das Interesse an den Medien, welche es auch immer sein sollten, erlischt letztlich. Ob es sich nun um Propaganda-Medien handelt oder auch um unabhängige Medien, spielt dabei keine Rolle. Die Menschen ziehen sich in sich zurück."
Politik
Mit leichtem Spott beobachtet Berthold Kohler in der FAZ das von Xi Jinping in Shenzhen inszenierte "Drei-Kaiser-Treffen". "Großes chinesisches Kino" sei das gewesen: "Xi begrüßte Trump nicht als die lahme Ente, die er ist, sondern wie einen Goldfasan. Derart umschmeichelt, merkte Trump nicht, dass er in diesem Film über die Größe Chinas und die Macht seines Führers nur eine Nebenrolle spielte. Über die kam auch Putin nicht hinaus. Der war damit freilich ebenfalls sehr zufrieden, denn die Bilder von seiner Platzierung am großen Tisch der Potentaten sind reines Gold für seine Propaganda an der Heimatfront."
Bei Twitter zirkuliert Erheiterung darüber, wie Xi Jinping Putin empfangen ließ:
Nach den Wahlsiegen der Demokraten bei den Midterms fragt Frauke Steffens in der FAZ, ob einige der Zensurmaßnahmen, die unter MAGA an amerikanischen Schulen erlassen wurden, zurückgebaut werden können. "Nach Angaben der Schriftstellerorganisation PEN America wurden im Schuljahr 2025/26 landesweit 11.982 Fälle von Buchverboten oder vergleichbaren Zugangsbeschränkungen registriert. Betroffen waren 7.370 Titel." Noch müssen sich die Kräfte allerdings neu ordnen, so Steffens. Das gilt auch für "die kulturkämpferischen Vorstöße der Republikaner", besonders im Geschichtsunterricht. "In Bundesstaaten mit neuen demokratischen Mehrheiten könnten entsprechende Gesetze nun aufgehoben oder abgeschwächt werden. Dazu gehören Arizona, Michigan, Minnesota, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin, wo die Demokraten eine sogenannte 'Trifecta' erlangt haben, also das Gouverneursamt und beide Kammern kontrollieren. Allerdings besitzen lokale Schulbehörden oft große Eigenständigkeit, und ein Regierungswechsel bedeutet nicht, dass sich der Unterricht unmittelbar verändert."
Bei Twitter zirkuliert Erheiterung darüber, wie Xi Jinping Putin empfangen ließ:
Knowing how much Putin loves symbolism - and how sensitive he is about his height - the Chinese apparently found the tallest giant in the Communist Party and sent him to welcome Vladimir Vladimirovich. Chinese diplomacy has a wicked sense of humor. P.S. Twitter/X has become a garbage dump, so I'm moving to Substack. Come join me! Subscriptions are free, with a paid option for friends who want to support my work. https://t.co/kEbSUaYQZ9- Olena Rohoza (@OlenaRohoza) November 19, 2026
Nach den Wahlsiegen der Demokraten bei den Midterms fragt Frauke Steffens in der FAZ, ob einige der Zensurmaßnahmen, die unter MAGA an amerikanischen Schulen erlassen wurden, zurückgebaut werden können. "Nach Angaben der Schriftstellerorganisation PEN America wurden im Schuljahr 2025/26 landesweit 11.982 Fälle von Buchverboten oder vergleichbaren Zugangsbeschränkungen registriert. Betroffen waren 7.370 Titel." Noch müssen sich die Kräfte allerdings neu ordnen, so Steffens. Das gilt auch für "die kulturkämpferischen Vorstöße der Republikaner", besonders im Geschichtsunterricht. "In Bundesstaaten mit neuen demokratischen Mehrheiten könnten entsprechende Gesetze nun aufgehoben oder abgeschwächt werden. Dazu gehören Arizona, Michigan, Minnesota, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin, wo die Demokraten eine sogenannte 'Trifecta' erlangt haben, also das Gouverneursamt und beide Kammern kontrollieren. Allerdings besitzen lokale Schulbehörden oft große Eigenständigkeit, und ein Regierungswechsel bedeutet nicht, dass sich der Unterricht unmittelbar verändert."
Gesellschaft
In der Jungle World blickt Hannah Akgül, Landessprecherin der Linksjugend im Saarland, sehr kritisch auf den 19. Bundeskongress der Linksjugend, der vom 6. bis 8. November in Nürnberg stattfand. "Nachdem es auf dem Kongress 2025 zu Einschüchterungsversuchen und Gewaltandrohungen gekommen war, hatte die Linksjugend ein Jahr lang Zeit, die Geschehnisse aufzuarbeiten. Das Ergebnis: Obstkörbe. "Zu den Geschehnissen auf dem Bundeskongress 2025 gehörten Aufforderungen zum Selbstmord, Drohungen gegen Delegierte, sie nachts in ihrem Zimmer heimzusuchen, und die verbale Einschüchterung aller, die nicht die Mehrheitslinie vertraten. Dass man auf solche Entgleisungen wie beschrieben antwortet, liegt daran, dass diejenigen, die für die Entgleisungen verantwortlich waren, selbst mit deren Aufarbeitung beauftragt wurden. ... Wenn man genau diese Leute, die verantwortlich dafür waren, dass es 2025 zu einer Bedrohung oppositioneller Delegierter kam, fragt, wie man dafür sorgen könnte, dass diese sich künftig wohler fühlen, bekommt man auch nur Antworten, aus denen hervorgeht, wie sie sich selbst wohler gefühlt hätten: mit kostenlosen Äpfeln und Bananen."
Ideen
Die Philosophin Catrin Misselhorn beschäftigt sich in einem verschriftlichten Podcast mit Jochen Wegner von der Zeit mit der sehr amerikanischen Frage, ob wir eventuell in einer Computersimulation leben, die der Philosoph Nick Bostrom 2003 in seinem berühmten Aufsatz "Are You Living in a Computer Simulation?" bejaht hatte. Aber Misselhorn ist nicht überzeugt. Erstens liegt die Beweislast für eine solche Behauptung bei jenen, die sie aufstellen, meint sie. Und zweitens: "Er setzt ein Verständnis des Bewusstseins voraus, das in der Philosophie des Geistes lange Zeit populär war: den Funktionalismus. Diese philosophische Position besagt, dass der menschliche Geist auch nichts anderes als ein Computerprogramm ist, das auf dem Gehirn wie eine Software abläuft. Das führt direkt zu der Idee, dass es Bewusstsein doch auch in einer Simulation geben könnte. Allerdings gibt es auch einige berühmte Gegenargumente..."
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