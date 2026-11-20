Medien

Die 1993 gegründete russische Zeitung Nowaja Gaseta existiert nicht mehr. Unabhängiger Journalismus ist in Russland nicht mehr möglich, erklärt Chefredakteur Sergej Sokolow im Interview mit der Welt seine Entscheidung, die Zeitung einzustellen: "In Russland gibt es praktisch keine Presse mehr, keinerlei Medien. Es gibt nur noch Propagandisten, die einem indoktrinierten Volk von einem Land erzählen, das es einfach nicht mehr gibt." Die meisten Russen hätten nicht einmal von der Existenz der Nowaja Gaseta gewusst. "Das liegt daran, dass der ganze Nachrichten-Bereich zerstört wurde. Die Leute haben nicht die geringste Möglichkeit, sich darüber zu informieren, was um sie herum vor sich geht, oder auch nur zu erfahren, welche Informations- und Nachrichtenquellen überhaupt noch existieren. Kein einziges russisches Medium hat uns je zitiert, niemand greift unsere Artikel auf oder nimmt Kontakt mit uns auf. Wir sind sozusagen tabu. Die Machthaber haben alles dafür getan, dass wir unsichtbar und im eigenen Land unbekannt bleiben, ebenso wie andere freie Medien, darunter auch diejenigen, die ins Ausland gegangen sind. Zweitens befinden sich die Menschen in einer Situation, in der sie einfach nichts mehr wissen wollen. Das Interesse an den Medien, welche es auch immer sein sollten, erlischt letztlich. Ob es sich nun um Propaganda-Medien handelt oder auch um unabhängige Medien, spielt dabei keine Rolle. Die Menschen ziehen sich in sich zurück."