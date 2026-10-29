Europa

Der Religionspädagoge Abdel-Hakim Ourghi sorgt sich im Zeit-Interview mit Evelyn Finger um die Lage in Frankreich. Vor allem Migranten aus Algerien tragen dazu bei, die Lage zu destabilisieren, meint er, der selbst algerische Wurzeln hat. Sie "stellen heute die größte Migrantengruppe in Frankreich, und sie sind jetzt unter den Gewalttätern stark vertreten", meint er. Die Verantwortung für gescheiterte Integration sieht er auf beiden Seiten: "Ich sehe mit Sorge, wie das Opfernarrativ, das vom algerischen Militärregime noch heute propagiert wird, bei französischen Migrantenkindern verfängt. Nicht nur bei arbeitslosen. Viele werden in Sommerlagern in der alten Heimat ihrer Eltern und Großeltern indoktriniert." Es ist "kein Zufall, dass die Gewalt ausgerechnet ab dem 17. Oktober so eskalierte. Das Datum ist in unserem kulturellen Gedächtnis ein Tag der Trauer, seit am 17. Oktober 1961 in Paris der friedliche Protest algerischer Zuwanderer blutig niedergeschlagen wurde. Die Polizei schoss in die Menge, es war ein Massaker. Weil die Regierung de Gaulle die Sache vertuschte, kennt man die genaue Zahl der Toten nicht. Historiker schätzen, dass mindestens 100 bis 200 Demonstranten ermordet wurden. Dieses Unrecht wurde nie richtig aufgearbeitet, genau wie die Kolonialgeschichte. Es gibt keine kritische Erinnerungskultur wie in Deutschland."



Die Welt druckt ein Figaro-Interview von Ronan Planchon mit dem Historiker Pierre Vermeren, der sich angesichts der massiven Gewalt in Frankreich fragt, warum der Staat dabei versagt, die Gewalttäter zu fassen oder ihre Taten zu verhindern. "Der Staat ist nicht schwach, er setzt nur seine Macht nicht wirklich voll ein, zumindest nicht bei den gegenwärtigen Ausschreitungen. In einer Demokratie liegt die Nutzung von Staatsgewalt in den Händen der Politik, und die Ordnungskräfte gehorchen. Während der Demonstrationen und Aufstände der 'Gelbwesten' hat die Regierung letztlich ihre Macht genutzt und sich durchgesetzt, indem sie die Demonstranten durch Repression, Panzer sowie Bußgelder aufhielt. Doch angesichts dieser jungen Randalierer, vor allem aber der Demonstrationen, an denen viele Schüler teilnahmen, scheint die Politik wie gelähmt zu sein." Noch sei das kein Bürgerkrieg, "doch nur eine entschlossene Macht kann die Gewalt wieder in ihre Schranken weisen. In der Dritten Welt wurden Aufstände dieser Art oft mit Maschinengewehrsalven beendet. In Nordeuropa reagieren Polizei und Justiz mittlerweile mit besonderer Härte. Diese Illusion, dass man sich in Frankreich alles erlauben kann, ohne je dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, muss ein Ende haben."



In Russland gibt es ein besonderes "Dewauschka-Programm", in dem Mädchen von der fünften bis zur neunten Klasse beigebracht wird, wie sich eine russische Frau zu verhalten hat, erklärt Artur Weigandt in der Welt. "Vormittags lernen die Mädchen nach dem regulären Lehrplan, einschließlich der 'Gespräche über Wichtiges', des patriotischen Pflichtformats an russischen Schulen. Nachmittags folgen neun Zusatzfächer: Grundlagen der Sittlichkeit, Herausragende Frauen in Geschichte und Kultur, ein Fach namens 'Für das Leben', dazu Kochkunst, Modegeschichte, Floristik, Mosaik, Kunstverständnis sowie Hochzeitstraditionen und Tänze der Völker Russlands. Die Sittlichkeit unterrichten Priester. Sie nehmen die Klassen mit in die Kirche, ein Jahrgang ging gemeinsam zur Kommunion." Das Programm hat selbstverständlich das Ziel die jungen Mädchen zu guten Ehefrauen zu erziehen. "Begeistert sind längst nicht alle. Manche Schulen bekamen ihre Klassen nur mit Mühe voll, aufgenommen wurde jedes Mädchen, das wollte. In einem Fall legte man die Mädchen mit einer Klasse der Junarmija zusammen, der militärpatriotischen Jugendorganisation. Eine Schülerin, die das Programm nach einem Jahr verließ, warf ihr Kleid zu Hause hin: Jetzt habe sie einen Lappen zum Bodenwischen."