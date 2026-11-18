9punkt - Die Debattenrundschau
Die Schlacht der Ideen
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
18.11.2026. KI kann Mathe, aber nicht sagen, wie es sich anfühlt, in der Welt zu sein, erinnert Rüdiger Safranski in der FR. Dafür braucht man nämlich Bewusstsein und dafür einen Körper, sekundiert bei Zeit online Thomas Nagel. Im Tagesspiegel ermuntert Claus Leggewie, mehr analog zu lesen. In der FAZ fordert der Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister eine Auseinandersetzung mit der NS-Kunst in den Museen, die sie lieber wegschließen. Die AfD ist rechtsextrem und antisemitisch, da gibt es nichts zu deuteln für die Welt und die Ruhrbarone.Efeu - Die Kulturrundschau vom 18.11.2026 finden Sie hier
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Ideen
Wenn die Künstliche Intelligenz auf dem Gebiet des rein rechnenden Denkens die bessere Maschine ist, müssen wir uns fragen, "was das über diesen Teil unseres Denkens aussagt", erklärt der Philosoph Rüdiger Safranski im Interview mit der FR. "Nun hat die Philosophie über Jahrhunderte, im Grunde seit Platon, die Mathematik als höchste Form des menschlichen Geistes angesehen. Wenn die Maschine aber ausgerechnet darin besser ist als wir, könnte man im Rückblick sagen: Die Philosophie ist über Jahrhunderte der falschen Geliebten nachgelaufen. Sie hat die mathematische Rationalität für die höchste geistige Leistung gehalten. Das reicht bis ins 20. Jahrhundert hinein." Wir müssten akzeptieren, dass dieser Teil des Denkens "das Maschinenähnliche in uns selbst ist". Daraus sollte die Philosophie Konsequenzen ziehen. "Den Teil, der im bloßen Rechnen und in der formalen Argumentation besteht, kann man durchaus an Maschinen auslagern. Eine Philosophie des Existenziellen aber, die unser Dasein problematisiert und fragt, wie es sich anfühlt, in der Welt zu sein, bleibt eine Aufgabe des lebendigen Geistes. Die argumentative Technik kann die KI möglicherweise besser beherrschen. Aber das ist eben nicht alles, was Philosophie ausmacht."
KI kann schon deshalb kein Bewusstsein haben, weil sie keinen Körper hat, meint im Interview mit Zeit online der Philosoph Thomas Nagel, und nennt als Beispiel die "Echoortungserfahrungen" der Fledermaus, die zwar bewusste Erfahrungen seien, "aber für uns völlig unzugänglich" sind. Das "macht deutlich, dass das Bewusstsein in diesem Aspekt wesentlich subjektiv ist. ... Die Wissenschaft muss für die Lösung des Körper-Geist-Problems nicht nur ihr Verständnis der Realität erweitern, indem sie subjektive Elemente aufnimmt, die sich nicht auf physikalische Grundbestandteile zurückführen lassen. Ich denke, es würden sich damit auch unsere kosmologischen Ansichten ändern müssen. Das fängt mit der Evolutionstheorie an. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Tieren ist bewusste Erfahrung. Der Evolution kann aus meiner Sicht keine im Kern physikalische Theorie zugrunde liegen, der an einem bestimmten Punkt als rein zufälliges Begleitphänomen bewusstes Leben hinzugefügt wurde. Der Urknall hat nicht nur Sterne und Planeten hervorgebracht, sondern auch Bewusstsein. Und dafür muss es eine Erklärung geben."
Es wird immer weniger intensiv gelesen, mehr digital und weniger konzentriert, konstatiert der Politikwissenschaftler Claus Leggewie im Tagesspiegel. Das ist vor allem für die Demokratie ein Problem, weil dadurch Kurzvideos an Relevanz gewinnen, ein abgewogenes politisches Urteil zur bloßen Meinung unter vielen verkommt, kritisiert er. "Längere Texte, zumal Sachtexte, die für politische Urteilsbildung unabdinglich sind, werden besser analog gelesen, wenn sie mehr sein sollen als schnelle Informationsbeschaffung oder spontane Meinungsbildung. Mit abnehmender Konzentrationsnotwendigkeit bei digitalen Texten sinkt im Nebeneffekt auch bei routinierten Bücherlesern die Konzentrationsfähigkeit für analoge Texte. Grob gesagt: KI fördert Schnelligkeit, analoges Lesen Langsamkeit. KI handelt mit Wahrscheinlichem, Lesen fördert die Unwahrscheinlichkeiten zutage. KI suggeriert Sicherheit, Lesen streicht Kontingenz, Ambivalenz, Ungewissheit heraus. KI resümiert Bekanntes, Lesen erschließt unbekannte Welten. KI ist mit ihrer Standardisierung und Leistungsüberprüfung von gestern, Lesen antizipiert die Welt von morgen."
Die Demokratie muss dringend verbessert werden, aber "liefern" kann sie nicht so ohne weiteres, meint der Historiker Lars Behrisch im Zeit-Online-Interview mit Elisabeth von Thadden. Um der Frustration darüber vorzubeugen, empfiehlt er begleitend durch Los ausgewählte Bürgerräte: "Solche Bürgerräte könnten dann beratend dem gewählten Parlament zur Seite stehen oder ihm sogar jeweils eine Agenda zur Entscheidung vorsetzen. Sie allein sind nicht hinreichend legitimiert, zu entscheiden, weil sie ja nur gelost sind - aber in Kombination mit dem Parlament aus gewählten Repräsentanten wäre die demokratische Legitimation insgesamt gestärkt." Und die Bürger würden verstärkt lernen, dass Demokratie fast immer weh tut. "Sie ist eine Zumutung - sie macht viel Arbeit, ihre konkreten Ergebnisse jedoch stellen nie zufrieden. Was aber für die Bürgerräte spricht, ist ihre überschaubare Größe. Die Forschung weiß, dass man sich in kleinen Gruppen nicht verhält, wie Menschen es in der Masse tun, in der gefürchteten sogenannten Pöbelherrschaft, die allzu leicht Demagogen folgt. In kleinen heterogenen Gruppen wie den Bürgerräten, die an Sachfragen arbeiten, hört man einander zu, dort kommt man ohne Argumente nicht weit."
KI kann schon deshalb kein Bewusstsein haben, weil sie keinen Körper hat, meint im Interview mit Zeit online der Philosoph Thomas Nagel, und nennt als Beispiel die "Echoortungserfahrungen" der Fledermaus, die zwar bewusste Erfahrungen seien, "aber für uns völlig unzugänglich" sind. Das "macht deutlich, dass das Bewusstsein in diesem Aspekt wesentlich subjektiv ist. ... Die Wissenschaft muss für die Lösung des Körper-Geist-Problems nicht nur ihr Verständnis der Realität erweitern, indem sie subjektive Elemente aufnimmt, die sich nicht auf physikalische Grundbestandteile zurückführen lassen. Ich denke, es würden sich damit auch unsere kosmologischen Ansichten ändern müssen. Das fängt mit der Evolutionstheorie an. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Tieren ist bewusste Erfahrung. Der Evolution kann aus meiner Sicht keine im Kern physikalische Theorie zugrunde liegen, der an einem bestimmten Punkt als rein zufälliges Begleitphänomen bewusstes Leben hinzugefügt wurde. Der Urknall hat nicht nur Sterne und Planeten hervorgebracht, sondern auch Bewusstsein. Und dafür muss es eine Erklärung geben."
Es wird immer weniger intensiv gelesen, mehr digital und weniger konzentriert, konstatiert der Politikwissenschaftler Claus Leggewie im Tagesspiegel. Das ist vor allem für die Demokratie ein Problem, weil dadurch Kurzvideos an Relevanz gewinnen, ein abgewogenes politisches Urteil zur bloßen Meinung unter vielen verkommt, kritisiert er. "Längere Texte, zumal Sachtexte, die für politische Urteilsbildung unabdinglich sind, werden besser analog gelesen, wenn sie mehr sein sollen als schnelle Informationsbeschaffung oder spontane Meinungsbildung. Mit abnehmender Konzentrationsnotwendigkeit bei digitalen Texten sinkt im Nebeneffekt auch bei routinierten Bücherlesern die Konzentrationsfähigkeit für analoge Texte. Grob gesagt: KI fördert Schnelligkeit, analoges Lesen Langsamkeit. KI handelt mit Wahrscheinlichem, Lesen fördert die Unwahrscheinlichkeiten zutage. KI suggeriert Sicherheit, Lesen streicht Kontingenz, Ambivalenz, Ungewissheit heraus. KI resümiert Bekanntes, Lesen erschließt unbekannte Welten. KI ist mit ihrer Standardisierung und Leistungsüberprüfung von gestern, Lesen antizipiert die Welt von morgen."
Die Demokratie muss dringend verbessert werden, aber "liefern" kann sie nicht so ohne weiteres, meint der Historiker Lars Behrisch im Zeit-Online-Interview mit Elisabeth von Thadden. Um der Frustration darüber vorzubeugen, empfiehlt er begleitend durch Los ausgewählte Bürgerräte: "Solche Bürgerräte könnten dann beratend dem gewählten Parlament zur Seite stehen oder ihm sogar jeweils eine Agenda zur Entscheidung vorsetzen. Sie allein sind nicht hinreichend legitimiert, zu entscheiden, weil sie ja nur gelost sind - aber in Kombination mit dem Parlament aus gewählten Repräsentanten wäre die demokratische Legitimation insgesamt gestärkt." Und die Bürger würden verstärkt lernen, dass Demokratie fast immer weh tut. "Sie ist eine Zumutung - sie macht viel Arbeit, ihre konkreten Ergebnisse jedoch stellen nie zufrieden. Was aber für die Bürgerräte spricht, ist ihre überschaubare Größe. Die Forschung weiß, dass man sich in kleinen Gruppen nicht verhält, wie Menschen es in der Masse tun, in der gefürchteten sogenannten Pöbelherrschaft, die allzu leicht Demagogen folgt. In kleinen heterogenen Gruppen wie den Bürgerräten, die an Sachfragen arbeiten, hört man einander zu, dort kommt man ohne Argumente nicht weit."
Europa
In der SZ resümiert Oliver Meiler die erste große Debatte zwischen den französischen Präsidentschaftskandidaten: "Marine Le Pen hatte sich ganz offensichtlich vorgenommen, so wenig wie möglich zu reden und jeder Polemik auszuweichen. Die Kandidatin der extremen Rechten gilt als hohe Favoritin für den ersten Wahldurchgang, je nach Umfrageinstitut liegt sie bei 31 bis 35 Prozent. Sie kann also nur verlieren." Doch einmal ließ sie sich dazu hinreißen, laut zu werden: Sie wolle der "Ligue des droits de l'homme", Frankreichs Liga für die Menschenrechte, die Gelder streichen, weil das "ein linker Haufen" sei. Die Liga war im Zug der Dreyfus-Affäre gegen den Antisemitismus der extremen Rechten gegründet worden. Jean-Luc Mélenchon versprach: "'Alles, was über zwölf Millionen Euro liegt, nehmen wir uns', sagte er immer wieder, wie in einem Mantra." Raphaël Glucksmann, der Kandidat der Sozialdemokraten, "will vor allem von den Superreichen nehmen, um den Armen mehr geben zu können. Es könne ja nicht sein, dass die Franzosen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro verhältnismäßig weniger Steuern bezahlten als jene, die viel weniger hätten, sagte er." Der Mitte-Kandidat Gabriel Attal und der Kandidat der Konservativen Bruno Retailleau konnten gegen die anderen Kandidaten kaum Punkte gut machen, meint Meiler.
"Rechtsextreme sind in der AfD ein Feature, kein Bug", schreibt Nicholas Potter in der Welt und versucht seinen britischen Freunden und sich zu erklären, wie die AfD so stark werden konnte. "Es gibt viele Gründe, von den etablierten Parteien enttäuscht zu sein. Es ist legitim, Migration begrenzen und für Sicherheit sorgen zu wollen. Es ist verständlich, Abstiegsängste zu haben. Es ist bitter notwendig, gegen Terrorismus und Islamismus vorzugehen. Nichts davon entbindet von der politischen Verantwortung. Wer die AfD wählt, wählt eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei. Punkt." Seine Antwort fällt also so aus: "Die Gefahr besteht nicht nur darin, dass die AfD in Deutschland immer stärker und erfolgreicher wird. Sondern auch darin, dass immer mehr Konservative und Liberale eine alles andere als normale Rechtsaußenpartei zu normalisieren versuchen. Aus politischem Kalkül, aus ideologischer Überzeugung oder aus der naiven Hoffnung, dass das die AfD auf dem Höhepunkt ihrer Radikalisierung vielleicht noch entradikalisieren könnte. Doch sie normalisieren damit den unverhohlenen Rassismus und gefährlichen Geschichtsrevisionismus dieser Partei."
"Rechtsextreme sind in der AfD ein Feature, kein Bug", schreibt Nicholas Potter in der Welt und versucht seinen britischen Freunden und sich zu erklären, wie die AfD so stark werden konnte. "Es gibt viele Gründe, von den etablierten Parteien enttäuscht zu sein. Es ist legitim, Migration begrenzen und für Sicherheit sorgen zu wollen. Es ist verständlich, Abstiegsängste zu haben. Es ist bitter notwendig, gegen Terrorismus und Islamismus vorzugehen. Nichts davon entbindet von der politischen Verantwortung. Wer die AfD wählt, wählt eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei. Punkt." Seine Antwort fällt also so aus: "Die Gefahr besteht nicht nur darin, dass die AfD in Deutschland immer stärker und erfolgreicher wird. Sondern auch darin, dass immer mehr Konservative und Liberale eine alles andere als normale Rechtsaußenpartei zu normalisieren versuchen. Aus politischem Kalkül, aus ideologischer Überzeugung oder aus der naiven Hoffnung, dass das die AfD auf dem Höhepunkt ihrer Radikalisierung vielleicht noch entradikalisieren könnte. Doch sie normalisieren damit den unverhohlenen Rassismus und gefährlichen Geschichtsrevisionismus dieser Partei."
Gesellschaft
In einer Rede zum Volkstrauertag letzten Sonntag hatte der thüringische AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke erklärt, um welche Kriegsopfer er nicht trauert: "Wir gedenken hier alternativ, weil wir es nicht mehr ertragen, dass unsere Toten Opfer zweiter Klasse sind. … Ich erinnere heute zuvorderst an das Leid meiner Landsleute, weil dieser Volkstrauertag ein deutscher Volkstrauertag ist, kein französischer, kein englischer, kein russischer, kein jüdischer." Jens-Christian Wagner, Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, "sieht darin eine Ausgrenzung von jüdischen Menschen aus dem deutschen Volk", berichtet die Jüdische Allgemeine und zitiert einen Post Wagners "auf dem Netzwerk X: 'Das ist der Tiefpunkt.' Höcke nutze den Gedenktag, 'um Juden explizit aus der deutschen Gesellschaft auszuschließen und stellt sich damit in die Tradition der Nationalsozialisten'. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD sei überfällig, ergänzte Wagner."
Ein klarer Fall von Antisemitismus, urteilt Peter Ansmann, der bei den Ruhrbaronen die Reden der AfD im Allgemeinen und Björn Höckes im Besonderen zum Volkstrauertag aufs Korn nimmt: "Die NSDAP knüpfte Staatsbürgerrechte an eine rassistisch definierte Volkszugehörigkeit. Entscheidend sollte sein, wer 'deutschen Blutes' sei. Juden wurden grundsätzlich ausgeschlossen, unabhängig davon, wie lange ihre Familien in Deutschland lebten oder welcher Religion sie sich zuwandten. Das US Holocaust Memorial Museum dokumentiert diesen Wortlaut und die antisemitische Vorstellung dahinter. Höckes Passage handelt vom Gedenken, das NSDAP-Programm von Staatsbürgerrechten. Die historische Parallele liegt in der Vorstellung, jüdisch und deutsch schlössen einander aus. Höcke nennt jüdisches Gedenken in einer Reihe mit französischem, englischem und russischem und grenzt davon das deutsche ab. Damit verortet er Juden sprachlich außerhalb der deutschen Gemeinschaft. Darin liegt das antisemitische Muster. Eine gemeinsame deutsche Geschichte wird so wieder in Deutsche und Juden zerlegt. Ausgerechnet beim Gedenken an die Opfer jener Geschichte."
Ein klarer Fall von Antisemitismus, urteilt Peter Ansmann, der bei den Ruhrbaronen die Reden der AfD im Allgemeinen und Björn Höckes im Besonderen zum Volkstrauertag aufs Korn nimmt: "Die NSDAP knüpfte Staatsbürgerrechte an eine rassistisch definierte Volkszugehörigkeit. Entscheidend sollte sein, wer 'deutschen Blutes' sei. Juden wurden grundsätzlich ausgeschlossen, unabhängig davon, wie lange ihre Familien in Deutschland lebten oder welcher Religion sie sich zuwandten. Das US Holocaust Memorial Museum dokumentiert diesen Wortlaut und die antisemitische Vorstellung dahinter. Höckes Passage handelt vom Gedenken, das NSDAP-Programm von Staatsbürgerrechten. Die historische Parallele liegt in der Vorstellung, jüdisch und deutsch schlössen einander aus. Höcke nennt jüdisches Gedenken in einer Reihe mit französischem, englischem und russischem und grenzt davon das deutsche ab. Damit verortet er Juden sprachlich außerhalb der deutschen Gemeinschaft. Darin liegt das antisemitische Muster. Eine gemeinsame deutsche Geschichte wird so wieder in Deutsche und Juden zerlegt. Ausgerechnet beim Gedenken an die Opfer jener Geschichte."
Politik
Im Tagesspiegel-Interview mit Johannes Altmeyer und Christian Latz spricht Bard Epstein, der Kampagnen-Manager von Zohran Mamdani, über die derzeitige Strategie der Demokratischen Partei, Wahlen zu gewinnen. "Die Demokraten stellten die Krise der Bezahlbarkeit und die Macht einer korrupten Milliardärsklasse, besonders der Techoligarchie, in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs. (...) Kandidaten aus meinem politischen Lager - demokratische Sozialisten und linke Populisten - errangen zwar nur einen Teil der Siege. Aber wir haben begonnen, die Schlacht der Ideen zu gewinnen. Zu Beginn von Trumps Amtszeit setzte das demokratische Establishment darauf, abzuwarten, bis Trump scheitert, statt eine Alternative anzubieten." Denn Widerstand gegen Trump reiche nicht. "Die Demokraten müssen die wirtschaftlichen Probleme der Menschen ansprechen und eine Alternative anbieten. All das gibt mir Hoffnung: Ein Jahrzehnt lang schien politisch alles festgefahren. Jetzt zeichnet sich ein breiterer Durchbruch für meine Partei ab."
Weitere Artikel: Die FR druckt eine Version der im Zuge einer UN-Abstimmung veränderten Weltkarte, die im Vergleich zum gängigen "Mercator"-Modell die Proportionen der Kontinente korrekter darstellt.
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Wissenschaft
Auf den Geisteswissenschaftenseiten der FAZ fragt sich der Münchner Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister, warum "im Nationalsozialismus entstandene systemaffinen Kunst" in deutschen Museen so nachhaltig ausgespart werde, "als hätte es sie nie gegeben". Ein Fehler, findet Fuhrmeister: "Das in der Wissenschaft problematisierte Innovationsparadigma der Avantgarde ist in der Institution Museum offenbar noch unangefochten gültig. Doch ohne Inaugenscheinnahme, ohne Kenntnis der Artefakte sind weder Auseinandersetzung noch Distanzierung möglich. Dies gilt umso mehr, weil sich künstlerische Œuvres oft über zwei oder drei politische Systeme erstrecken. Die Nicht-Befassung mit den ungeklärten biografischen Verlaufsgeschichten indiziert Verdrängungen, Relativierungen und generell exkulpierende Tendenzen in Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur. Angesichts dieser historischen Entwicklungslinien muss die fortgesetzte Giftschrank-Politik als Abwehrmechanismus im psychoanalytischen Sinn beschrieben werden".
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