Geschichte

In der FAZ erinnert der Historiker Dan Diner an die Geheimabsprache in Sèvres im Oktober 1956, bei der Frankreich, Großbritannien und Israel planten, den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser zu stürzen und die Kontrolle über den verstaatlichten Suezkanal zurückzugewinnen. "Rückblickend bedeutete das kriegerische anglofranzösisch-israelische Vorgehen gegen Ägypten eine Wende - vor allem was die ägyptische Haltung Israel gegenüber angeht. Nach dem Krieg von 1948/49 betrieben die arabischen Staaten gegenüber Israel eine strikte Politik der Isolierung und aktiven Nichtanerkennung. Die Feindseligkeit jedoch, wie sie sich vornehmlich in Ägypten nach dem Suezkrieg dem jüdischen Staat gegenüber verfestigte, hatte derweil noch keine tiefen Wurzeln geschlagen. So zeigte sich Nasser internen Aussagen zufolge überrascht, dass Israel mit Briten und Franzosen gemeinsame Sache machte. In seiner politischen Bekenntnisschrift 'Philosophie der Revolution', die 1953/54 in Kairo erschienen war, findet der Krieg von 1948 nur insoweit Erwähnung, als Nasser zwar hervorhebt, in Palästina gekämpft zu haben, aber gleichzeitig betont, dass sein Herz und die Herzen seiner Kameraden in Ägypten geblieben seien. Die eigentlichen Gegner waren die Briten gewesen. Sie galt es, aus dem Lande oder, genauer gesagt, aus der von ihnen damals noch gehaltenen Suezkanal-Zone zu vertreiben."