9punkt - Die Debattenrundschau
In Teilen progressiv
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
19.11.2026. Wir haben ein Problem mit unserer Demokratie, wenn eine Herrschaft der Alten über die Zukunft der Jungen bestimmt, warnt in der Zeit der Politologe Ivan Krastev. Die FAZ sekundiert und zieht den Hut vor der Gen Z, die glasklar zum Ausdruck bringe, wie schlecht sie auf eine komplexe Zukunft vorbereitet werde. In der FR machen drei Gen-Z-Aktivistinnen eine Ansage: "Wir regeln das jetzt, weil es sonst niemand tut." Das Treffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin ist kein neues Jalta, meint die NZZ, denn wo sind die Siegermächte? Die taz berichtet von der ersten Debatte um das neue Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Diktatur.Efeu - Die Kulturrundschau vom 19.11.2026 finden Sie hier
Gesellschaft | Politik | Europa | Wissenschaft | Geschichte
Gesellschaft
Wir haben ein Problem, wenn die Demokratie aus demografischen Gründen eine Herrschaft der Alten wird und die Jungen ihre Zukunft nicht mitbestimmen können, warnt in der Zeit der Politologe Ivan Krastev. "Ihre Erwartung an die Welt ist, dass sie antwortet. Die Demokratie aber antwortet nicht. Sie verhandelt. Ihre grundlegende Zeiteinheit ist der vier- oder fünfjährige Wahlzyklus, und innerhalb dessen liegen Parlamentssitzungen, Ausschussberatungen, Koalitionsverhandlungen und das Verfassungsgericht. Die Dauer ist Teil des Entwurfs: Die repräsentative Demokratie wurde von Menschen geschaffen, die den Mob und den Tyrannen gleichermaßen fürchteten und sie bewusst langsam machten, damit keine Leidenschaft zum Gesetz werden konnte, bevor sie sich abgekühlt hatte. Für einen Bürger des Jahres 1950, der drei Wochen auf einen Brief wartete, war dies einfach das Lebenstempo. Für einen Bürger des Jahres 2026, der drei Sekunden auf eine Antwort wartet, fühlt es sich wie Verachtung an. Er meint, dass er nicht zählt."
"Ausgerechnet Schüler, die Verlierer in den Bildungsvergleichsstudien der letzten Jahre, die als Stubenhocker und Daddler abgestempelten Faulpelze der Nation, demonstrieren neuerdings für mehr Bildung und bringen dabei im Grunde glasklar ein Gefühl zum Ausdruck, das ein ganzes Land umtreibt: Es bewegt sich nichts". In der FAZ zieht Uwe Ebbinghaus den Hut vor der Gen Z und ihre Organisationsplanung. Die Heterogenität und Dezentralität von "Gen Z regelt" habe allerdings schon zu ersten Spaltungen geführt: So hat sich die Bundesschüler*innenkonferenz (BSK) gegen eine Zusammenarbeit entschieden, auch wenn sie die die bildungspolitischen Anliegen der Initiative grundsätzlich unterstützt. "In den maroden Schulbauten sehen beide Seiten einen Ausdruck mangelnder 'Wertschätzung'. Und die schlechte 'Bildung' ist für Kirchhoff und Selo, wie in den Gesprächen mit ihnen deutlich wird, mehr eine Chiffre für das Unbehagen unter Schülern, dass man sich nicht mehr ausreichend auf eine komplexe Zukunft vorbereitet sieht."
Morgen sollen wieder Proteste unter dem Motto "GenZ regelt" stattfinden. Im FR-Interview mit Bascha Mika sprechen die Aktivisten von der Initiative Ella, Emma und Clara über ihre Forderungen. Emma: "An verschiedenen Orten gibt es unterschiedliche Forderungen. Gemeinsam ist vor allem der Protest gegen Sozialkürzungen, Militarisierung und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich selbst engagiere mich beim Aufbau eines Unistreiks an der Freien Universität Berlin. 'GenZ regelt' ist keine starre Organisation, sondern eine Bewegung unserer Generation. Eine Ansage: Wir regeln das jetzt, weil es sonst niemand tut. Und mitmachen können alle, die unsere Anliegen teilen, auch über unsere Generation hinaus." Im Gespräch geht es auch um die Ausschreitungen, die es im Nachgang zu den letzten Demonstrationen gab. Clara: "Mich regt das auf! Aber vor allem regt mich auf, dass die Medien die Gewalt so stark in den Vordergrund stellen. Millionen Menschen gehen auf die Straße, trotzdem wird kaum über ihre Forderungen gesprochen."
Die Bundesregierung will laut ihrem Strategiepapier für KI-Zentren die Klimaauflagen und Umweltstandards lockern. Keine gute Idee, findet in der taz der Klimaforscher David Williams und verweist auf die USA, wo die KI-Zentren so unpopulär sind, dass sie mit ein Grund dafür waren, dass die Republikaner bei den Midterms so haushoch verloren. Er fordert, alle Subventionen zu streichen. "Denn staatliche Gelder sollten nicht dazu dienen, private KI-Unternehmen zu bereichern. Für den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten sollte zudem die Nutzung von fossilen Brennstoffen verboten sein, Gaskraftwerke und Dieselgeneratoren inbegriffen. Bereits bestehende Kapazitäten erneuerbarer Energien sollten ebenfalls nicht dafür geopfert werden, da sonst die Energiekosten für Verbraucher steigen könnten. ... Prinzipiell sollten die Menschen vor Ort mitentscheiden können, ob und unter welchen Bedingungen KI-Rechenzentren vor ihrer Haustüre gebaut werden dürfen."
In Bremen hat die Innensenatorin Eva Högl (SPD) eine Kampagne des Verfassungschutzes gegen Islamismus beendet, weil sich muslimische Verbände diskriminiert sahen, erzählt Ahmad Mansour in der Welt. "Statt sich mit den Gefahren des Islamismus auseinanderzusetzen - und ja, der Islamismus bedroht zuallererst die Muslime selbst -, verfallen sie reflexartig in die Opferrolle. (...) Islamistische Akteure nutzen gezielt die politische Naivität, die Angst vor dem Rassismusvorwurf und eine linke Identitätspolitik, die Muslime nicht als selbstbestimmte Individuen, sondern als homogene Opfergemeinschaft betrachtet. Sie verwandeln reale Diskriminierungserfahrungen in die Erzählung von einem feindlichen Westen, einer bedrohten Religion und einer Gemeinschaft, die sich gegen äußere Angriffe zusammenschließen müsse."
"Ausgerechnet Schüler, die Verlierer in den Bildungsvergleichsstudien der letzten Jahre, die als Stubenhocker und Daddler abgestempelten Faulpelze der Nation, demonstrieren neuerdings für mehr Bildung und bringen dabei im Grunde glasklar ein Gefühl zum Ausdruck, das ein ganzes Land umtreibt: Es bewegt sich nichts". In der FAZ zieht Uwe Ebbinghaus den Hut vor der Gen Z und ihre Organisationsplanung. Die Heterogenität und Dezentralität von "Gen Z regelt" habe allerdings schon zu ersten Spaltungen geführt: So hat sich die Bundesschüler*innenkonferenz (BSK) gegen eine Zusammenarbeit entschieden, auch wenn sie die die bildungspolitischen Anliegen der Initiative grundsätzlich unterstützt. "In den maroden Schulbauten sehen beide Seiten einen Ausdruck mangelnder 'Wertschätzung'. Und die schlechte 'Bildung' ist für Kirchhoff und Selo, wie in den Gesprächen mit ihnen deutlich wird, mehr eine Chiffre für das Unbehagen unter Schülern, dass man sich nicht mehr ausreichend auf eine komplexe Zukunft vorbereitet sieht."
Morgen sollen wieder Proteste unter dem Motto "GenZ regelt" stattfinden. Im FR-Interview mit Bascha Mika sprechen die Aktivisten von der Initiative Ella, Emma und Clara über ihre Forderungen. Emma: "An verschiedenen Orten gibt es unterschiedliche Forderungen. Gemeinsam ist vor allem der Protest gegen Sozialkürzungen, Militarisierung und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich selbst engagiere mich beim Aufbau eines Unistreiks an der Freien Universität Berlin. 'GenZ regelt' ist keine starre Organisation, sondern eine Bewegung unserer Generation. Eine Ansage: Wir regeln das jetzt, weil es sonst niemand tut. Und mitmachen können alle, die unsere Anliegen teilen, auch über unsere Generation hinaus." Im Gespräch geht es auch um die Ausschreitungen, die es im Nachgang zu den letzten Demonstrationen gab. Clara: "Mich regt das auf! Aber vor allem regt mich auf, dass die Medien die Gewalt so stark in den Vordergrund stellen. Millionen Menschen gehen auf die Straße, trotzdem wird kaum über ihre Forderungen gesprochen."
Die Bundesregierung will laut ihrem Strategiepapier für KI-Zentren die Klimaauflagen und Umweltstandards lockern. Keine gute Idee, findet in der taz der Klimaforscher David Williams und verweist auf die USA, wo die KI-Zentren so unpopulär sind, dass sie mit ein Grund dafür waren, dass die Republikaner bei den Midterms so haushoch verloren. Er fordert, alle Subventionen zu streichen. "Denn staatliche Gelder sollten nicht dazu dienen, private KI-Unternehmen zu bereichern. Für den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten sollte zudem die Nutzung von fossilen Brennstoffen verboten sein, Gaskraftwerke und Dieselgeneratoren inbegriffen. Bereits bestehende Kapazitäten erneuerbarer Energien sollten ebenfalls nicht dafür geopfert werden, da sonst die Energiekosten für Verbraucher steigen könnten. ... Prinzipiell sollten die Menschen vor Ort mitentscheiden können, ob und unter welchen Bedingungen KI-Rechenzentren vor ihrer Haustüre gebaut werden dürfen."
In Bremen hat die Innensenatorin Eva Högl (SPD) eine Kampagne des Verfassungschutzes gegen Islamismus beendet, weil sich muslimische Verbände diskriminiert sahen, erzählt Ahmad Mansour in der Welt. "Statt sich mit den Gefahren des Islamismus auseinanderzusetzen - und ja, der Islamismus bedroht zuallererst die Muslime selbst -, verfallen sie reflexartig in die Opferrolle. (...) Islamistische Akteure nutzen gezielt die politische Naivität, die Angst vor dem Rassismusvorwurf und eine linke Identitätspolitik, die Muslime nicht als selbstbestimmte Individuen, sondern als homogene Opfergemeinschaft betrachtet. Sie verwandeln reale Diskriminierungserfahrungen in die Erzählung von einem feindlichen Westen, einer bedrohten Religion und einer Gemeinschaft, die sich gegen äußere Angriffe zusammenschließen müsse."
Politik
In der taz stellt Bernd Pickert Mary Peltola vor, die "erste indigene Senatorin aus Alaska", deren Wurzeln allerdings zur Hälfte deutsch sind: "Als sie 2024 vergeblich für die Wiederwahl ins Repräsentantenhaus kandidierte, war sie US-weit die einzige demokratische Kandidatin, die auf die Unterstützung der NRA-Waffenlobby zählen konnte. In einem Interview bezeichnete sie sich 2022 als 'begeisterte Jägerin', die 176 Gewehre besitze. Ihre jetzt erfolgreiche Kandidatur um den Senatssitz stellte sie unter das Motto 'Fisch, Familie, Freiheit' und 'Alaska First'. Ihre politischen Prioritäten sind in Teilen progressiv - im Zentrum stand das Hauptthema bezahlbares Leben, sie ist für das Recht auf Abtreibung und gegen die Einschränkung von Transrechten." Doch "wer etwa versucht, die Ölförderung in Alaska wieder einzuschränken, hat sie als Gegnerin".
Ist das Treffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin ein neues Jalta, fragt sich Markus Ackeret in der NZZ. Nein, denn hier stehen sich mindestens zwei alte Männer gegenüber, die nicht wissen, wie sie aus ihren Kriegen herauskommen sollen. "In Shenzhen sind es keine Anführer von Siegermächten, die vorhaben könnten, über das Schicksal Europas oder gar der Welt zu entscheiden. Auf Trump lastet der Iran-Krieg, Putin kommt aus dem mörderischen Sumpf des Ukraine-Krieges nicht heraus. Xi profitiert von den Schwächen der beiden anderen und kann damit von den eigenen wirtschaftlichen Problemen ablenken. Militärische Realitäten, an denen sich Stalin, Roosevelt und Churchill auf der Krim orientierten, fehlen. Es gibt keinen Sieger im Ukraine- und im Nahost-Krieg. Eine Aufteilung der Welt unter den drei Präsidenten brächte Putin vermutlich am meisten Genugtuung. Der Gastgeber China hat kein Interesse daran, dass dieses Treffen als vermeintlich 'zweites Jalta' in Erinnerung bleibt. Es verfolgt nicht dieselben politischen Ziele wie Russland und schon gar nicht wie die Vereinigten Staaten. An einer Brüskierung Europas ist Peking nicht gelegen."
Ist das Treffen von Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin ein neues Jalta, fragt sich Markus Ackeret in der NZZ. Nein, denn hier stehen sich mindestens zwei alte Männer gegenüber, die nicht wissen, wie sie aus ihren Kriegen herauskommen sollen. "In Shenzhen sind es keine Anführer von Siegermächten, die vorhaben könnten, über das Schicksal Europas oder gar der Welt zu entscheiden. Auf Trump lastet der Iran-Krieg, Putin kommt aus dem mörderischen Sumpf des Ukraine-Krieges nicht heraus. Xi profitiert von den Schwächen der beiden anderen und kann damit von den eigenen wirtschaftlichen Problemen ablenken. Militärische Realitäten, an denen sich Stalin, Roosevelt und Churchill auf der Krim orientierten, fehlen. Es gibt keinen Sieger im Ukraine- und im Nahost-Krieg. Eine Aufteilung der Welt unter den drei Präsidenten brächte Putin vermutlich am meisten Genugtuung. Der Gastgeber China hat kein Interesse daran, dass dieses Treffen als vermeintlich 'zweites Jalta' in Erinnerung bleibt. Es verfolgt nicht dieselben politischen Ziele wie Russland und schon gar nicht wie die Vereinigten Staaten. An einer Brüskierung Europas ist Peking nicht gelegen."
Europa
Der bisherige Präsident des polnischen Verfassungsgerichts Bogdan Święczkowski, der der PiS nahestand, darf dieses nicht mehr betreten und wird vermutlich bald sogar angeklagt, schreibt Viktoria Großmann in der SZ. Wenn es wirklich zu einer Anklage kommt, könnte das die Krise in Polen noch vertiefen, meint der im Beitrag zitierte Politikwissenschaftler Piotr Buras. Aus seiner Sicht ist ein Reset nötig. "Das würde bedeuten: das Gericht auflösen, ein neues Gremium wählen. Doch alle ernst zu nehmenden Vorschläge laufen auf eine Verfassungsänderung hinaus. Und dass sich die tief zerstrittenen Parteien darauf einigen können, sei 'leider unrealistisch', sagt Buras." Aus Sicht der EU war das polnische Verfassungsgericht schon lange kein Gericht mehr, da es so polarisiert war, so Buras. Wie es weitergeht? "Möglicherweise wird Präsident Nawrocki selbst einen Gesetzentwurf zur Reform des Verfassungsgerichts vorlegen - der wiederum die Regierung in Zugzwang bringen würde. Doch Piotr Buras glaubt nicht an eine Lösung der Krise vor der Wahl."
Wissenschaft
Johannes Meier und Wolfgang Rohe, beide von der Stiftung Mercator, skizzieren in der FAZ, welche Folgen KI für die Wissenschaften hat: "Unterdessen ist das Nichtwissen über die Effekte von KI auf die Wissenschaft radikal: Kaum je zuvor hat es einen so gravierenden Abstand gegeben zwischen der Durchdringung der Wissenschaft durch eine neue Technologie einerseits und der weitgehenden Unkenntnis über sie andererseits. Niemand, auch die Hersteller nicht, kann vollständig erklären, wie die eingesetzten Modelle zu einzelnen Ergebnissen gelangen; es gibt keine spezifizierten Fähigkeiten, keine standardisierten Tests, keine ausgewiesenen Fehlertoleranzen. ... Zwischen Entdeckung und Erklärung entsteht eine Lücke. Damit gerät eine Grundlage epistemischen Vertrauens unter Druck: Wir dürfen uns auf Befunde verlassen, ohne jeden selbst nachzuprüfen, weil ihr Zustandekommen grundsätzlich nachvollziehbar bleibt." Man könnte natürlich auch sagen, "das Funktionieren reicht. Diese Antwort wäre indes folgenreich, denn sie tilgte den Unterschied zwischen einem Ergebnis, dem man folgen kann, weil sich seinem Zustandekommen begründet widersprechen lässt, und einem, das man nur glauben kann. Es ist diese Differenz, die die Wissenschaft bislang befähigt und berechtigt, als kritisches Korrektiv und Erkenntnisinstanz zu fungieren." Die Frage wäre also: "Was heißt wissenschaftlicher Fortschritt unter diesen Bedingungen?"
Geschichte
In Berlin soll ein neues Mahnmal an die Opfer der kommunistischen Diktatur erinnern. Ausgewählt wurde jetzt ein Entwurf von Bea Meyer und Michael Grzesiak vom Leipziger Architekturbüros ZILA, berichtet Klaus Hillenbrand in der taz. "Auf einer Fläche von elf mal elf Metern streben 121 Stelen aus Aluminium zehn Meter in Höhe. Unterbrochen wird diese preußisch anmutende Ordnung von quer und schräg liegenden Stelen, die für diejenigen stehen sollen, die sich der Diktatur nicht beugten. 'Formation und Aufbruch' heißt das Denkmal". Nun steht es noch nicht mal, und schon gibt es Diskussionen über die Einweihung: "Der Verband der SED-Opfer verbittet sich die Teilnahme eines linken Senatsmitglieds bei der Grundsteinlegung für das Denkmal für die Opfer der DDR-Diktatur. 'Die Linkspartei ist die SED nach drei Umbenennungen', sagte dazu Dieter Dombrowski (CDU), Vorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft zur Begründung der taz. Es gehe nicht darum, einzelne Personen zu bestrafen, doch wer in eine Partei eintrete, respektiere auch deren Geschichte, sagte Dombrowski. Sein Verband steht für rund vierzig Organisationen von DDR-Opfern, er selbst saß wegen 'ungesetzlichen Grenzübertritts' vier Jahre hinter Gittern."
In der FAZ ist Andreas Kilb zufrieden mit dem Siegerentwurf: "Die Achillesferse des Denkmals ist der Ort, an dem es stehen wird. Die Grünfläche am Spreebogen gegenüber vom Berliner Hauptbahnhof hat keine geschichtliche Signatur, sie ist nur ein Stück Stadtraum zwischen Reichstag und Kanzleramt."
Die Leiterin des NS-Dokumentationszentrum in München Mirjam Zadoff wechselt nach acht Jahren ins Haus der Geschichte Österreich. Im Interview mit der SZ spricht sie über einen möglichen Grund: die Aufforderung der neuen Koalition in München, sie solle sich laut Koalitionsvertrag auf "Kernthemen" fokussieren. "Ich bin nicht sicher, ob diejenigen, die jetzt eine Konzentration auf die 'Kernthemen' fordern, die Komplexität unseres Hauses zu Ende gedacht haben. Denn zu diesen Kernthemen gehören ja nicht nur der Nationalsozialismus und seine Nachgeschichte. Was die Menschen beschäftigt, ist ja auch, wie jetzt in Staaten wie den USA oder auch in Israel um die Demokratie gekämpft werden muss, dass der Krieg zurück in Europa ist, dass Antisemitismus und Rassismus in Deutschland um sich greifen. Die Assoziationen, mit denen Menschen in ein Museum kommen, zumal in eines, das emotional so sehr bewegt wie unseres, weil es um Gewalt und Krieg und Verfolgung geht, die kann ich nicht verbieten. In unser Gästebuch schreiben die Menschen über die Ukraine, über die USA, über Gaza. Das lässt sich nicht steuern."
Außerdem: In der SZ schreibt Thomas Radlmaier darüber, wie wichtig Archäologie immer noch ist, um NS-Tatorte zu entdecken. Der Autor Hermann Pölking spricht im Tagesspiegel-Interview über sein Buch "Ostpreußen 1944". Daniel Brewing und Stephan Lehnstaedt erinnern in der Zeit an den polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin, der vor achtzig Jahren in seinem - jetzt auf Deutsch erscheinenden - Buch "Die Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa" den Begriff des Genozids prägte.
In der FAZ ist Andreas Kilb zufrieden mit dem Siegerentwurf: "Die Achillesferse des Denkmals ist der Ort, an dem es stehen wird. Die Grünfläche am Spreebogen gegenüber vom Berliner Hauptbahnhof hat keine geschichtliche Signatur, sie ist nur ein Stück Stadtraum zwischen Reichstag und Kanzleramt."
Die Leiterin des NS-Dokumentationszentrum in München Mirjam Zadoff wechselt nach acht Jahren ins Haus der Geschichte Österreich. Im Interview mit der SZ spricht sie über einen möglichen Grund: die Aufforderung der neuen Koalition in München, sie solle sich laut Koalitionsvertrag auf "Kernthemen" fokussieren. "Ich bin nicht sicher, ob diejenigen, die jetzt eine Konzentration auf die 'Kernthemen' fordern, die Komplexität unseres Hauses zu Ende gedacht haben. Denn zu diesen Kernthemen gehören ja nicht nur der Nationalsozialismus und seine Nachgeschichte. Was die Menschen beschäftigt, ist ja auch, wie jetzt in Staaten wie den USA oder auch in Israel um die Demokratie gekämpft werden muss, dass der Krieg zurück in Europa ist, dass Antisemitismus und Rassismus in Deutschland um sich greifen. Die Assoziationen, mit denen Menschen in ein Museum kommen, zumal in eines, das emotional so sehr bewegt wie unseres, weil es um Gewalt und Krieg und Verfolgung geht, die kann ich nicht verbieten. In unser Gästebuch schreiben die Menschen über die Ukraine, über die USA, über Gaza. Das lässt sich nicht steuern."
Außerdem: In der SZ schreibt Thomas Radlmaier darüber, wie wichtig Archäologie immer noch ist, um NS-Tatorte zu entdecken. Der Autor Hermann Pölking spricht im Tagesspiegel-Interview über sein Buch "Ostpreußen 1944". Daniel Brewing und Stephan Lehnstaedt erinnern in der Zeit an den polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin, der vor achtzig Jahren in seinem - jetzt auf Deutsch erscheinenden - Buch "Die Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa" den Begriff des Genozids prägte.
Gesellschaft | Politik | Europa | Wissenschaft | Geschichte
Kommentieren