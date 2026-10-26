Das Paarundsendet dereinenvor den Wahlen: "Vier Jahre unter einer rechten Regierung, drei Jahre seit dem Massaker der Hamas und die darauffolgenden Kriege haben den liberalen, weltoffenen Teil Israels, den wir so gut kennen und lieben, tief erschüttert. Wir treffen, die ihre Hoffnung auf eine neue politische Führung setzen. Viele sind überzeugt, weitere vier Jahre unter Benjamin Netanjahu könnten den endgültigenbedeuten und jede Aussicht auf eine friedliche Zukunft begraben. Zugleich hören wir, dass die Hoffnung auf Frieden ohnehin in weite Ferne gerückt ist. Egal, wie die Wahl ausgeht."Viele linke Israelis haben wegen Netanjahus Politik das Land verlassen und fliegen nun für diezurück, um gegen Netanjahu zu stimmen, berichten Kristiana Ludwig und Thorsten Schmitz in der: "Mehr alsleben im Ausland. Offizielle Zahlen, wie viele von ihnen tatsächlich zum Wählen nach Israel geflogen sind, gibt es nicht. Israelische Medien wie das Massenblattschätzen die Zahl auf bis zu 50 000. Rund 7,3 Millionen Israelis sind wahlberechtigt. Würden tatsächlich 50 000 Menschen kommen, würden ihre Stimmen nur knapp 0,7 Prozent ausmachen. In einem Land, in dem es nur eine 3,25-Prozenthürde für den Einzug ins Parlament gibt und oft hauchdünne Mehrheiten über den Ausgang einer Wahl entscheiden, könnten die Stimmen der wählenden Israelis aus dem Ausland trotzdem eine wichtige Rolle dabei spielen. 'Hier passiert etwas Größeres. Es gibt eine internationale Bewegung, dieumfasst', hat Batell Blaish Sultanik vor Kurzem dem Sendergesagt. Sultanik ist die Mitgründerin von der Organisation 'Fly & Vote', bei der sich nach eigenen Angaben mehr als 35 000 Israelis registriert haben. 'Fly & Vote' hilft im Ausland lebenden Israelis, zur Wahl nach Israel zu fliegen und preisgünstige Verbindungen zu finden."In der, Professor für Internationales Management, das "Paradox" dieser Wahl: "Israel ist nach rechts gerückt und will Netanjahu trotzdem loswerden. In der jüngsten Umfrage von Kanal 13 kommt sein Lager auf 51 Sitze, das seiner Gegner auf 50.. Dazwischen stehen die arabischen Parteien mit 15 Sitzen. Würden Israelis eine Regierung akzeptieren, die von ihnen gestützt oder geduldet wird, wenn nur so Netanjahu fällt? 40 Prozent sagen ja, 43 Prozent nein. Genau dort wird diese Wahl entschieden.""Die Weltwirtschaft besteht inzwischen zu erheblichen Teilen", notiert Philipp Bovermann in der. Das könnte evenutell zuführen - allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Staat dann eingreifen müsste: "Wenn etwa Open AI zahlungsunfähig werden sollte, müssten rundherum Beteiligungen und Kredite abgeschrieben werden, gemeinsame Bauprojekte für Rechenzentren hätten keine Finanzierung mehr, Verträge mit Cloud-Anbietern über dreistellige Milliardenbeträge wären nichtig. Die Stimmung am Markt könnte kippen. Womöglich würde dannzusammenbrechen, das mit jedem neuen Stockwerk, jeder neuen Milliardenverpflichtung wackeliger geworden ist. Nur befänden sich die USA ohne das immense KI-Wachstum bereits in einer Rezession. Allein deshalb sind diese Unternehmen womöglich. KI steckt inzwischen außerdem im US-Militär, sie ist somit Teil der kritischen Infrastruktur."