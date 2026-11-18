Europa

In der SZ resümiert Oliver Meiler die erste große Debatte zwischen den französischen Präsidentschaftskandidaten: "Marine Le Pen hatte sich ganz offensichtlich vorgenommen, so wenig wie möglich zu reden und jeder Polemik auszuweichen. Die Kandidatin der extremen Rechten gilt als hohe Favoritin für den ersten Wahldurchgang, je nach Umfrageinstitut liegt sie bei 31 bis 35 Prozent. Sie kann also nur verlieren." Doch einmal ließ sie sich dazu hinreißen, laut zu werden: Sie wolle der "Ligue des droits de l'homme", Frankreichs Liga für die Menschenrechte, die Gelder streichen, weil das "ein linker Haufen" sei. Die Liga war im Zug der Dreyfus-Affäre gegen den Antisemitismus der extremen Rechten gegründet worden. Jean-Luc Mélenchon versprach: "'Alles, was über zwölf Millionen Euro liegt, nehmen wir uns', sagte er immer wieder, wie in einem Mantra." Raphaël Glucksmann, der Kandidat der Sozialdemokraten, "will vor allem von den Superreichen nehmen, um den Armen mehr geben zu können. Es könne ja nicht sein, dass die Franzosen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro verhältnismäßig weniger Steuern bezahlten als jene, die viel weniger hätten, sagte er." Der Mitte-Kandidat Gabriel Attal und der Kandidat der Konservativen Bruno Retailleau konnten gegen die anderen Kandidaten kaum Punkte gut machen, meint Meiler.



"Rechtsextreme sind in der AfD ein Feature, kein Bug", schreibt Nicholas Potter in der Welt und versucht seinen britischen Freunden und sich zu erklären, wie die AfD so stark werden konnte. "Es gibt viele Gründe, von den etablierten Parteien enttäuscht zu sein. Es ist legitim, Migration begrenzen und für Sicherheit sorgen zu wollen. Es ist verständlich, Abstiegsängste zu haben. Es ist bitter notwendig, gegen Terrorismus und Islamismus vorzugehen. Nichts davon entbindet von der politischen Verantwortung. Wer die AfD wählt, wählt eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei. Punkt." Seine Antwort fällt also so aus: "Die Gefahr besteht nicht nur darin, dass die AfD in Deutschland immer stärker und erfolgreicher wird. Sondern auch darin, dass immer mehr Konservative und Liberale eine alles andere als normale Rechtsaußenpartei zu normalisieren versuchen. Aus politischem Kalkül, aus ideologischer Überzeugung oder aus der naiven Hoffnung, dass das die AfD auf dem Höhepunkt ihrer Radikalisierung vielleicht noch entradikalisieren könnte. Doch sie normalisieren damit den unverhohlenen Rassismus und gefährlichen Geschichtsrevisionismus dieser Partei."