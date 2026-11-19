Der bisherige Präsident des polnischen Verfassungsgerichts Bogdan Święczkowski , der der PiS nahestand, darf dieses nicht mehr betreten und wird vermutlich bald sogar angeklagt, schreibt Viktoria Großmann in der SZ . Wenn es wirklich zu einer Anklage kommt, könnte das die Krise in Polen noch vertiefen, meint der im Beitrag zitierte Politikwissenschaftler Piotr Buras. Aus seiner Sicht ist ein Reset nötig. "Das würde bedeuten: das Gericht auflösen , ein neues Gremium wählen. Doch alle ernst zu nehmenden Vorschläge laufen auf eine Verfassungsänderung hinaus. Und dass sich die tief zerstrittenen Parteien darauf einigen können, sei ' leider unrealistisch ', sagt Buras." Aus Sicht der EU war das polnische Verfassungsgericht schon lange kein Gericht mehr, da es so polarisiert war, so Buras. Wie es weitergeht? "Möglicherweise wird Präsident Nawrocki selbst einen Gesetzentwurf zur Reform des Verfassungsgerichts vorlegen - der wiederum die Regierung in Zugzwang bringen würde. Doch Piotr Buras glaubt nicht an eine Lösung der Krise vor der Wahl ."

Wissenschaft

Johannes Meier und Wolfgang Rohe, beide von der Stiftung Mercator, skizzieren in der FAZ, welche Folgen KI für die Wissenschaften hat: "Unterdessen ist das Nichtwissen über die Effekte von KI auf die Wissenschaft radikal: Kaum je zuvor hat es einen so gravierenden Abstand gegeben zwischen der Durchdringung der Wissenschaft durch eine neue Technologie einerseits und der weitgehenden Unkenntnis über sie andererseits. Niemand, auch die Hersteller nicht, kann vollständig erklären, wie die eingesetzten Modelle zu einzelnen Ergebnissen gelangen; es gibt keine spezifizierten Fähigkeiten, keine standardisierten Tests, keine ausgewiesenen Fehlertoleranzen. ... Zwischen Entdeckung und Erklärung entsteht eine Lücke. Damit gerät eine Grundlage epistemischen Vertrauens unter Druck: Wir dürfen uns auf Befunde verlassen, ohne jeden selbst nachzuprüfen, weil ihr Zustandekommen grundsätzlich nachvollziehbar bleibt." Man könnte natürlich auch sagen, "das Funktionieren reicht. Diese Antwort wäre indes folgenreich, denn sie tilgte den Unterschied zwischen einem Ergebnis, dem man folgen kann, weil sich seinem Zustandekommen begründet widersprechen lässt, und einem, das man nur glauben kann. Es ist diese Differenz, die die Wissenschaft bislang befähigt und berechtigt, als kritisches Korrektiv und Erkenntnisinstanz zu fungieren." Die Frage wäre also: "Was heißt wissenschaftlicher Fortschritt unter diesen Bedingungen?"